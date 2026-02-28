Rendkívüli

Elkezdődött a háborúellenes gyűlés Esztergomban, kövesse nálunk élőben! + videó

háztűzügyészség

Vádemeléssel jutalmazták az érzéketlen lájkvadászt

A Siklósi Járási Ügyészség Vádat emelt egy baranyai férfi ellen, aki segítségnyújtás helyett élőben közvetítette, amikor kigyulladt szomszédja háza, és még a szakemberek munkáját is akadályozta.

Magyar Nemzet
Forrás: bama.hu2026. 02. 28. 10:46
2025 januárjában egy baranyai kis faluban tűz ütött ki egy családi házban, a tulajdonos súlyos égési sérüléseket szenvedett: ruházata lángra kapott, alsó végtagjai megégtek. Bár a férfinak sikerült kimenekülnie az épületből, sokkos állapotban többször összeesett, és zavartan próbált visszajutni az égő házba – emlékezik vissza az esetre cikkében a bama.hu. 

Amíg a többi szomszéd azonnal a család segítségére sietett és megkezdte a tűz oltását, addig a vádlott elővette mobiltelefonját, és élő adásban kezdte közvetíteni a mentést. A férfi odáig elment, hogy a rászóló mentőtisztet is sértegette, majd felháborodva közölte, hogy a tűzoltóautók miatt nem tud jó felvételeket készíteni, ráadásul folyamatosan mutatta a súlyosan megégett áldozatot is.

Arról, hogy az ügyészség mivel vádolta meg és mekkora büntetésre számíthat, itt olvashat bővebben.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

