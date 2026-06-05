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Az üresfejű Zverev meglepő húzása a Roland Garros döntője előtt

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Alexander Zverev jutott elsőként a Roland Garros férfi egyes döntőjébe, miután négy játszmában (7:5, 6:2, 3:6, 6:3) győzött Jakub Mensík ellen. A második kiemelt Zverev a finálé esélyese lesz, akár Flavio Cobolli, akár Matteo Arnaldi nyeri majd meg a másik elődöntőt. A német Zverev három elveszített finálé után első Grand Slam-trófeáját szerezheti, s vicces kedvében volt az elődöntője után.

Koczó Dávid
2026. 06. 05. 17:58
Alexander Zverev második Roland Garros-döntőjére és negyedik Grand Slam-fináléjára készülhet, olasz ellenfele lesz, miután nyert Jakub Mensík ellen Fotó: AFP/Julien de Rosa
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Zverev a második szettet simábban nyerte (6:2), Mensík pedig a harmadik elején ápolást kért. A cseh teniszező játéka ezután egy csapásra feljavult, s mindössze a második játékos lett a tornán a francia Quentin Halys után, aki játszmát nyert a második kiemelt Zverev ellen (6:3).

A német teniszező nem esett pánikba, a negyedik játszma elején azonnal elvette cseh riválisa adogatását, majd végigvitte a korai bréket (6:3), és bejutott a Roland Garros döntőjébe.

Zverev 4-7-re javította a Grand Slam-elődöntős mérlegét. A 2020-as US Open-döntőt Dominic Thiem ellen kétszettes előnyből veszítette el, a 2024-es Roland Garros-fináléban szintén ötjátszmás csatában győzte őt le Carlos Alcaraz, egyedül a tavalyi Australian Open-döntőben nem nyert szettet Jannik Sinner ellen. Most újra olasz ellenfele lesz, de akár a tizedik kiemelt Flavio Cobolli, akár a rekordhosszú meccsekkel menetelő Matteo Arnaldi érkezik a másik ágról, ezúttal Zverev lesz az esélyes.

Zverev Grand Slam-bajnok lesz?

Zverev a magabiztosan megnyert elődöntő után Mensíket is dicsérte.

– Tudtam, hogy ő jelenti majd az eddigi legnagyobb kihívást a tornán, így is lett, a harmadik szettől különösen, de megoldottam. Remélem, hogy vasárnap újabb jó meccset játszom – fogalmazott Zverev, s nem kétséges, hogy jó meccs alatt győztes döntőt értett.

A német teniszező a komolyabb kérdéseket poénnal ütötte el: először közölte, hogy edzője – aki az édesapja, az idősebb Alexander Zverev – huszonöt éve nem mondott neki semmit, majd arról, hogy miként nem agyalja túl a nagy téttel bíró meccseket, ezt mondta:

Sportolók vagyunk. Nagyon kevesünknek van eleve bármi is a fejében. Néha egyszerűbb butának lenni, és nem túl sokat gondolkozni

– lepte meg a párizsi közönséget Zverev.

Roland Garros, férfi egyes elődöntők

  • Zverev (német, 2.)–Mensík (cseh, 26.) 7:5, 6:2, 3:6, 6:3
  • Cobolli (olasz, 10.)–Arnaldi (olasz) 19.00-tól

 

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