Hatalmas KO-ra készül a Harvardon tanuló vitathatatlan bokszbajnok

Bármennyire is egyedülálló Sebastian Fundora (23-1-1, 15 KO) a férfiaknál – a WBC nagyváltósúlyú világbajnoka a Pokoli Toronynak becézett bunyós –, sokan állítják, már nem ő a legsikeresebb bokszoló a családban. A húga, Gabriela Fundora (17-0, 9 KO) a légsúly vitathatatlan bajnoka, és a WBA, a WBC, a WBO, az IBF és a Ring bajnoki öveit már kétszer is megvédte. Ráadásul a divíziókat és nemeket tekintve 22 évesen ő lett a legfiatalabb vitathatatlan bokszvilágbajnok a négyöves korszakban. A kaliforniai Anaheimben található Honda Centerben szombat éjjel rendezendő gálán a Harvardon tanuló Gabriela ellenfele a WBA szervezet hivatalos kihívója, a 43 éves Viviana Ruiz (10-2, 5 KO) lesz.

Harmadszor védheti meg Gabriela Fundora a vitathatatlan bajnoki címét légsúlyban (Fotó: The Ring Magazine)

Gabriela Fundora félelmetes harcos a ringben

Az utolsó három meccsét egyaránt kiütéssel nyerte a 22 éves egyetemista – gazdasági vonalon tanul –, az utolsót tavaly szeptember 20-án, amikor a hetedik menetben „leoltotta a villanyt” Alexis Kubickinek (13-3, 2 KO). A teljesítményét látva nem véletlen, hogy őt választotta a Ring Magazin a 2024-es év legjobb női ökölvívójának. A szakemberek állítják, Gabriela – aki hétévesen kezdett el bokszolni – olyan technikával, erővel és ring IQ-val rendelkezik, hogy valóban kiemelkedik a női mezőnyből.

Az ökölvívás egyébként családi hagyomány, ugyanis a Fundora klán még az otthonukat is úgy alakította át, hogy a felkészüléseket is ott végzi Gabriela, valamint Sebatian. Az ESPN riportja szerint azonban nemcsak ők kötődnek a bokszhoz, ugyanis Freddy Fundora, az édesapa a szakmai munkát, a feleség, Monique gazdasági vezetőként az egyesületet irányítja. Ráadásul mind a hat gyermek űzte vagy űzi a sportágat.

Alberto Fundora: 12 sikeresen megvívott profi meccs után abbahagyta

Freddy Jr.: miután bevonult katonának, szintén abbahagyta az aktív bokszot

Sebastian Fundora: a WBC nagyváltósúlyú bajnoka

Gabriela Fundora: a légsúly vitathatatlan bajnoka

Macho Fundora: már az utánpótlás korosztályokban bokszol

Fabiola Fundora: már elkezdte az edzéseket

Sebastian és Gabriela Fundora az otthoni farmon felépített edzőteremben készül a nagy meccseire (Fotó: ESPN)

Gabriela sosem nyilatkozik negatívan ellenfeleiről, és ezt most sem tette meg. Ugyanakkor azt nem tagadja, szeretne látványos győzelmet aratni, mert az a célja, hogy ő legyen a nők között a súlycsoportoktól független ranglista első helyezettje, vagyis a legjobb.