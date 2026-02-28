Nem bízzák a véletlenre – Geely E5 és Starray EM-i bemutató

Rendkívüli

Kínai nyelvről lefordítva szerencsét jelent a Geely szó, ám úgy fest, hogy a világ egyik legnagyobb autógyártója nagyon is tudatos modelloffenzívával készül Európa meghódítására. Íme, a két első jövevény a hazai szalonokban: egy elektromos és egy plug-in hibrid SUV, megnyerő minőséggel.

Kismartoni András
2026. 02. 28. 9:36
Nincs klasszikus hűtőrács, csak alsó légbeömlő. Modern, könnyen befogadható, de nem túl karakteres a forma. Fotó: Geely Auto Central and Eastern Europe
Utoljára rendszerváltváltás utáni nyitás idején volt olyan aranyásó hangulat, mint ami az elmúlt három-négy évben jellemzi a hazai autópiacot: sorra érkeznek az új autómárkák, csak éppen nem nyugatról, hanem a Távol-Keletről, egészen pontosan Kínából. Lassan mindegyik nagy ottani konszern megvetette lábát Európában, és ebből a sorból a tavaly 3,02 millió (ezen belül 1,68 millió külső áramforrásból tölthető) járművet eladó, világszinten a tíz legnagyobb konszern között jegyzett Geely Auto Group sem akart kimaradni. Tegyük hozzá, a vállalatnak már voltak tapogatózásai a magyar piacon a kérészéletű Geometry és a LEVC (London taxi) almárkák bevezetésével, a kissé félreérthető Farizon nevű kishaszonjárművek pedig most is kaphatók. 

Tervezett eladási darabszámról nem esett szó a bemutatón, magas szintű technológiáról viszont annál több
(Fotó: Geely Auto Central and Eastern Europe)

Utóbbi két speciális termékcsalád amúgy a tágabb értelemben vett Zheihang Geely Holding kismillió márkájának sorát gyarapítja, ahol olyan régi ismerős európai nevek is feltűnnek, mint a Smart (a Daimlerrel közös vegyes vállalattól), illetve teljes tulajdonként a Lotus – és 2010 óta a koronaékkő Volvo is. Ha a széles spektrumhoz és az eladási volumenhez hozzávesszük még, hogy a konszern öt kutatás-fejlesztési és ugyanennyi dizájnközpontot működtet szerte a világon, köztük Svédországban is, és hadseregnyi munkavállalót foglalkoztat, érthetőnek tűnik a régi iparági szereplők aggodalma. Íme a kínai óriások egyike, mely negyven éve még hűtőszekrények alkatrészeit gyártotta, napjainkban kisgömböcként nő, és közeli jövőre már dróntaxikat tervez.

Bombabiztos akku, 14 vezetéssegítő rendszer: úgy tűnik, áthatotta a Volvo szellemisége az anyacéget is
(Fotó: Geely Auto Central and Eastern Europe)

Most eljött a pillanat, amikor néhány kiválasztott európai piac után hazánkba is megérkezett a konszern névadó márkája, a széles tömegeknek szánt Geely, méghozzá gyári vezérképviselettel, tavasztól fokozatosan kiépülő szervizekkel és kereskedésekkel, ráadásul egy érdekes magyar kötődéssel: Németh Gábor volt az egyik modell tervezőcsapatának kreatív dizájnfőnöke. Apropó, autók: kezdetben két SUV, az elektromos E5 és a plug-in hibrid hajtású Starray EM-i alkotja a kínálatot, amit még idén két további újdonság bevezetése követ. Közös vonásuk, hogy a márka GEA nevű platformjára épülnek, teletömik őket vezetéssegítő rendszerekkel (ötcsillagos az Euro-NCAP töréstesztjük), és az akkutól kezdve a Flyme csúcshifiig mindenük házon belüli fejlesztés.

Hasonló, de nem egyforma a két SUV műszerfala (ez az E5-é). A vezető előtti kijelző 10,2, a középső pedig 15,4 colos
(Fotó: Stefler Balázs)

Részben magyar dizájn, tartós pengeakku: E5 

Először az E5-tel ismerkedünk, mely 4,6 méteres hosszával némileg nagyobb alapterületet foglal el, mint a többi kompakt (C kategóriás) SUV, vagyis a Ford Kuga, a Hyundai Tucson és társaik, ám azokkal ellentétben kizárólag elektromos hajtással kapható – hogy ez a kizárólagosság előny-e napjainkban, az eladási adatokból kiderül majd. Méreteiből és kialakításából adódóan nagyon tágas az utastere, különösen hátul: bőséges a fej- és lábhely, kardánalagút híján teljesen sík a padló, és különösen a világos kárpitozású, üvegtetős csúcskivitelekben remek a térérzet. Elöl Nagy Falként húzódik a vezető és utasa között a középkonzol, amelynek titkos rekeszeivel együtt összesen 33 tárolórekesz található a beltérben, még a hátsó ülés alá is került egy jókora fiók. 

Kétféle akkuval rendelhető az E5, a WLTP szerinti hatótáv ennek függvényében 430 vagy 475 kilométer
(Fotó: Stefler Balázs)

Alaphelyzetben nem mondanánk rekordméretűnek a csomagteret (461 liter), de bővítve jókorára nő, ráadásul a megszokottnál sokkal nagyobb üreg várja a padlója alatt a töltőkábeleket, KRESZ-tartozékokat és egyebeket. Érdekes módon az E5 másik végében nem található frunk, ott a hagyományos iskolát követve a villanymotort, a hajtásmodul egyéb részeit és más sallangokat helyeztek el. Fronthajtású tehát a villany-Geely, így 218 lóerős teljesítményét, illetve 320 Nm-es maximális nyomatékát a zsámbéki Driving Camp szűk kanyarjaiból kigyorsítva nehezen tudták útra vinni az első kerekek, ugyanakkor el kell ismerni, hogy finom a teljesítményszabályzás, és a korábban általunk Kínában vezetett E5-tel szemben kicsit feszesebb az európai futóműhangolás.

