Milliókat vesztettek a magyar családok a háború miatt

Négy éve tart az orosz–ukrán háború, amely komoly kiadásokat okoz a magyar családoknak is. A Századvég legfrissebb, 2025-ös adatokkal frissített elemzése szerint a háború okozta közvetlen károk mértéke Magyarországon mostanra elérte a 10 376,4 milliárd forintot.

Forrás: Századvég

A számítások szerint egy átlagos magyar háztartás eddig több mint 2,5 millió forintot veszített a háború miatt.

Eközben azonban a multinacionális vállalatok, köztük a Shell, az Erste és a BlackRock forintban számolva ezermilliárdokat nyertek. A háborún a legtöbbet kereső magyar ember Kapitány István, a Tisza Párt energia-áremelési szakértője, aki egymaga 12 milliárd forintos vagyonra tett szert, emlékeztet legújabb elemzésében az Ellenpont.

A portál összefoglalójában rámutatott: a magyar gazdaságot alapvetően három sokk érte a háború miatt:

a legnagyobb költséget (6524 milliárd forintot) a megnövekedett energiaszámla okozta,

amely kiegészül a kamatkiadások változásából (2840 milliárd)

és a kieső exportpiacokból, vagyis az elhibázott brüsszeli szankciós politikából fakadó veszteségekkel (1012 milliárd).

A Századvég számításai szerint tehát a háború négy éve során a magyar gazdaság összesen 10 376,4 milliárd forintnyi kárt szenvedett el.

Brutális teher a családokon

Ha a fent említett 10 ezer milliárdos összeget „lebontjuk” egyénekre, a Századvég tanulmánya alapján, kirajzolódik, mekkora veszteséget jelentett a háborús időszak a családok számára. A 2022 és 2025 közötti időszakban a költségek a következőképpen alakultak:

egy átlagos háztartásra jutó kár: 2 544 000 forint.

egy négyfős családra jutó kár: 4 330 000 forint.

A negatív gazdasági következmények elhúzódó jellegét mutatja, hogy bár az energiaárak nemzetközi szinten mérséklődtek, és a gazdaság is alkalmazkodott az új helyzethez 2025-re, a károk növekedése nem állt meg, hangsúlyozza az Ellenpont, kiemelve: tavaly a gázimportban 138,1 milliárd forint többletköltség keletkezett a háború előtti árszintekhez képest.

Mindeközben a geopolitikai kockázatok miatt a kamatszint 4–6,5 százalék közé emelkedett. A kötvényállomány átárazódása miatt az állami finanszírozás csak 2025-ben 870,7 milliárd forinttal drágult. Az orosz piacok elvesztése és a kölcsönös szankciók további 316,7 milliárd forint kiesést okoztak a magyar exportőröknek az elmúlt évben.

A háború tehát milliókat vett ki a magyar emberek zsebéből és ezermilliárdokat az államkasszából. A kiadások nagyobb részét pedig a brüsszeli szankciós politikának és az energiaárak megemelkedésének köszönhetjük.

Kapitány István milliárdokat keresett a háborún

Miközben a magyar társadalomnak fájdalmas károkat okozott a háború, vannak olyanok is, akik kifejezetten jól kerestek rajta. Az egyik ilyen ember

Kapitány István, a Tisza energia-áremelési szakértője, aki hatalmas összeget, több mint tízmilliárd forintot keresett a háborún.

Ezzel biztosan ő az a magyar, aki a leginkább meggazdagodott az öldöklésen. Kapitánynak rengeteg Shell-részvénye van (hiszen a Shell vezetője volt), így ő azon gazdagszik, ha Magyarország drága amerikai LNG-t vesz (lehetőleg a Shellen keresztül) az olcsó orosz gáz helyett.