A Fradi minden téren nyerhet a Real Madrid ellen

Az AC Milan kezdőcsapata a magyar ligaválogatott ellen 2009-ben. Fotó: AFP/Attila Kisbenedek

Gelei Károly az üzleti siker titkáról

Hogy miként lehet nyereséges egy ilyen esemény, azt Gelei Károlynál kevesen tudják jobban. Az egyszeres magyar válogatott kapus ugyanis a visszavonulása után futballprogramokat szervező menedzserként is ismert lett.

A Real legutóbbi, 2005-ös szereplésekor ő segített hazánkba hozni a madridiakat, de az angol Arsenal, valamint az olasz Milan itthon rendezett gálamérkőzéseinek megvalósulása is neki volt köszönhető.

Mint azt lapunknak adott interjújában elmondta, ezek többsége nyereséges volt. – A Magyarországra hozott eddigi gigarendezvények közül csak egy lett veszteséges, a többi kitermelte a belefektetett összeget, még hasznot is hozott. Hozzáteszem, nem fillérekről van szó! – mondta az olimpiai bajnok Gelei József 61 esztendős fia.

A jegyek jelentik a legnagyobb bevételt, ebből előre (!) ki kell fizetni többek közt a klasszis ellenfél fellépti díját és a rendezői költségeket is. Gelei Károly a kilencvenes évek elején, belgiumi légióskodása alatt az antwerpeni klub elnökétől leste el, hogyan lehet pénzt termelni: Eddy Wauters vezette be őt az üzleti alapú futball világába, amely célja, hogy mindkét fél jól járjon. Mások mellett az ilyen szervezett eseményeknél is.

Megfelelő kapcsolatrendszer és persze pénz

– árulta el Gelei, mi kell ahhoz, hogy hazánkba jöjjön egy klasszis csapat. – A Real 21 éve nagyon komoly összegért jött el Budapestre, le kellett ülni és átgondolni, mi hozható ki ebből. Jegybevétel, közvetítési jog, szponzoráció, reklámok. Amikor arra jutottam, hogy a végső egyenleg pozitív lehet, akkor belevágtam.