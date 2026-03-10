A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy továbbra is kifejezetten intenzívek a harcok a Közel-Keleten, Irán továbbra is súlyos rakétatámadásokat indít az arab országok ellen, így a légterek használata továbbra is korlátozott, bár az Egyesült Arab Emírségek légitársaságai, a Flydubai és az Emirates most már napi egy-egy budapesti járatot folyamatosan üzemeltet Dubajból, így az ott rekedt magyarok számára a menetrend szerinti hazatérés lehetősége is nyitott, írja az MTI.
Szijjártó Péter: már csaknem ezer embert hoztak a mentesítő járatokkal Magyarországra a Közel-Keletről
Már 989 főt, köztük 892 magyar állampolgárt hoztak a kormány által indított mentesítő járatok Magyarországra a Közel-Keletről, és igény esetén a héten további gépeket fognak indítani – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten.
Szijjártó Péter: folytatódik a magyarok kimenekítése
„Eddig 989 főt, köztük 892 magyart hoztunk haza ebből a térségből a mentesítő járatainkkal, amelyek közül a legutóbbi kettő hajnalban landolt Maszkatból, fedélzetükön összesen 180 utassal. Mai napon is lesz egy mentesítő járatunk, közvetlenül Dubajból”– tájékoztatott.
„A Flydubai légitársaságtól béreltünk egy különgépet, amely 166 utast hoz Magyarországra, és a hét további részében újra felajánljuk a Dubajban rekedt magyaroknak, hogy amennyiben vállalják a szervezett buszos utazást Maszkatba, Omán fővárosába, onnan mentesítő járattal haza tudjuk hozni őket. Egy ilyen járatunk biztosan közlekedik, és amennyiben igény lesz többre a hét folyamán, akkor még több mentesítő járatot is fogunk indítani” – tette hozzá.
További Külföld híreink
Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Forrás: Facebook/Szijjártó Péter)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Halállista Európában?
Ukrajnai ellenségeit listázzák.
Irán nem adja fel: addig folytatódnak a rakétatámadások, ameddig szükséges
A Forradalmi Gárda is keményen fogalmazott.
Buszon rontottak rá az emberekre Zelenszkij sorozói
Zaporizzsjában razziáztak.
Egyre durvábban fenyegetik Magyarországot az ukránok
Kijev mindent bevetne a nemzeti kormány térdre kényszerítésére és Magyar Péter hatalomra segítésére.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Halállista Európában?
Ukrajnai ellenségeit listázzák.
Irán nem adja fel: addig folytatódnak a rakétatámadások, ameddig szükséges
A Forradalmi Gárda is keményen fogalmazott.
Buszon rontottak rá az emberekre Zelenszkij sorozói
Zaporizzsjában razziáztak.
Egyre durvábban fenyegetik Magyarországot az ukránok
Kijev mindent bevetne a nemzeti kormány térdre kényszerítésére és Magyar Péter hatalomra segítésére.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!