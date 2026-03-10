Szijjártó Péter: már csaknem ezer embert hoztak a mentesítő járatokkal Magyarországra a Közel-Keletről

Szijjártó Péter: folytatódik a magyarok kimenekítése

„Eddig 989 főt, köztük 892 magyart hoztunk haza ebből a térségből a mentesítő járatainkkal, amelyek közül a legutóbbi kettő hajnalban landolt Maszkatból, fedélzetükön összesen 180 utassal. Mai napon is lesz egy mentesítő járatunk, közvetlenül Dubajból”– tájékoztatott.

„A Flydubai légitársaságtól béreltünk egy különgépet, amely 166 utast hoz Magyarországra, és a hét további részében újra felajánljuk a Dubajban rekedt magyaroknak, hogy amennyiben vállalják a szervezett buszos utazást Maszkatba, Omán fővárosába, onnan mentesítő járattal haza tudjuk hozni őket. Egy ilyen járatunk biztosan közlekedik, és amennyiben igény lesz többre a hét folyamán, akkor még több mentesítő járatot is fogunk indítani” – tette hozzá.