Szentkirályi Alexandra: Amit felépítettünk, egy rossz döntéssel el lehet veszíteni + videó

Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán közzétett videójában arra hívta fel a figyelmet, hogy míg rombolni egy pillanat műve, addig az építkezés hosszú évek kitartó munkáját igényli. Úgy fogalmazott: csak az utóbbi képes valódi előrelépést hozni.

A politikus emlékeztetett arra is, hogy

tizenhat év távlatából könnyű megfeledkezni arról, honnan indult az ország, és sokan hajlamosak természetesnek venni az elmúlt időszak eredményeit.

Hangsúlyozta: ezek az eredmények nem maguktól születtek, hanem közös munkával, fejlesztésekkel és a biztonság megőrzésével jöttek létre.

Szentkirályi Alexandra szerint

egyetlen rossz döntés is elegendő lehet ahhoz, hogy másfél évtized munkája kerüljön veszélybe.

Arra figyelmeztetett: nem szabad hagyni, hogy a pillanatnyi felejtés lerombolja mindazt, amit hosszú idő alatt, sok nehézség árán sikerült felépíteni.