Álló helyzetből 6,9 másodperc alatt gyorsul százra, amennyiben találnak tapadást az első kerekek
(Fotó: Stefler Balázs)

Alighanem a modell legérdekesebb része a Short Blade nevű, lítium-vasfoszfát kémiájú, 60,22 vagy 68,39 kWh kapacitású akkumulátor, amelyet nem brutális töltési teljesítményre (AC: max. 11 kW, DC: 100 kW) terveztek, hanem arra, hogy hosszú élettartamú legyen, jól bírja a hőséget és a villanyautók rákfenéjének számító nagy hideget, illetve jeleskedjen biztonság terén. Kemény próbáknak vetették alá, úthengerrel mentek át rajta, magasból ledobták, lándzsákkal átszúrták és talán még sós kútba is vetették, de nem gyulladt ki. Ezt persze a legtöbb tulaj aligha fogja megtapasztalni, a külső áramfogyasztó (például e-bike) táplálása, a nyugággyá alakítható utasoldali ülés és a kempingmód viszont sokaknak kapóra jöhet a szabadidős aktivitásoknál. 

Kényelmesek, ám kissé szerény oldaltartásúak az ülések. Akár a fejtámlába is kerülhet egy-egy hangszóró
(Fotó: Stefler Balázs)

Fél számmal nagyobb, és benzinen is elél: Starray EM-i

Divatos hátsó csíklámpák, felfelé kanyarodó domborítással megtört oldallemezek, mérsékelten off-roados kiállás: első ránézésre nagyon hasonlít a Starray EM-i nevű plug-in hibrid elektromos féltestvérére, ám ha jobban szemügyre vesszünk, feltűnnek a különbségek, például a kicsivel ádázabb fényszórók vagy a hagyományos, és így jobban kezelhető kilincsek. E nagyobb, 4,74 méter hosszú (á la BYD Seal U és Skoda Koqiaq) D-SUV formatervezésénél is igaz volt, hogy markáns vonások helyett igyekeztek minél jobban megfelelni a közízlésnek, és a dupla kijelzős (plusz kiviteltől függően head-up) műszerfal sem tér el a kínai riválisok átlagától: kevés gombot találunk a fő funkciókhoz, nagy tudású és elég gyors a saját fejlesztésű fedélzeti rendszer.

Váltakozó- és egyenárammal (max. 30 kW) is tölthető a plug-in hibrid. Nem turbófeltöltős a benzinmotor
(Fotó: Stefler Balázs)

Érdekes módon a plug-in hibrid SUV hátsó helykínálata kevésbé nagyvonalú, mint az E5-ösé, viszont a csomagtartója nagyobb (528 liter), legalábbis alaphelyzetben, és ugyanúgy egyszerű műanyag oldalfalat kap kárpitozás helyett. Mindazonáltal meggyőző a minőség, az utastérben igényes, puha anyagok fogadnak, na meg hangulatfények és vezeték nélküli telefontöltők. A Starray EM-i pinceszintjén a vásárló döntése alapján 18,7 vagy plug-in hibrid mércével délceg 29,8 kWh-s akkut találunk, míg az orr-részben egy 1,5 literes, négyhengeres szívó benzines (99 lóerő) és egy villanymotor (217 lóerő) dolgozik. Mint az arányokból látszik, főleg az elektromos suhanás volt prioritás, persze a benzines közvetlenül vagy áramfejlesztőként is be tud segíteni.

Szokatlan az alul-felül lecsapott a kormánykerék, mögötte a jobb bajuszkapcsoló a PRND előválasztó
(Fotó: Geely Auto Central and Eastern Europe)

Érezhető, hogy a bonyolultabb erőátvitelű és nehezebb plug-in hibrid komótosabban gyorsul, mint az E5 (0-100 km/h: 8,0 vs. 6,9 s). Ezzel összhangban áll a futómű lágyabb hangolása és a nem túl közvetlen kormányzás is, így több karosszériamozgással lehet számolni a tempós kanyarokban, ugyanakkor a fék hatékony és lágyak az átmenetek az üzemmódok között. Maga a hajtás csendes, a komfortosnak ígérkező rugózás pedig előnyös lehet a patchwork-szerű hazai utakon. Arról, hogy valóban beváltja-e ezt az ígéretet a Starray EM-i, egy hosszabb teszt után tudunk majd véleményt formálni, és ez igaz a fogyasztásra is, mindenesetre a WLTP norma szerint kombinált módban (töltve) 2,4, míg hibridként hajtva 6,2 l/100 km-rel lehet számolni. 

Akár 996 kilométeres kombinált hatótávot is elérhet a sportosság helyett komfortot ígérő Starray EM-i
(Fotó: Stefler Balázs)
info

Azt csiripelik a verebek, hogy a kínai riválisokhoz (például BYD és Chery) mérten is kedvezőek lesznek a forintos árak. Ezekre, illetve a garanciális feltételekre a Geely első nagyközönség előtti premierjén, az Autó, Motor & Tuning Show-n (AMTS) fog fény derülni, március 13-án.

