Szijjártó Péter: már csaknem ezer embert hoztak a mentesítő járatokkal Magyarországra a Közel-Keletről

Már 989 főt, köztük 892 magyar állampolgárt hoztak a kormány által indított mentesítő járatok Magyarországra a Közel-Keletről, és igény esetén a héten további gépeket fognak indítani – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten.

Forrás: MTI2026. 03. 10. 8:55
Forrás: Facebook/Szijjártó Péter
A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy továbbra is kifejezetten intenzívek a harcok a Közel-Keleten, Irán továbbra is súlyos rakétatámadásokat indít az arab országok ellen, így a légterek használata továbbra is korlátozott, bár az Egyesült Arab Emírségek légitársaságai, a Flydubai és az Emirates most már napi egy-egy budapesti járatot folyamatosan üzemeltet Dubajból, így az ott rekedt magyarok számára a menetrend szerinti hazatérés lehetősége is nyitott, írja az MTI. 

Fotó: AFP

„Eddig 989 főt, köztük 892 magyart hoztunk haza ebből a térségből a mentesítő járatainkkal, amelyek közül a legutóbbi kettő hajnalban landolt Maszkatból, fedélzetükön összesen 180 utassal. Mai napon is lesz egy mentesítő járatunk, közvetlenül Dubajból”– tájékoztatott.

„A Flydubai légitársaságtól béreltünk egy különgépet, amely 166 utast hoz Magyarországra, és a hét további részében újra felajánljuk a Dubajban rekedt magyaroknak, hogy amennyiben vállalják a szervezett buszos utazást Maszkatba, Omán fővárosába, onnan mentesítő járattal haza tudjuk hozni őket. Egy ilyen járatunk biztosan közlekedik, és amennyiben igény lesz többre a hét folyamán, akkor még több mentesítő járatot is fogunk indítani” – tette hozzá.

Forrás: Facebook/Szijjártó Péter

