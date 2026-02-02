Gazdag autósok és influenszerek játszótereivé váltak a hegyi utak

Motorzúgás, gumicsikorgás hangja, majd sportkipufogó bömbölése tölti be a téli természet csendje helyett egyre gyakrabban a Dolomitokat: a hegyi utak hajtűkanyarjaiban kamerák veszik fel a dritelve forduló Porschékat, Lamborghiniket, Ferrarikat, és pár órával vagy nappal később a videók tíz- vagy akár százezres nézőszámmal pörögnek az interneten. Gyakran feltűnő színben, szponzormatricákkal száguldoznak a természetet károsítva és a közúti forgalomra veszélyt jelentve ezek a szupersportkocsik, illetve rajtuk kívül izmosabb BMW-k és Audik is, hívja fel a figyelmet az Olaszországban terjedő őrületre az Auto Motor und Sport szaklap, arra is kitérve, hogy gyakran külföldi (főleg német, osztrák és svájci) autósok is jönnek „vendégségbe” driftelni.

Forrás: Instagram/Corriere dell’Alto Adige

De miért pont Dél-Tirol hegyi útjait, azon belül is különösen a Pordoi-hágót lepik el a sok száz lóerős járgányok? A Club Alpino Italiano egyesület vezetője szerint azért lett ez a környék az autós influenszerek játszótere, mert az olasz közlekedési szabályozás megengedőbb a német nyelvterületek országaiénál, és a rendőri ellenőrzés is sokkal foghíjasabb. Ezért a helyiek, illetve a síelni, túrázni és kerékpározni érkezők nyomására kezdeményezik a hatóságoknál a driftelő vagy száguldozó autósokkal szembeni fellépés szigorítását. Utóbbiak arcátlansága a Corriere dell’Alto Adige újság beszámolója szerint nem ismer határokat, az extrém videók kedvéért lezárt útszakaszokra merészkednek, versenyeznek, sőt nemrég egy sífutópályát is megrongáltak.