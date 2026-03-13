Hatalmas KO-ra készül a Harvardon tanuló vitathatatlan bokszbajnok

A kaliforniai Anaheimben található Honda Center ad otthont annak a gálának, amelyen a női profi ökölvívás egyik legjobbja lép ringbe. Gabriela Fundora nemcsak megszerezte a légsúly vitathatatlan bajnoki címét, de már két remek kiütéses győzelemmel meg is védte a WBA, a WBC, a WBO, az IBF és a Ring bajnoki öveit. Ráadásul a divíziókat és nemeket tekintve 22 évesen ő lett a legfiatalabb vitathatatlan bokszvilágbajnok a négyöves korszakban. Most azzal a Viviana Ruizzal bokszol, aki a WBA szervezetnél a hivatalos kihívó.

Molnár László
2026. 03. 13. 21:03
Nemcsak szép és okos, de a világ egyik legjobb profi bunyósa Gabriela Fundora Forrás: Golden Boy Promotion
Bármennyire is egyedülálló Sebastian Fundora (23-1-1, 15 KO) a férfiaknál – a WBC nagyváltósúlyú világbajnoka a Pokoli Toronynak becézett bunyós –, sokan állítják, már nem ő a legsikeresebb bokszoló a családban. A húga, Gabriela Fundora (17-0, 9 KO) a légsúly vitathatatlan bajnoka, és a WBA, a WBC, a WBO, az IBF és a Ring bajnoki öveit már kétszer is megvédte. Ráadásul a divíziókat és nemeket tekintve 22 évesen ő lett a legfiatalabb vitathatatlan bokszvilágbajnok a négyöves korszakban. A kaliforniai Anaheimben található Honda Centerben szombat éjjel rendezendő gálán a Harvardon tanuló Gabriela ellenfele a WBA szervezet hivatalos kihívója, a 43 éves Viviana Ruiz (10-2, 5 KO) lesz.

Harmadszor védheti meg Gabriela Fundora a vitathatatlan bajnoki címét légsúlyban (Fotó: The Ring Magazine)

Gabriela Fundora félelmetes harcos a ringben

Az utolsó három meccsét egyaránt kiütéssel nyerte a 22 éves egyetemista – gazdasági vonalon tanul –, az utolsót tavaly szeptember 20-án, amikor a hetedik menetben „leoltotta a villanyt” Alexis Kubickinek (13-3, 2 KO). A teljesítményét látva nem véletlen, hogy őt választotta a Ring Magazin a 2024-es év legjobb női ökölvívójának. A szakemberek állítják, Gabriela – aki hétévesen kezdett el bokszolni – olyan technikával, erővel és ring IQ-val rendelkezik, hogy valóban kiemelkedik a női mezőnyből.

Az ökölvívás egyébként családi hagyomány, ugyanis a Fundora klán még az otthonukat is úgy alakította át, hogy a felkészüléseket is ott végzi Gabriela, valamint Sebatian. Az ESPN riportja szerint azonban nemcsak ők kötődnek a bokszhoz, ugyanis Freddy Fundora, az édesapa a szakmai munkát, a feleség, Monique gazdasági vezetőként az egyesületet irányítja. Ráadásul mind a hat gyermek űzte vagy űzi a sportágat.

  • Alberto Fundora: 12 sikeresen megvívott profi meccs után abbahagyta
  • Freddy Jr.: miután bevonult katonának, szintén abbahagyta az aktív bokszot
  • Sebastian Fundora: a WBC nagyváltósúlyú bajnoka
  • Gabriela Fundora: a légsúly vitathatatlan bajnoka
  • Macho Fundora: már az utánpótlás korosztályokban bokszol
  • Fabiola Fundora: már elkezdte az edzéseket
Sebastian és Gabriela Fundora az otthoni farmon felépített edzőteremben készül a nagy meccseire (Fotó: ESPN)

Gabriela sosem nyilatkozik negatívan ellenfeleiről, és ezt most sem tette meg. Ugyanakkor azt nem tagadja, szeretne látványos győzelmet aratni, mert az a célja, hogy ő legyen a nők között a súlycsoportoktól független ranglista első helyezettje, vagyis a legjobb.

– Ki ne szeretné a kiütéses meccseket? Természetesen ez a tervem most is, noha Viviana egy kemény és nagyon tapasztalt harcos. Szeretném megadni az alaphangot a bátyám két hét múlva rendezendő címvédő meccséhez. Mindketten készítettünk egy videót, ami arról szól, hogy mindenki álma valóra válhat, ha keményen megdolgozol érte. Nem fogom hagyni, hogy az álmaimat szombat éjjel összetörje valaki – jelentette ki a Boxingscene kérdésére Gabriela Fundora.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

