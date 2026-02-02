autós hírdél-tirolhegyi útsportkocsiinfluenszer

Gazdag autósok és influenszerek játszótereivé váltak a hegyi utak

Kezd elegük lenni a békés turistáknak, illetve helyi lakosoknak a Porschék és Lamborghinik száguldozásából.

2026. 02. 02. 15:12
Fotó: AMS/Instagram Luxmartworld
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Motorzúgás, gumicsikorgás hangja, majd sportkipufogó bömbölése tölti be a téli természet csendje helyett egyre gyakrabban a Dolomitokat: a hegyi utak hajtűkanyarjaiban kamerák veszik fel a dritelve forduló Porschékat, Lamborghiniket, Ferrarikat, és pár órával vagy nappal később a videók tíz- vagy akár százezres nézőszámmal pörögnek az interneten. Gyakran feltűnő színben, szponzormatricákkal száguldoznak a természetet károsítva és a közúti forgalomra veszélyt jelentve ezek a szupersportkocsik, illetve rajtuk kívül izmosabb BMW-k és Audik is, hívja fel a figyelmet az Olaszországban terjedő őrületre az Auto Motor und Sport szaklap, arra is kitérve, hogy gyakran külföldi (főleg német, osztrák és svájci) autósok is jönnek „vendégségbe” driftelni.

Forrás: Instagram/Corriere dell’Alto Adige

De miért pont Dél-Tirol hegyi útjait, azon belül is különösen a Pordoi-hágót lepik el a sok száz lóerős járgányok? A Club Alpino Italiano egyesület vezetője szerint azért lett ez a környék az autós influenszerek játszótere, mert az olasz közlekedési szabályozás megengedőbb a német nyelvterületek országaiénál, és a rendőri ellenőrzés is sokkal foghíjasabb. Ezért a helyiek, illetve a síelni, túrázni és kerékpározni érkezők nyomására kezdeményezik a hatóságoknál a driftelő vagy száguldozó autósokkal szembeni fellépés szigorítását. Utóbbiak arcátlansága a Corriere dell’Alto Adige újság beszámolója szerint nem ismer határokat, az extrém videók kedvéért lezárt útszakaszokra merészkednek, versenyeznek, sőt nemrég egy sífutópályát is megrongáltak.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar péter

Amit eddig biztosan tudunk

Bayer Zsolt avatarja

Egyre tisztább a kép.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu