Gazdag autósok és influenszerek játszótereivé váltak a hegyi utak

Motorzúgás, gumicsikorgás hangja, majd sportkipufogó bömbölése tölti be a téli természet csendje helyett egyre gyakrabban a Dolomitokat: a hegyi utak hajtűkanyarjaiban kamerák veszik fel a dritelve forduló Porschékat, Lamborghiniket, Ferrarikat, és pár órával vagy nappal később a videók tíz- vagy akár százezres nézőszámmal pörögnek az interneten. Gyakran feltűnő színben, szponzormatricákkal száguldoznak a természetet károsítva és a közúti forgalomra veszélyt jelentve ezek a szupersportkocsik, illetve rajtuk kívül izmosabb BMW-k és Audik is, hívja fel a figyelmet az Olaszországban terjedő őrületre az Auto Motor und Sport szaklap, arra is kitérve, hogy gyakran külföldi (főleg német, osztrák és svájci) autósok is jönnek „vendégségbe” driftelni.
De miért pont Dél-Tirol hegyi útjait, azon belül is különösen a Pordoi-hágót lepik el a sok száz lóerős járgányok? A Club Alpino Italiano egyesület vezetője szerint azért lett ez a környék az autós influenszerek játszótere, mert az olasz közlekedési szabályozás megengedőbb a német nyelvterületek országaiénál, és a rendőri ellenőrzés is sokkal foghíjasabb. Ezért a helyiek, illetve a síelni, túrázni és kerékpározni érkezők nyomására kezdeményezik a hatóságoknál a driftelő vagy száguldozó autósokkal szembeni fellépés szigorítását. Utóbbiak arcátlansága a Corriere dell’Alto Adige újság beszámolója szerint nem ismer határokat, az extrém videók kedvéért lezárt útszakaszokra merészkednek, versenyeznek, sőt nemrég egy sífutópályát is megrongáltak.
