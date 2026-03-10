feczkó tamáskecskemétnb iitímár krisztiánhonvéd

A Honvéd edzője kiakadt a bíróra, ilyen alattomos dolgokat még nem látott

A labdarúgó NB II 21. fordulójának hétfői rangadóján a Kecskemét 1-0-ra nyert a Bozsik Stadionban a listavezető Honvéd ellen. A találkozó hosszabbításába csempészett „némi izgalmat" a két csapat, amikor egy emberként vettek részt az össznépi verekedésben, és amikor már lenyugodtak a kedélyek, jöttek az edzők, akik közül a hazaiak mestere, Feczkó Tamás egészen fura kirohanást intézett a játékvezető ellen.

Molnár László
2026. 03. 10. 7:39
Nagyon sok volt a sportszerűtlen jelenet az NB II rangadóján, a Honvéd-Kecskemét találkozón Fotó: Árvai Károly / Nemzeti Sport
Nyugodtan kijelenthető, hogy az NB II 21. fordulójának záró mérkőzése rangadónak készült a javából, ám végül maximum a botrányairól marad emlékezetes. A találkozót végül 1-0-ra a Kecskemét nyert meg, ám a végén látható tömegjelenet, majd Feczkó Tamás nyilatkozata vélhetően még sokáig beszédtémát ad a szurkolóknak. Holott a Honvéd játékosa, Pinte volt az, aki több alkalommal is sportszerűtlen volt: egyrészt a hosszabbítás perceiben brutálisan beleszállt Harisba – ebből előbb verekedés, majd piros és sárga lapok lettek –, majd az M4 Sport visszajátszásain jól látható volt, amikor a hazaiak játékosa előbb eltépi titokban a saját mezét, majd utána mindezt bemutatta a csapattársainak és a bírónak is, mekkora támadás érte őt.

Feczkó Tamás csapata, a Honvéd ezzel elveszítette hazai veretlenségét a bajnokságban
Feczkó Tamás csapata, a Honvéd ezzel elveszítette hazai veretlenségét a bajnokságban (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)

Feczkó Tamás nem a csapata teljesítményével, hanem a bíróval volt elfoglalva

A még mindig kétpontos előnnyel listavezető Honvéd vezetőedzője teljesen kiakadt a találkozót követően, nekiesett Zierkelbach Péter játékvezetőnek. A meccs bírája a találkozón hagyta a kemény férfias játékot, kétségtelen tény, hogy ezt többen is félreértelmezték a találkozó alatt, ám igazán felróható hibát akkor vétett, amikor Pintét nem állította ki azonnal egy olyan szabálytalanságot követően – a hazaiak játékosa csak sárga lapot kapott –, amikor Haris lába kis híján kettétört a durva belépőt követően. A mezével eljátszott sportszerűtlen jelenetet is megúszta a játékos.

Feczkó Tamás a nyilatkozata elején kijelentette, hogy csapata az első félidőben kritikán alul játszott, szinte semmit sem valósított meg a megbeszélt taktikából, majd a második 45 percre már más felfogásban jöttek ki a játékosai. Ám innen szinte kizárólag a játékvezetővel foglalkozott.

– Az szörnyű, hogy ilyen dolgok megtörténhetnek a pályán, 

ilyen alattomos dolgokat én életemben nem láttam még. Ennyi ütést nem vettek észre…

Nem lehet véletlen, hogy az úriember – egy meccs kivételével – minden meccsen kiállított egy Honvéd-játékost, és még soha nem nyert vele a Honvéd. Nem mérkőzést befolyásoló hibát, hanem a bajnokságba belenyúló hibát követett el a gól előtt – állította az M4 Sport kérdésére a Honvéd vezetőedzője.

Itt nézhető meg a kecskemétiek találata, ahol nem sok olyat tapasztalhatunk, ami a bíró hibájára utal:

Tímár Krisztián sem foglalkozott a meccs végi bunyóval, csapatát dicsérte a bravúr után

A kecskemétiek szakvezetője szerint csapata jobban harapott a Honvédnál, és ezúttal is felvillant valami abból, amit hétközben már bemutattak a Győr elleni kupameccsen. Ugyanakkor rendkívül sportszerűen nyilatkozott az ellenfélről.

– Úgy érzem, jobban akartuk ezt a győzelmet. Nem véletlen, hogy a Honvéd vezeti a bajnokságot, és szerintem 

az egész klubnak, a közönségnek és a stadionnak az NB I-ben a helye. Remélem, hogy feljutnak, sok sikert kívánok hozzá.

A mai mérkőzésen viszont egy góllal mi voltunk a jobbak. Nyilván nekünk saját magunkat kell legyőzni ebből a szempontból: azt gondolom, hogy fejlődnünk kell, hogy állandósítani tudjuk azt a fajta mentalitást és játékot, ami az első félidőben jól látszott. Összességében stabilak voltunk, nagyon sok szögletet kivédekeztünk. Szerintem megérdemelten nyertük meg a mérkőzést egy góllal – közölte az M4 Sport riporterének Tímár Krisztián.

A szakember külön felhívta a figyelmet arra, hogy a csapatában rengeteg a fiatal, a vármegye egyes csapatból hoztak fel játékosokat, akik nagyon bátrak voltak és nagyon jól helyt álltak az edző szerint. Tímár örömét fejezte ki, hogy az utánpótlásból ilyen játékosokat tudnak felhozni, akik minden tőlük telhetőt megtettek, ugyanakkor az még látszott a játékukon, hogy nem ilyen iramhoz vannak hozzászokva.

A találkozó végén a két csapat játékosai, a stábtagok összecsaptak egy durva szabálytalanságot követően:

Eredmények, NB II 21. forduló:

  • Budapest Honvéd FC–Kecskeméti TE 0-1 (0-0)
  • Szeged–Csanád Grosics Akadémia - Mezőkövesd Zsóry FC 1-2 (0-1)
  • Vasas FC–HR-Rent Kozármisleny 6-0 (3-0)
  • Videoton FC Fehérvár–Karcagi SC 2-0 (1-0)
  • FC Ajka–Aqvital FC Csákvár 1-2 (1-2)
  • Szentlőrinc SE–Soroksár SC 2-2 (0-0)
  • BVSC-Zugló–Tiszakécskei LC 3-1 (1-0)
  • Budafoki MTE–Békéscsaba 1912 Előre 0-3 (0-1)

A bajnoki tabella állását itt tekintheti meg.

 

