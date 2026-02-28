Vádemeléssel jutalmazták az érzéketlen lájkvadászt

2025 januárjában egy baranyai kis faluban tűz ütött ki egy családi házban, a tulajdonos súlyos égési sérüléseket szenvedett: ruházata lángra kapott, alsó végtagjai megégtek. Bár a férfinak sikerült kimenekülnie az épületből, sokkos állapotban többször összeesett, és zavartan próbált visszajutni az égő házba – emlékezik vissza az esetre cikkében a bama.hu.

Amíg a többi szomszéd azonnal a család segítségére sietett és megkezdte a tűz oltását, addig a vádlott elővette mobiltelefonját, és élő adásban kezdte közvetíteni a mentést. A férfi odáig elment, hogy a rászóló mentőtisztet is sértegette, majd felháborodva közölte, hogy a tűzoltóautók miatt nem tud jó felvételeket készíteni, ráadásul folyamatosan mutatta a súlyosan megégett áldozatot is.

