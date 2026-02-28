Orbán Viktor Százhalombattáról: Magyarország ellenáll Zelenszkij elnök zsarolásának + videó

„Százhalombattán vagyunk, Magyarország egyetlen és a régió egyik legnagyobb kőolajfinomítójában” – kezdte bejelentkezését Orbán Viktor, aki szerint az ukrán olajblokád új helyzetet teremtett az ország energiaellátásában, ezért rendkívüli intézkedésekre van szükség.

A miniszterelnök emlékeztetett: a finomítóban készül a benzin és a dízel a magyar autókba, ugyanakkor miután Volodimir Zelenszkij elutasította a magyar és a szlovák kormány közös rendezési javaslatát, az üzem továbbra is Magyarország stratégiai készleteit használja fel. Orbán Viktor úgy fogalmazott:

az ukrán olajblokád azt mutatja, hogy Zelenszkij elnök „nem riad vissza semmitől”.

A kormányfő bejelentette, hogy a kialakult helyzetre reagálva a mai naptól a százhalombattai finomítót, valamint az ország többi fontos energetikai létesítményét katonák és rendőrök közösen védik. Köszönetet mondott a fegyveres testületek munkájáért, hangsúlyozva:

kritikus helyzetben a magyar emberek számíthatnak a Magyar Honvédségre és a rendőrségre.

Orbán Viktor egyértelművé tette, hogy Magyarország továbbra is ellenáll annak, amit Zelenszkij elnök zsarolásának nevezett, és nem enged abból a követeléséből, hogy a Barátság kőolajvezetéken újrainduljon az olajszállítás. A miniszterelnök szavai szerint a kormány célja az ellátásbiztonság megőrzése és a magyar érdekek érvényesítése a jelenlegi, feszült nemzetközi helyzetben.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)