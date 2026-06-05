Az üresfejű Zverev meglepő húzása a Roland Garros döntője előtt

Zverev a második szettet simábban nyerte (6:2), Mensík pedig a harmadik elején ápolást kért. A cseh teniszező játéka ezután egy csapásra feljavult, s mindössze a második játékos lett a tornán a francia Quentin Halys után, aki játszmát nyert a második kiemelt Zverev ellen (6:3).

A német teniszező nem esett pánikba, a negyedik játszma elején azonnal elvette cseh riválisa adogatását, majd végigvitte a korai bréket (6:3), és bejutott a Roland Garros döntőjébe.

Zverev 4-7-re javította a Grand Slam-elődöntős mérlegét. A 2020-as US Open-döntőt Dominic Thiem ellen kétszettes előnyből veszítette el, a 2024-es Roland Garros-fináléban szintén ötjátszmás csatában győzte őt le Carlos Alcaraz, egyedül a tavalyi Australian Open-döntőben nem nyert szettet Jannik Sinner ellen. Most újra olasz ellenfele lesz, de akár a tizedik kiemelt Flavio Cobolli, akár a rekordhosszú meccsekkel menetelő Matteo Arnaldi érkezik a másik ágról, ezúttal Zverev lesz az esélyes.

Zverev Grand Slam-bajnok lesz?

Zverev a magabiztosan megnyert elődöntő után Mensíket is dicsérte.

– Tudtam, hogy ő jelenti majd az eddigi legnagyobb kihívást a tornán, így is lett, a harmadik szettől különösen, de megoldottam. Remélem, hogy vasárnap újabb jó meccset játszom – fogalmazott Zverev, s nem kétséges, hogy jó meccs alatt győztes döntőt értett.