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Luxusautós száguldás az olasz Alpokban: fokozott rendőri ellenőrzések a hágókon

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Egyre komolyabb problémát jelentenek az olasz Dolomitok hegyi útjain a nagy teljesítményű luxusautókkal közlekedő turisták felelőtlen és sokszor szabályszegő manőverei. A hatóságok szerint több járművezető is figyelmen kívül hagyja a közlekedési szabályokat, és rendkívül kockázatos módon halad az alpesi szerpentineken, ami miatt a rendőrség célzott ellenőrzéseket vezetett be a térségben.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 06. 05. 17:08
Sportautók a Dolomitok szerpentinjein Forrás: Képernyőkép
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Luxusautók: Ferrarik és Porschék az ellenőrzések célkeresztjében

A helyi rendőrség tájékoztatása szerint az elmúlt napok fokozott ellenőrzései során több külföldi sofőrtől is bevonták a jogosítványt. A hatóságok célzottan figyelték azokat a szakaszokat, ahol a luxusautós és motoros forgalom a legintenzívebb. A beszámolók szerint egyes járművezetők Ferrarikkal és Porschékkal hajtottak túlzott sebességgel a szűk hegyi utakon, veszélyes előzéseket hajtottak végre kanyarokban és kereszteződésekben, sőt volt, aki vezetés közben mobiltelefont is használt.

A hatóságok akciója során öt jogosítványt vontak be, mindegyik esetben külföldi állampolgároktól.

A rendőri egységek a környező hágókon is fokozott ellenőrzéseket tartottak. Összesen több mint száz járművet vizsgáltak át, köztük motorokat és személyautókat is.

A hivatalos adatok szerint az ellenőrzések eredményeként 62 esetben szabtak ki bírságot, hat esetben bevonták a jogosítványt, és több mint kétszáz közlekedési büntetőpontot vontak le. Három sofőrt – köztük külföldieket is – ittas vezetés gyanújával jelentettek fel, egyiküknél kábítószergyanú is felmerült, és egy korábbi balesetben is érintett volt.

Az ellenőrzés során a helyi rendőrség számtalan nagy teljesítményű luxus sportautóst lekapcsolt (Fotó: Karneid Helyi Rendőrség)

Folyamatos ellenőrzések jönnek

A helyi hatóságok egyértelművé tették: nem egyszeri akcióról van szó. A rendőrség közlése szerint a cél a közlekedésbiztonság javítása és a veszélyes vezetési magatartások visszaszorítása a térségben.

A hatóságok a következő hetekben is folytatják az ellenőrzéseket, különös figyelmet fordítva a legforgalmasabb és legbalesetveszélyesebb hegyi útvonalakra.

A Dolomitok hágói Európa-szerte népszerűek a turisták körében, ugyanakkor a helyiek és a hatóságok szerint is egyre nagyobb problémát jelent a szabályokat figyelmen kívül hagyó, nagy teljesítményű autókkal közlekedő látogatók megjelenése.

Borítókép: Sportautók a Dolomitok szerpentinjein (Fotó: Képernyőkép) 

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