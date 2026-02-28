Nem bízzák a véletlenre – Geely E5 és Starray EM-i bemutató

Utoljára rendszerváltváltás utáni nyitás idején volt olyan aranyásó hangulat, mint ami az elmúlt három-négy évben jellemzi a hazai autópiacot: sorra érkeznek az új autómárkák, csak éppen nem nyugatról, hanem a Távol-Keletről, egészen pontosan Kínából. Lassan mindegyik nagy ottani konszern megvetette lábát Európában, és ebből a sorból a tavaly 3,02 millió (ezen belül 1,68 millió külső áramforrásból tölthető) járművet eladó, világszinten a tíz legnagyobb konszern között jegyzett Geely Auto Group sem akart kimaradni. Tegyük hozzá, a vállalatnak már voltak tapogatózásai a magyar piacon a kérészéletű Geometry és a LEVC (London taxi) almárkák bevezetésével, a kissé félreérthető Farizon nevű kishaszonjárművek pedig most is kaphatók.

Tervezett eladási darabszámról nem esett szó a bemutatón, magas szintű technológiáról viszont annál több

Utóbbi két speciális termékcsalád amúgy a tágabb értelemben vett Zheihang Geely Holding kismillió márkájának sorát gyarapítja, ahol olyan régi ismerős európai nevek is feltűnnek, mint a Smart (a Daimlerrel közös vegyes vállalattól), illetve teljes tulajdonként a Lotus – és 2010 óta a koronaékkő Volvo is. Ha a széles spektrumhoz és az eladási volumenhez hozzávesszük még, hogy a konszern öt kutatás-fejlesztési és ugyanennyi dizájnközpontot működtet szerte a világon, köztük Svédországban is, és hadseregnyi munkavállalót foglalkoztat, érthetőnek tűnik a régi iparági szereplők aggodalma. Íme a kínai óriások egyike, mely negyven éve még hűtőszekrények alkatrészeit gyártotta, napjainkban kisgömböcként nő, és közeli jövőre már dróntaxikat tervez.

Bombabiztos akku, 14 vezetéssegítő rendszer: úgy tűnik, áthatotta a Volvo szellemisége az anyacéget is

Most eljött a pillanat, amikor néhány kiválasztott európai piac után hazánkba is megérkezett a konszern névadó márkája, a széles tömegeknek szánt Geely, méghozzá gyári vezérképviselettel, tavasztól fokozatosan kiépülő szervizekkel és kereskedésekkel, ráadásul egy érdekes magyar kötődéssel: Németh Gábor volt az egyik modell tervezőcsapatának kreatív dizájnfőnöke. Apropó, autók: kezdetben két SUV, az elektromos E5 és a plug-in hibrid hajtású Starray EM-i alkotja a kínálatot, amit még idén két további újdonság bevezetése követ. Közös vonásuk, hogy a márka GEA nevű platformjára épülnek, teletömik őket vezetéssegítő rendszerekkel (ötcsillagos az Euro-NCAP töréstesztjük), és az akkutól kezdve a Flyme csúcshifiig mindenük házon belüli fejlesztés.