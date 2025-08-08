Hosszú Katinkaúszó-vb 2025 szingapúrKós HubertSós Csaba

Hosszú Katinka kemény kritikát fogalmazott meg a magyar úszók vb-teljesítménye kapcsán

Hosszú Katinka korábbi háromszor olimpiai bajnok és kilencszeres világbajnok úszónő a Facebook-oldalán osztotta meg a gondolatait a magyar úszók szingapúri világbajnokságon nyújtott teljesítményéről. Hosszú azonban elsősorban nem az úszókat hibáztatja azért, mert egyéniben négyen döntőztek, illetve csak öten tudtak új egyéni csúcsot úszni.

Magyar Nemzet
2025. 08. 08. 18:51
Kós Hubert volt a szingapúri úszó-vb magyar sztárja
Kós Hubert volt a szingapúri úszó-vb magyar sztárja Fotó: MANAN VATSYAYANA Forrás: AFP
Hosszú Katinka is elmondta véleményét az augusztus 3-án, vasárnap véget ért szingapúri vizes világbajnokságról, amelyen a magyar csapat egy aranyat, három ezüstöt és három bronzot szerzett, amivel az éremtáblázat 14. helyén zárt. A medencés úszók közül egyedül Kós Hubert szerzett érmeket – első hely a fő számában, 200 háton, illetve bronzérem 200 vegyesen –, mellette döntőt úszott még Molnár Dóra (200 hát), Sárkány Zalán (1500 gyors) és Zombori Gábor (400 vegyes) egyéniben, emellett a női 4×200-as gyorsváltó negyedik helyen zárt, mint legjobb európai négyes. Ugyanakkor Kós mellett a másik éremesélyes, Milák Kristóf az utolsó pillanatokban visszalépett a vb-től.

Hosszú Katinka mellett Milák Kristóf is otthonról figyelhette a világbajnokságot
Hosszú Katinka mellett Milák Kristóf is otthonról figyelhette a világbajnokságot. Fotó: AFP/Sebastien Bozon

 

Hosszú Katinka élesen bírálta a magyar úszósportot

Sós Csaba, az úszók szövetségi kapitánya az esemény után elmondta, a várakozásoknak megfelelően szerepeltek a vb-n, a realitás ennyi érem volt, ennyi – egy – embertől. Sós kiemelte, hogy mindössze öten úsztak egyéni csúcsot – nem is véletlen, hogy ezek közül kerültek ki a döntős úszók Jászó Ádám kivételével –, így a jövőben a felkészülést újra kell gondolniuk, több olyan versenyre kell menniük, ahol egy számban háromszor úszhatnak a versenyzők. Pénteken aztán a korábbi háromszoros olimpiai bajnok klasszis úszónő, Hosszú Katinka is értékelt a saját Facebook-oldalán, ő ugyanakkor ennyire nem volt pozitív, mint a szövetségi kapitány. 

Hosszú szerint az úszó-vb pontos képet a magyar úszósport jelenlegi állapotáról. 

Kiemelte: „ez az eredménysor nem méltó a hagyományainkhoz, az elvárásokhoz, a sportba áramló forrásokhoz – és legfőképp nem méltó a versenyzőkhöz.”

A kilencszeres világbajnok hangsúlyozza, az elmúlt években többször jelezték már a szövetségnek, hogy az utánpótlásban nem történik szakmai előrelépés, tehetséggondozás helyett a személyes érdekek irányítanak, és reformra szorul az edzői képzés.

Hosszú Katinka súlyos kritikákat fogalmazott meg a világbajnokság után
Hosszú Katinka súlyos kritikákat fogalmazott meg a világbajnokság után. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Kovács Tamás 

Hosszú ezután rámutatott arra, hogy a már említett döntősök közül csak Zombori és Molnár készült itthon, magyar edzőkkel – utóbbi ősszel szintén Amerikában folytatja –, Kós és Sárkány az Egyesült Államokban edz már hosszabb ideje. Hosszú szerint nem a versenyzők hibája, hogy csak öten úsztak egyéni csúcsot, hanem magáé a rendszeré. Mint írja, „ez a következménye annak, amikor a kritika nem párbeszédet, hanem ellenségeskedést szül. Ez a tükör, amibe most muszáj belenéznünk.”

A bejegyzés végén leírja a korábbi úszónő, hogy az összkép milyen szakmai kérdéseket vet fel.

  • Miért nem képes a hazai felkészítési rendszer egy ilyen méretű válogatottból versenyképes döntős szereplőket kinevelni?
  • Milyen szakmai tartalommal, módszertannal és támogatással készülnek a sportolók itthon?
  • A szövetségbe áramló támogatási összegek növekedésével mennyivel nőttek a versenyzők lehetőségei?
  • Hogyan lehet, hogy a kiváló utánpótlásból ennyire kevés versenyző jut el a valódi nemzetközi szintre?

Kós Hubert aranyéremmel zárult úszása: 

