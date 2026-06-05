Rendkívüli

Sulyok Tamást éltették, Magyar Péter lemondását követelték a migrációs paktum ellen tüntetők a Kossuth téren

Rendkívüli

Marco Rossi szentimentális döntést hozott? Így kezdünk a finnek ellen

orosz-ukrán háborúRomániaUkrajnaPutyinZelenszkij

Ukrajna elismerte, hogy az ő drónja robbant fel a román kikötővárosnál

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Újabb fordulatot vett az orosz–ukrán háború: Ukrajna elismerte, hogy az egyik haditengerészeti drónja robbant fel a romániai Konstancánál, miközben a Kreml megerősítette, hogy Vlagyimir Putyin megkapta Volodimir Zelenszkij személyes találkozót kezdeményező levelét. A harcok közben nem csillapodnak, dróntámadások érték Kijevet és az Azovi-tenger térségét is.

Magyar Nemzet
2026. 06. 05. 17:29
Konstanca kikötője Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Zelenszkij személyes találkozóra hívta Putyint, és teljes tűzszünetet sürgetett a tárgyalások idejére. Donald Trump amerikai elnök üdvözölte a kezdeményezést, és úgy fogalmazott: jó lenne, ha a két vezető végre közvetlenül tárgyalna egymással. 

A brit közszolgálati médium szerint a diplomáciai üzenetváltással párhuzamosan folytatódnak a harcok. Orosz dróntámadás ért egy Kijev környéki tejüzemet, amelyben négy ember életét vesztette. Az ukrán hatóságok szerint az elmúlt 24 órában országszerte legalább tizenhárom ember halt meg és több mint hetvenen megsérültek az orosz támadások következtében.

Közben az ukrán erők közölték, hogy öt hajót támadtak meg az Azovi-tengeren és az Oroszország által megszállt területek part menti vizein. Kijev szerint az érintett teher- és tartályhajók ukrán gabonát szállítottak illegálisan, illetve katonai rakomány és üzemanyag mozgatásában vettek részt.

 Az orosz fél Ukrajnát teszi felelőssé a támadásokért.

Ahogy azt korábban megírtuk, pénteken újabb incidens történt Romániában is. Konstanca kikötőváros közelében felrobbant egy tengeri drón, amelyről később Ukrajna elismerte, hogy a saját haditengerészeti eszköze volt. Kijev szerint a drónt orosz elektronikai zavarás térítette le eredeti útvonaláról. A román hatóságok személyi sérülésről nem számoltak be, ugyanakkor a robbanás anyagi károkat okozott.

A román illetékesek szerint a drón egy ötdarabos csoport része lehetett, és további eszközöket is kerestek a térségben. A lap emlékeztetett arra, hogy ez már a második jelentős biztonsági incidens volt a héten Románia fekete-tengeri partvidékén, miután korábban egy elsodródott aknát találtak a tengerparton, míg egy héttel ezelőtt egy drón csapódott egy galaci lakóépületbe az ukrán határ közelében.

Borítókép: Konstanca kikötője (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekHolló Gábor

Holló őszödi beszéde

Pilhál Tamás avatarja

Beismerő vallomást tett Holló Gábor balliberális oligarcha, a Hírkereső nevű hírgyűjtő oldal tulajdonosa.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu