Az iráni konfliktus miatt növekszik a terrorveszély Olaszországban

A római parlamentben bemutatták a 2025-ös évre vonatkozó, illetve a jelenlegi nemzetközi helyzetre reflektáló, valamint a jövőbeli kockázatokat elemző éves titkosszolgálati jelentést. Az elemzés hangsúlyozza, hogy az iráni konfliktus eszkalációja és a Közel-Keleten zajló háborús események közvetlenül növelik a terrorveszélyt Európában és Olaszországban. Alfredo Mantovano titkosszolgálatokért felelős államtitkár a jelentés ismertetésekor elmondta, hogy az Egyesült Államok nem kért engedélyt olaszországi katonai bázisok használatára. Ez az aspektus rendkívül fontos Olaszország számára, mivel így Róma megőrizheti semlegességét és nem vonódik be a konfliktusba. Ha ugyanis az USA olasz katonai bázisokról, például a szicíliai Sigonelláról indítana támadó hadműveletet Irán ellen, jelentősen megnövelné a megtorló akciók kockázatát. Ez akár egy olyan terrormerénylet is lehet, melyet a globális dzsihád nevében követnek el a beavatkozó nyugati országok ellen.

Fotó: AFP

Az olasz hírszerzés figyelmeztetett a Hamász jelenlétének erősödésére, a fegyvercsempészetre és az izraeli célpontok elleni támadások veszélyére. Rámutat arra, hogy az antiszemitizmus nemzetközi méreteket öltött.

Olaszországban a növekvő terrorfenyegetettség miatt országszerte 28 ezer érzékeny helyszínen rendeltek el fokozott védelmet. Ilyenek a nagykövetségek, zsinagógák, a vallási intézmények, amerikai és izraeli oktatási és kulturális intézmények.

A titkossszolgálatokért felelős államtitkár kiemelte, hogy a nemzetközi instabilitás hatással van Olaszország nemzetbiztonságára is. Attól tartanak, hogy Irán megtámadásával még jobban felerősödnek a radikalizációs folyamatok, mely a terrorveszély további emelkedésével járhat. A jelentés felhívta a figyelmet a magányos farkasok jelentette fenyegetésre és a kiberbiztonság megerősítésének szükségességére. Az olasz titkosszolgálatok attól tartanak, hogy a radikális iszlám propaganda kihasználja a Teheránt érintő konfliktust és globális dzsihádot hirdet a közös nyugati ellenség ellen.