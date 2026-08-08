FerencvárosJosé MourinhoFradiGelei Károlygálamérkőzésfelkészülési mérkőzésGroupama ArénaReal Madrid

A Fradi minden téren nyerhet a Real Madrid ellen

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Az elmúlt években a nemzetközi kupákban is hozzászokhattunk topligás labdarúgóklubok Magyarországra érkezéséhez. Ám az mindmáig különleges, ha egy világhírű csapat gálamérkőzést játszik hazánkban. Szombaton (ma) erre készül a Real Madrid, amely 19 órától a Ferencváros vendége lesz az Üllői úton. Az FTC idénye már javában tart, a néhány klasszisa nélkül érkező spanyol együttest José Mourinho még csak készíti a lényegre – így is emlékezetes, egyben nyereséges találkozó várható.

Wiszt Péter
2026. 08. 08. 7:55
A Real Madrid 2005-ben 3-1-es sikerrel távozott Budapestről Fotó: AFP/Attila Kisbenedek
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Az AC Milan kezdőcsapata a magyar ligaválogatott ellen 2009-ben
Az AC Milan kezdőcsapata a magyar ligaválogatott ellen 2009-ben. Fotó: AFP/Attila Kisbenedek

Gelei Károly az üzleti siker titkáról

Hogy miként lehet nyereséges egy ilyen esemény, azt Gelei Károlynál kevesen tudják jobban. Az egyszeres magyar válogatott kapus ugyanis a visszavonulása után futballprogramokat szervező menedzserként is ismert lett. 

A Real legutóbbi, 2005-ös szereplésekor ő segített hazánkba hozni a madridiakat, de az angol Arsenal, valamint az olasz Milan itthon rendezett gálamérkőzéseinek megvalósulása is neki volt köszönhető.

Mint azt lapunknak adott interjújában elmondta, ezek többsége nyereséges volt. – A Magyarországra hozott eddigi gigarendezvények közül csak egy lett veszteséges, a többi kitermelte a belefektetett összeget, még hasznot is hozott. Hozzáteszem, nem fillérekről van szó! – mondta az olimpiai bajnok Gelei József 61 esztendős fia.

A jegyek jelentik a legnagyobb bevételt, ebből előre (!) ki kell fizetni többek közt a klasszis ellenfél fellépti díját és a rendezői költségeket is. Gelei Károly a kilencvenes évek elején, belgiumi légióskodása alatt az antwerpeni klub elnökétől leste el, hogyan lehet pénzt termelni: Eddy Wauters vezette be őt az üzleti alapú futball világába, amely célja, hogy mindkét fél jól járjon. Mások mellett az ilyen szervezett eseményeknél is.

Megfelelő kapcsolatrendszer és persze pénz

– árulta el Gelei, mi kell ahhoz, hogy hazánkba jöjjön egy klasszis csapat. – A Real 21 éve nagyon komoly összegért jött el Budapestre, le kellett ülni és átgondolni, mi hozható ki ebből. Jegybevétel, közvetítési jog, szponzoráció, reklámok. Amikor arra jutottam, hogy a végső egyenleg pozitív lehet, akkor belevágtam.

Az egykori kapus felelevenítette, hogy az Arsenal vezetőedzőjeként Arsene Wenger az angolok első szombathelyi fellépése előtt az embereivel megjelent, majd listázta, min kell változtatni, hogy megvalósuljon a Haladás elleni összecsapás. Miután minden teljesült, Wenger olyan elégedett volt, hogy egy évre rá fele akkora összegért újra eljött. A Fradi-szurkolók aligha bánnák, ha Mourinhóval és a Reallal is hasonló lenne a helyzet.

Az Arsenal egymás után két nyáron is játszott a Szombathelyi Haladás vendégeként
Az Arsenal egymás után két nyáron is játszott a Szombathelyi Haladás vendégeként. Fotó: AFP/Attila Kisbenedek

FTC–Real Madrid: más-más előjelek

A Ferencváros szombaton a címvédő ETO otthonában futballozott volna az NB I-ben, ám azt a rangadót elhalasztották. Borbély Balázs bajnokságban két forduló után egypontos együttese így épp két nemzetközi kupatalálkozó közt van: a lengyel Górnik Zabrze ellen odahaza 1-0-s előnyt harcolt ki a visszavágóra az Európa-liga harmadik selejtezőkörében. A Real Madrid az első két felkészülési mérkőzését megnyerte spanyol riválisokkal szemben, majd Ausztriában döntetlent játszott az olasz Fiorentinával. Az FTC után még a spanyol Deportivo és a német Schalke lesz az ellenfél a La Liga-rajt előtt.

 

 

Komment

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Gajdics Ottó
idezojelekminiszterelnök

Magamutogatás

Gajdics Ottó avatarja

Vagyunk itt pár millióan, akik szerint az, hogy a miniszterelnök összevissza rohangál, majd kisvideókat gyárt az ámokfutásáról, még nem válságkezelés.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu