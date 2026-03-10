A Honvéd edzője kiakadt a bíróra, ilyen alattomos dolgokat még nem látott

Nyugodtan kijelenthető, hogy az NB II 21. fordulójának záró mérkőzése rangadónak készült a javából, ám végül maximum a botrányairól marad emlékezetes. A találkozót végül 1-0-ra a Kecskemét nyert meg, ám a végén látható tömegjelenet, majd Feczkó Tamás nyilatkozata vélhetően még sokáig beszédtémát ad a szurkolóknak. Holott a Honvéd játékosa, Pinte volt az, aki több alkalommal is sportszerűtlen volt: egyrészt a hosszabbítás perceiben brutálisan beleszállt Harisba – ebből előbb verekedés, majd piros és sárga lapok lettek –, majd az M4 Sport visszajátszásain jól látható volt, amikor a hazaiak játékosa előbb eltépi titokban a saját mezét, majd utána mindezt bemutatta a csapattársainak és a bírónak is, mekkora támadás érte őt.

Feczkó Tamás csapata, a Honvéd ezzel elveszítette hazai veretlenségét a bajnokságban (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)

Feczkó Tamás nem a csapata teljesítményével, hanem a bíróval volt elfoglalva

A még mindig kétpontos előnnyel listavezető Honvéd vezetőedzője teljesen kiakadt a találkozót követően, nekiesett Zierkelbach Péter játékvezetőnek. A meccs bírája a találkozón hagyta a kemény férfias játékot, kétségtelen tény, hogy ezt többen is félreértelmezték a találkozó alatt, ám igazán felróható hibát akkor vétett, amikor Pintét nem állította ki azonnal egy olyan szabálytalanságot követően – a hazaiak játékosa csak sárga lapot kapott –, amikor Haris lába kis híján kettétört a durva belépőt követően. A mezével eljátszott sportszerűtlen jelenetet is megúszta a játékos.

Feczkó Tamás a nyilatkozata elején kijelentette, hogy csapata az első félidőben kritikán alul játszott, szinte semmit sem valósított meg a megbeszélt taktikából, majd a második 45 percre már más felfogásban jöttek ki a játékosai. Ám innen szinte kizárólag a játékvezetővel foglalkozott.

– Az szörnyű, hogy ilyen dolgok megtörténhetnek a pályán,

ilyen alattomos dolgokat én életemben nem láttam még. Ennyi ütést nem vettek észre…

Nem lehet véletlen, hogy az úriember – egy meccs kivételével – minden meccsen kiállított egy Honvéd-játékost, és még soha nem nyert vele a Honvéd. Nem mérkőzést befolyásoló hibát, hanem a bajnokságba belenyúló hibát követett el a gól előtt – állította az M4 Sport kérdésére a Honvéd vezetőedzője.