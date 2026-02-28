Orbán Viktor dupla bevetésre készül + videó

„Dupla bevetés” – vázolta fel Facebook-oldalán a délelőtti napirendet Orbán Viktor. A miniszterelnök közölte: elsőként Százhalombattára látogat, ahol elrendelte a kritikus infrastruktúra megerősített katonai védelmét. Mint fogalmazott, „lecsapunk, megnézzük, hogy végrehajtják-e, amit kértem”, vagyis személyesen ellenőrzi a meghozott intézkedések végrehajtását.

A nap második állomása Esztergom, ahol Orbán Viktor az esztergomiakkal találkozik a háborúellenes gyűlésen.

„Jó napunk lesz!” – zárta gondolatait a miniszterelnök.