Megkezdődött a katonák kitelepülése a kiemelt létesítményekhez

A reggeli órákban megkezdődött a katonák kitelepülése a megerősítő őrzés-védelmi feladatokra – jelentette ki a honvédelmi miniszter. Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta: a magyar emberek és Magyarország biztonsága az első,

a Magyar Honvédség készen áll a kijelölt feladatok végrehajtására.

Mint ismert, Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth rádióban bejelentette, hogy az ukrajnai olajszállítás újraindulása érdekében újabb közös lépéseket kezdeményezhet a kormány a szlovákokkal. Nem sokkal később már arról számolt be, hogy telefonon egyeztetett Robert Fico szlovák miniszterelnökkel.

A kormányfő értékelése szerint Ukrajna megtámadta a gazdaságot, hiszen az orosz olaj nélkül a benzin ezer forintba kerülne literenként, ami további áremelkedésekhez vezetne. A kormány kitart amellett, hogy Magyarország kimarad a háborúból – közölte a miniszterelnök a rádióinterjúban.

– Mi tudjuk, hogy bármire képesek az ukránok,

nem véletlenül kellett kirendelni a katonákat és a rendőröket, hogy a kulcsfontosságú létesítményeket őrizzék

– mutatott rá a kormányfő. Emlékeztetett: Ukrajna az az ország, amely felrobbantotta az Északi Áramlat vezetéket.

– Az ukránok a németek Északi Áramlatát felrobbantották, beépültek a Tisza Pártba, egy ismert kém szervezte Magyar Péter ukrajnai útjait. Nekik ukránbarát kormány kell, olyan, amely nem akadályozza a finanszírozásukat, lejön az orosz gázról és támogatja a háborút. Ezzel szemben mi nem adunk katonákat, fegyvereket és nem sodródunk bele a háborúba – szögezte le Orbán Viktor.