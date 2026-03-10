Rendkívüli

Feljelentették azokat az ukránokat, akik halállistára tették a TEK főigazgatóját

OlaszországIránterror

Az iráni konfliktus miatt növekszik a terrorveszély Olaszországban

Az olasz titkosszolgálatok legfrissebb jelentése a terrorveszély megemelkedésére hívta fel a figyelmet, amely szerint az ország biztonsági helyzete jelentősen romlott az elmúlt időszakban. Aggasztónak tartják, hogy az Olaszországban élő kiskorú migránsok a mesterséges intelligencia felhasználásával könnyedén hozzájuthatnak dzsihadista tartalmakhoz, és akár robbanószerek gyártását is megtanulhatják.

Jánosi Dalma (Róma)
2026. 03. 10. 10:25
Illusztráció Fotó: MATTEO DELLA TORRE Forrás: NurPhoto
A római parlamentben bemutatták a 2025-ös évre vonatkozó, illetve a jelenlegi nemzetközi helyzetre reflektáló, valamint a jövőbeli kockázatokat elemző éves titkosszolgálati jelentést. Az elemzés hangsúlyozza, hogy az iráni konfliktus eszkalációja és a Közel-Keleten zajló háborús események közvetlenül növelik a terrorveszélyt Európában és Olaszországban. Alfredo Mantovano titkosszolgálatokért felelős államtitkár a jelentés ismertetésekor elmondta, hogy az Egyesült Államok nem kért engedélyt olaszországi katonai bázisok használatára. Ez az aspektus rendkívül fontos Olaszország számára, mivel így Róma megőrizheti semlegességét és nem vonódik be a konfliktusba. Ha ugyanis az USA olasz katonai bázisokról, például a szicíliai Sigonelláról indítana támadó hadműveletet Irán ellen, jelentősen megnövelné a megtorló akciók kockázatát. Ez akár egy olyan terrormerénylet is lehet, melyet a globális dzsihád nevében követnek el a beavatkozó nyugati országok ellen. 

Az iráni konfliktus eszkalációja és a Közel-Keleten zajló háborús események közvetlenül növelik a terrorveszélyt Európában és Olaszországban Fotó: AFP
Az iráni konfliktus eszkalációja és a Közel-Keleten zajló háborús események közvetlenül növelik a terrorveszélyt Európában és Olaszországban
Fotó: AFP

Az olasz hírszerzés figyelmeztetett a Hamász jelenlétének erősödésére, a fegyvercsempészetre és az izraeli célpontok elleni támadások veszélyére. Rámutat arra, hogy az antiszemitizmus nemzetközi méreteket öltött. 

Olaszországban a növekvő terrorfenyegetettség miatt országszerte 28 ezer érzékeny helyszínen rendeltek el fokozott védelmet. Ilyenek a nagykövetségek, zsinagógák, a vallási intézmények, amerikai és izraeli oktatási és kulturális intézmények. 

A titkossszolgálatokért felelős államtitkár kiemelte, hogy a nemzetközi instabilitás hatással van Olaszország nemzetbiztonságára is. Attól tartanak, hogy Irán megtámadásával még jobban felerősödnek a radikalizációs folyamatok, mely a terrorveszély további emelkedésével járhat. A jelentés felhívta a figyelmet a magányos farkasok jelentette fenyegetésre és a kiberbiztonság megerősítésének szükségességére. Az olasz titkosszolgálatok attól tartanak, hogy a radikális iszlám propaganda kihasználja a Teheránt érintő konfliktust és globális dzsihádot hirdet a közös nyugati ellenség ellen.  

A jelentés arra is kitér, hogyan használják befolyásolható fiatalok a mesterséges intelligenciát terrorista tartalmak keresésére és robbanószerkezetek gyártására vonatkozó útmutatók felkutatására. Ez azt jelenti, hogy 

a jövőben nemcsak a kiképzett terrorista ügynökök jelentenek kockázati tényezőt, hanem akár 14 év alatti fiatalok is. A mesterséges intelligenciát iszlám propagandaanyagok terjesztésére, adománygyűjtésekere, de akár egy konkrét merénylet kidolgozására is felhasználják. 

Olaszországban több olyan kiskorút azonosítottak, akik a mesterséges intelligencia segítségével kutatták fel a házikészítésű robbanószerkezetek útmutatóit. 

Gyakran olyan a másod- és harmadgenerációs bevándorló fiatalokról van szó, akik nem találják helyüket az olasz társadalomban, nem integrálódtak, a kirekesztettség érzése különösen fogékonnyá teszi őket a radikalizációra. Akár úgynevezett magányos farkasokká válhatnak, akik nem csatlakoznak terrorszervezethez, de elszigetelten a világháló felhasználásával egyre szélsőségesebb nézeteket vallanak és akár tettlegességre is készen állnak. A közelmúltban az olasz hatóságok egy 15 éves fiút tartóztattak le, aki erőszakos akcióra készült. 

