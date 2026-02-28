Rendkívüli

„Megsemmisítjük a rakétáikat és a rakétagyártó iparukat!” – Trump megerősítette, hogy az Egyesült Államok részt vett az Irán elleni támadásban + videó

nézőpont intézetukrajnaMagyar Péter

Ukrajnának engednie kell az olajvitában a magyarok többsége szerint

A magyarok többsége nem engedne a Barátság kőolajvezeték ügyében – derül ki a Nézőpont Intézet friss kutatásából. A válaszadók 51 százaléka a kormány álláspontját támogatja, míg húsz százalék szerint Magyarországnak kellene engednie. A Tisza Párt szavazói megosztottak a kérdésben, harmaduk az ukránok pártján áll.

Magyar Nemzet
2026. 02. 28. 8:41
A Barátság kőolajvezeték blokkolása nem rendíti meg az orosz gazdaságot Fotó: MW
Fotó: MW
Egyértelmű többségben vannak azok, akik szerint nem kellene Magyarországnak engedni a Barátság kőolajvezeték újraindításáról szóló vitában – derül ki a Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatásából. A Tisza Párt szavazói olyannyira megosztottak a kérdésben, hogy harmaduk az ukránok pártján áll.

Fotó: Nézőpont Intézet

Mint ismert, több mint egy hónapja nem indította újra az ukrán kormány azt a Barátság vezetéket, amely elsődleges ellátója hazánk kőolajimportjának. Ugyan az Orbán-kabinet a stratégiai tartalékok felszabadításával átmenetileg meg tudja védeni a magyar emberek ellátásbiztonságát. Ha azonban Ukrajna továbbra is megtagadja a vezeték újraindítását, az akár 1000 forintos lakossági benzinárat is eredményezhetne hónapokon belül.

A Nézőpont Intézet e hét elején végzett közvélemény-kutatása szerint a felnőtt népesség többsége (51 százalék) nem ért egyet azzal az állítással, miszerint az orosz olajjal kapcsolatos, Ukrajnával folytatott vitában Magyarországnak kellene engednie és mindössze az emberek egyötöde (húsz százalék) vélekedik ezzel ellentétesen. 

Valamennyi demográfiai bontásban (nem, kor, végzettség és lakóhely) szintén ez a többségi álláspont.

Mást mutatnak a politikai elköteleződés szerinti álláspontok, hiszen amíg a kormánypárti szavazók elsöprő többsége (77 százalék) Magyarországnak ad igazat és csupán kilenc százalékuk gondolja azt, hogy engedni kellene Ukrajnának, addig a Magyar Péter pártja mögött állók harmada (34 százalék) Ukrajna mellett teszi le a voksát és egynegyedük (27 százalék) gondolja azt, hogy nem szabad feladni a magyar álláspontot.

Borítókép: A Barátság kőolajvezeték blokkolása nem rendíti meg az orosz gazdaságot (Fotó: MW)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Fábián Tibor
idezojelekmagyar

Erdélyi vagyok, a nemzetre szavazok

Fábián Tibor avatarja

Nem hagyhatjuk, hogy többségbe kerüljenek az országvesztők, Brüsszel kiszolgálói.

