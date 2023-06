Arsene Wengert is lenyűgözte a legsikeresebb magyar menedzser

– Mikor váltotta fel a grundot valamelyik klub?

– Harmadikba jártam az általános iskolában, amikor a Vasasba már kapusnak jelentkeztem. Ott edződtem, fejlődtem, haladtam előre, ám Apu sokszor vállalt munkát külföldön, így elkezdtük járni a világot, két évet éltünk például Ausztráliában, és nem csatlakoztam egyik klubhoz sem. Tizenhat évesen a harmadosztályú Rákóczifalvára kerültem, miután hazajöttünk, ahol Lódi László foglalkozott velem, majd Bicskei Bertalan betett az ifi válogatottba, szóval haladt előre a pályafutásom.

– Egyértelműen profi kapus akart lenni?

– Egész pontosan válogatott kapus. Tízéves koromtól kezdve ez volt az álmom, sok mindent alárendeltem ennek, tettem érte, és ha csak egyszer is, de védhettem a válogatottban, tehát az álom teljesült.

Fotó: Havran Zoltán

– Még nem töltötte be a tizenkilencedik életévét, amikor bemutatkozhatott az élvonalban. A Csepel akkori vezetőedzőjét történetesen Gelei Józsefnek hívták…

– Ez a véletlen műve volt. Két évvel korábban az MTK igazolt le, majd Verebes József azzal marasztalt, hogy én leszek a harmadik számú kapus. Ez nemigen motivált, inkább védtem a TF-ben, majd a télen megkeresett a Csepel, hogy a nyártól menjek oda a válogatott Kovács Attila mögé, akitől sokat tanulhatok, és amikor ő külföldre szerződik, kész leszek az első osztályra. Aláírtam, majd Kovács Attilát elsodorta a bundabotrány több neves, meghatározó futballistával együtt. A Csepel annyira meggyengült így, hogy biztos kiesőnek tűnt, és a klub nem talált edzőt, aki elvállalta volna. Végül Apu igent mondott a felkérésre. Keresett rutinos kapust, de hiába, és amikor elérkezett a bajnoki rajt, a két tizennyolc éves kapus közül engem tett be.

Futball vagy katonaság: egyszerű választás

– A korabeli sajtót figyelve valósággal berobbant a köztudatba. Az első meccsén tizenegyest védett, a Népsporttól pedig sorozatban kapta a jobbnál jobb osztályzatokat.

– Valóban, sokat számított, hogy az első alkalommal kivédtem a békéscsabai Kerekes Attila büntetőjét, ettől mindenki elfogadott. Nyertünk, ami lendületet adott, és az első három forduló után a tabella élén álltunk három győzelemmel és hét nullás gólkülönbséggel. Persze, ettől nem kaptunk vérszemet, ha kevéssel is, de sikerült bennmaradnunk, ami bravúrnak számított. Nekem jól ment a védés, de ehhez kellett egy remek védelem, amelynek az idősebb tagjai, mint például Gálhidi György és Elekes József várták tőlem, a tinédzsertől, hogy irányítsam őket.

– Nem volt túl merész lépés az azokat az éveket uraló Honvédhoz szerződni? Csepelen húsz lövésből tizennyolcat kivédett, már parádézott, Kispesten a kapus két-három labdát kényszerült hárítani, abból egy hiba már feltűnő lehetett.

– Ez így van, de a válasz összetett. Szerettem Csepelen játszani, annak ellenére, hogy a csapat a második évre tovább gyengült, és ki is esett.

Komora Imre, a Honvéd vezetője odajött hozzám, és azt mondta, Karcsikám, jössz hozzánk vagy mehetsz valahova másfél évre katonának. A második nem tűnt túl vonzó lehetőségnek, ráadásul két remek évvel a hátam mögött a bajnokcsapat hívott,

nem riasztott el a kihívás, de igaz, csak ott döbbentem rá igazán, hogy a Honvéd mennyire más világ. Például azért is, amit a kérdésben megfogalmazott.

– Mindössze négy bajnokin védett.

– Tény, nem lett sikeres időszakom a kispesti, de úgy fogom fel, hogy rengeteget tanultam, és hasznomra vált. Közben kerestek több klubtól is, és mert Vácról Brockhauser István éppen elment Újpestre, ott első kapus lehettem, ezért odaigazoltam. Kis csapat, sok melóval, hasonló a Csepelhez, és sokat védhettem, jól is ment a játék. Másfél év után a belga Antwerpen képviselői eljöttek a Fradi elleni meccsünkre valaki mást megnézni, ám napokkal korábban megsérült a kapusuk. Kikaptunk egy nullra, de túlzás nélkül remekeltem. Egész héten nem edzettem betegség miatt, de szerencsére vállaltam a játékot, mert a belgák kölcsönvettek fél évre, majd a nyáron végleg megszerezték a játékjogomat. Némi tréfával mondhatom, így is részese lettem a Vác bajnoki címének, mert az értem kapott pénzből a klub több játékost is megvehetett.