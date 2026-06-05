Ukrajna elismerte, hogy az ő drónja robbant fel a román kikötővárosnál

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Zelenszkij személyes találkozóra hívta Putyint, és teljes tűzszünetet sürgetett a tárgyalások idejére. Donald Trump amerikai elnök üdvözölte a kezdeményezést, és úgy fogalmazott: jó lenne, ha a két vezető végre közvetlenül tárgyalna egymással.

A brit közszolgálati médium szerint a diplomáciai üzenetváltással párhuzamosan folytatódnak a harcok. Orosz dróntámadás ért egy Kijev környéki tejüzemet, amelyben négy ember életét vesztette. Az ukrán hatóságok szerint az elmúlt 24 órában országszerte legalább tizenhárom ember halt meg és több mint hetvenen megsérültek az orosz támadások következtében.

Közben az ukrán erők közölték, hogy öt hajót támadtak meg az Azovi-tengeren és az Oroszország által megszállt területek part menti vizein. Kijev szerint az érintett teher- és tartályhajók ukrán gabonát szállítottak illegálisan, illetve katonai rakomány és üzemanyag mozgatásában vettek részt.

Az orosz fél Ukrajnát teszi felelőssé a támadásokért.