szentkirályi alexandradöntésépítkezés

Szentkirályi Alexandra: Amit felépítettünk, egy rossz döntéssel el lehet veszíteni + videó

A rombolás gyors, az építkezés viszont hosszú évek munkája – erre figyelmeztetett Szentkirályi Alexandra, aki szerint nem szabad kockára tenni az elmúlt másfél évtized eredményeit.

Magyar Nemzet
2026. 01. 02. 19:34
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti elnöke Forrás: Facebook
Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán közzétett videójában arra hívta fel a figyelmet, hogy míg rombolni egy pillanat műve, addig az építkezés hosszú évek kitartó munkáját igényli. Úgy fogalmazott: csak az utóbbi képes valódi előrelépést hozni.

A politikus emlékeztetett arra is, hogy

tizenhat év távlatából könnyű megfeledkezni arról, honnan indult az ország, és sokan hajlamosak természetesnek venni az elmúlt időszak eredményeit. 

Hangsúlyozta: ezek az eredmények nem maguktól születtek, hanem közös munkával, fejlesztésekkel és a biztonság megőrzésével jöttek létre.

Szentkirályi Alexandra szerint

 egyetlen rossz döntés is elegendő lehet ahhoz, hogy másfél évtized munkája kerüljön veszélybe. 

Arra figyelmeztetett: nem szabad hagyni, hogy a pillanatnyi felejtés lerombolja mindazt, amit hosszú idő alatt, sok nehézség árán sikerült felépíteni.

Borítókép: Szentkirályi Alexandra (Forrás: Facebook)

                     
        
        
        

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Földi László
idezojelekMohács

Széthúzás vagy összefogás – Mohács után ötszáz évvel

Földi László avatarja

Hogyan létezhettünk egy olyan világban, ahol elrabolható volt az ország kétharmada?

