Magyar Péter újabb emberéről derült ki, hogy az Erste Bankhoz köthető

Újabb tiszásról derült ki, hogy az Erste Bankhoz milyen szálak fűzik – írja a Tűzfalcsoport. Porcher Áron Sommerville a Tisza Párt oldalán található hivatalos bemutatkozójában egy szót sem ejtenek az erstés múltjáról.

Jelenleg Porcher a Pest megyei 15. választókerületben képviselőjelölt, de nem is ez az igazán érdekes, hanem az, hogy

ő újabb bankárjelölt, aki az utóbbi időben feltűnik Magyar Péter környékén.

Vagyonnyilatkozata alapján jelentős ingatlanvagyonnal rendelkezik. Összesen öt ingatlanban van tulajdonrésze, két budapesti lakásban, valamint három vidéki területben.

Ingatlanvagyona a piaci becslések alapján nagyjából 135–160 millió forint közé tehető.

A jövedelmi adatok szerint szakpolitikai vezetőként dolgozik a Tisztelet és Szabadság Pártnál, és ebből a foglalkozásból havi bruttó egymillió forint jövedelme származik. Ezen kívül lakáskiadásból havonta 182 ezer forint bevétele van, továbbá befektetési portfóliója után évente 605 ezer forint osztalékjövedelmet vallott be. A tőzsdei portfólió több magyar és külföldi részvényből, valamint egy amerikai kötvény-ETF-ből áll.

A tartozások között egy jelentős banki hitel szerepel, amelynek teljes összege 98 330 000 forint. A nyilatkozatban külön feltüntetik, hogy ebből 23 046 290 forint esetében ő az adós, a fennmaradó részben pedig adóstársként szerepel.

Porcher David Somerville jelenleg tulajdonosa – korábban Porcher Áron volt az ügyvezetője – egy turisztikai központnak, illetve szállodának – derül ki a Tűzfalcsoport cikkéből.