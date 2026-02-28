Rendkívüli

„Megsemmisítjük a rakétáikat és a rakétagyártó iparukat!” – Trump megerősítette, hogy az Egyesült Államok részt vett az Irán elleni támadásban + videó

ukrajnaszlovákiarobert ficoorbán viktorMagyar Péter

Saját hívei sem értik, miért hallgat az olajblokád ügyében Magyar Péter

Egyértelmű állásfoglalást várnak.

Magyar Nemzet
2026. 02. 28. 8:03
Forrás: AFP
Saját követői sem kímélik Magyar Pétert, a közösségi oldalán kommentelők százai kérdezik, hogy miért hallgat az olajblokád ügyében – írja a Mandiner. A hozzászólók szerint is stratégiát kell váltani: azzal, hogy Robert Fico beállt Orbán Viktor mellé, Magyar Péter eddigi kritikája megbukott. A közös vizsgálóbizottság létrehozása után ugyanis már nem lehet azt mondani, hogy csak választás előtt riogat a magyar miniszterelnök, hiszen Szlovákiában nincs most választás. 

publi 20251206 Kecskemét A Tisza Párt rendezvénye fotó: Hatlaczki Balázs (HB) MW képen: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Fotó: Hatlaczki Balázs

Mint megírtuk, Ukrajna január vége óta nem indítja újra a Barátság vezetéken a kőolajszállítást, ami miatt Magyarország és Szlovákia nem jut hozzá az orosz kőolajhoz. Volodimir Zelenszkij elnök szerint a vezetéket az oroszok rongálták meg és a helyreállítás még tart, ugyanakkor a magyar és a szlovák kormány is úgy értesült, politikai okokból nem indult újra a szállítás. Ezt támasztja alá az is, hogy Kijev vonakodik attól, hogy magyar és szlovák szakemberek vizsgálják meg a vezeték állapotát. Magyar Péter ennek ellenére megpróbálja úgy beállítani a szállítás leállítását és hárítani az egyértelmű állásfoglalást, hogy a kormányt vádolja rémhírkeltéssel és azzal, hogy a háborúval ijesztgeti az embereket.

A kommentelők közül ugyanakkor többen megkérdezték, hogy miért nem reagál a kialakult helyzetre, miközben szerintük Magyarországot nyomásgyakorlás éri. A saját követői szerint is egyre világosabb, hogy Magyar Péterék összejátszanak az ukrán vezetéssel, így megpróbálva befolyásolni a közelgő választásokat. A hozzászólásokból az is kiderül, hogy a legtöbben világosan látják, hogy az ukrán kormány üzenetei politikai üzenetek, s nem valódi lépések. Számos kommentelő pedig egyértelműen felszólította Magyar Pétert, hogy foglaljon állást az olajblokád ügyében.

Többen is kifejezték, Orbán Viktor miniszterelnökkel értenek egyet, mivel a kőolajellátás és az energiabiztonság alapvető nemzeti érdek. A legtöbb hozzászóló egyetértett azzal, hogy az olajblokád jelentőségét nem lehet lekicsinyelni, a külső nyomásgyakorlást pedig egyértelműen vissza kell utasítani. Azok is az ukrán vezetés elítélését és a kormány álláspontja melletti egyértelmű kiállást várják el Magyar Pétertől, akik egyébként a Tisza Párt megingathatatlan szavazóinak számítottak eddig. A legtöbben arra is felhívják a figyelmet, hogy nem pártpolitikai kérdésről van szó ezúttal, hanem Magyarország alapvető működésének feltételeiről.

Ha az ukrán vezetés zsarolja az országot a kőolajszállítás leállításával, azt te csendben, szó nélkül tűröd. Vajon kinek az érdekeit képviseled valójában, ha a szomszéd ország nyílt zsarolása esetén meg sem mersz mukkanni a magyar állampolgárok védelmében?

– tette fel a kérdést az egyik hozzászóló, a bejegyzést többen is lájkolták és kifejezték egyetértésüket.

Mindez arra utal, hogy Magyar Péternek világossá kell tennie, hogy Ukrajna és Brüsszel érdekeit tartja szem előtt és csak az számít, hogy a magyar kormányt rossz színbe próbálja feltüntetni, vagy támogatja Orbán Viktort Magyarország szuverenitásának védelme és az energiabiztonság fenntartása érdekében.


Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

