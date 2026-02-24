Az Erste a devizahitel-csapdába került embereken nyerészkedett, most beálltak Magyar Péter mögé

A nemzetközi bankóriás néhány hete egy reklámvideóban üzent Magyarországnak: egy magyar zászlós mezben játszó kosárlabdázó példáján keresztül azt próbálja sugallni a magyar választóknak, hogy itt az ideje „csapatot” váltani. A kosármezre rakott magyar zászló nem hagy kétséget a szándék felől: ők itt nem bankváltásra szólítják fel a magyarokat, hanem arra, hogy kormányt váltsanak. A támadás hátterében az állhat, hogy a magyar kormány a bankok helyett az emberek oldalára állt. Ezért is delegálták az Erste volt vezetőjét, Kármán Andrást a Tisza Párthoz: el akarják törölni a bankadót. Az sem tetszik a nemzetközi bankvilágnak, hogy az Orbán-kormány célja az, hogy a bankok nagy része magyar tulajdonba kerüljön – írja az Ellenpont.

Orbán Viktor a múlt heti évértékelőjében külön kiemelte az Erste Bankot a Shell és Brüsszel mellett, mint a háború nyerteseit.

„Akik keresnek a vérontáson. Ők azok, akik érdekeltek a harcok folytatásában. Ők a halál vámszedői. A háború kutyái. Persze ők nem vesznek részt a harcokban, arra ott vannak az ukránok és szükség esetén a közép-európai szomszédnépek. Jó messziről, kényelmesen nézik a képernyőn, hogyan dőlnek romba városok, és gyarapítja vagyonaikat a pusztítás, ártatlan és tehetetlen milliók tragédiája és kínszenvedése.” – fogalmazott a kormányfő.

A baloldal mindent elkótyavetyélt



Az Erste Bank az 1990-es és a 2000-es évek baloldali kormányainak privatizációja kapcsán került be a magyar piacra. A magyar tulajdonban lévő Mezőbankot 1997-ben megvásárolta az Erste Bank (hivatalosan a GiroCredit, amely azonban akkor már egyesülés alatt állt az Erstével). Egy 1997-es cikkből egyértelműen kiderül, hogy a Mezőbank privatizációja nem sikertörténet, ahogy a cikk fogalmaz:

„a Mezőbank magánosítása még a névleges eladási árfolyam tekintetében sem aranybetűkkel kerül be a privatizációs évkönyvekbe”.

Az Erste másik szerzeménye a Postabank lett. Ez a magyar bank 1988-ban alakult és 1996-ra az ország második legnagyobb pénzintézetévé nőtte ki magát.

Az állam (Horn- és Orbán-kormányok) korábban körülbelül 200 milliárd forinttal konszolidálta – adófizetői pénzből –, majd az újabb baloldali kormány 2003-ban mégis a külföldi tulajdonban lévő Erstének adta el mindössze 101 milliárd forintért. Az Erste a hazai indulása óta szoros együttműködésben volt a baloldali kormányokkal, és intenzív volt az átjárás a bankvilág és a baloldali politika között. Ezt jól bizonyítja az is, hogy a bank több vezető tisztségviselője is köthető közvetve vagy közvetlenül a baloldali kormányokhoz.