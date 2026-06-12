A paktum, amely átírhatja Magyarország jövőjét

Hatalmas veszélyeket tartogat Magyarország számára

Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász szerint a migrációs és menekültügyi paktum bevezeti a kötelező szűrést és a gyorsítotthatár-eljárásokat a külső határokon, ugyanakkor torzítja a Dublin-rendszert és létrehoz egy kötelező szolidaritási mechanizmust.

A szakértő úgy fogalmazott: bár a paktum szigorúbb határeljárásokat ígér, a gyakorlatban nem oldja meg a külső határok gyengeségét, a másodlagos unión belüli migrációt, az úgynevezett pullfaktorokat vagy a harmadik országokkal való együttműködés hiányát.

Ifj. Lomnici Zoltán hozzátette, a paktum ehelyett belső újraelosztást erőltet, ami kiszolgáltatottabbá teheti a védelmi vonalban álló országokat, köztük Magyarországot a balkáni útvonalon. Hosszabb távon — mutatott rá — társadalmi-kulturális kockázatok is felmerülnek: demográfiai változások, integrációs nehézségek és közbiztonsági terhek jelentkezhetnek.

Célkeresztben a nemzeti szuverenitás

A paktum a migráció kezelését további tagállami hatáskör elvonással kívánja megvalósítani Fotó: AFP

Az alkotmányjogász szerint a paktum egyik legproblémásabb vonása, hogy a migráció kezelését – amely korábban nagyrészt nemzeti hatáskör maradt – további tagállami hatáskör elvonással kívánja megvalósítani anélkül, hogy valódi, hatékony külső határvédelmet vagy visszatérítési mechanizmust garantálna.

A jogi szakértő hangsúlyozta: ez Magyarország szempontjából nem pusztán technikai vagy eljárási kérdés, hanem a szuverenitás lényegét érinti: ki dönti el, kik éljenek a magyar társadalomban, és hogyan alakuljon a lakosság összetétele hosszú távon.

Ifj. Lomnici Zoltán emlékeztetett arra, hogy a magyar Alkotmánybíróság a 22/2016. (XII. 5.) és 32/2021. (XII. 20.) határozataiban hangsúlyozta a fenntartott szuverenitás vélelmét: az EU-csatlakozás nem jelenti a teljes szuverenitás feladását. Rámutatott arra is, hogy ha az unió nem gyakorolja hatékonyan a közös hatásköröket – például a külső határvédelmet –, a tagállamok fenntarthatják saját intézkedéseiket, különösen az alkotmányos identitás védelmében.