Borítókép: Fásy Ádám (Fotó: Fehér Gábor/Fejér Megyei Hírlap)
Fásy Ádámék perre mentek az NKA-botrány miatt, a 444 már két helyreigazítást is közölt
Több helyreigazítási pert is megnyerhetett a Fásy család az NKA-támogatások körül kialakult botrány nyomán. A 444 már két helyreigazítást is közzétett a Fásy Zsüliettet érintő állítások miatt.
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