Hosszú Katinka kemény kritikát fogalmazott meg a magyar úszók vb-teljesítménye kapcsán

Hosszú Katinka is elmondta véleményét az augusztus 3-án, vasárnap véget ért szingapúri vizes világbajnokságról, amelyen a magyar csapat egy aranyat, három ezüstöt és három bronzot szerzett, amivel az éremtáblázat 14. helyén zárt. A medencés úszók közül egyedül Kós Hubert szerzett érmeket – első hely a fő számában, 200 háton, illetve bronzérem 200 vegyesen –, mellette döntőt úszott még Molnár Dóra (200 hát), Sárkány Zalán (1500 gyors) és Zombori Gábor (400 vegyes) egyéniben, emellett a női 4×200-as gyorsváltó negyedik helyen zárt, mint legjobb európai négyes. Ugyanakkor Kós mellett a másik éremesélyes, Milák Kristóf az utolsó pillanatokban visszalépett a vb-től.

Hosszú Katinka mellett Milák Kristóf is otthonról figyelhette a világbajnokságot. Fotó: AFP/Sebastien Bozon

Hosszú Katinka élesen bírálta a magyar úszósportot

Sós Csaba, az úszók szövetségi kapitánya az esemény után elmondta, a várakozásoknak megfelelően szerepeltek a vb-n, a realitás ennyi érem volt, ennyi – egy – embertől. Sós kiemelte, hogy mindössze öten úsztak egyéni csúcsot – nem is véletlen, hogy ezek közül kerültek ki a döntős úszók Jászó Ádám kivételével –, így a jövőben a felkészülést újra kell gondolniuk, több olyan versenyre kell menniük, ahol egy számban háromszor úszhatnak a versenyzők. Pénteken aztán a korábbi háromszoros olimpiai bajnok klasszis úszónő, Hosszú Katinka is értékelt a saját Facebook-oldalán, ő ugyanakkor ennyire nem volt pozitív, mint a szövetségi kapitány.

Hosszú szerint az úszó-vb pontos képet a magyar úszósport jelenlegi állapotáról.

Kiemelte: „ez az eredménysor nem méltó a hagyományainkhoz, az elvárásokhoz, a sportba áramló forrásokhoz – és legfőképp nem méltó a versenyzőkhöz.”

A kilencszeres világbajnok hangsúlyozza, az elmúlt években többször jelezték már a szövetségnek, hogy az utánpótlásban nem történik szakmai előrelépés, tehetséggondozás helyett a személyes érdekek irányítanak, és reformra szorul az edzői képzés.

Hosszú Katinka súlyos kritikákat fogalmazott meg a világbajnokság után. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Kovács Tamás

Hosszú ezután rámutatott arra, hogy a már említett döntősök közül csak Zombori és Molnár készült itthon, magyar edzőkkel – utóbbi ősszel szintén Amerikában folytatja –, Kós és Sárkány az Egyesült Államokban edz már hosszabb ideje. Hosszú szerint nem a versenyzők hibája, hogy csak öten úsztak egyéni csúcsot, hanem magáé a rendszeré. Mint írja, „ez a következménye annak, amikor a kritika nem párbeszédet, hanem ellenségeskedést szül. Ez a tükör, amibe most muszáj belenéznünk.”