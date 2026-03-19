Brüsszel újabb támadást indított a nemzeti szuverenitás ellen

Az Európai Unió épp a magyarországi választások előtt aktiválta az online tartalmak szigorúbb ellenőrzését, vagyis a nem megválasztott uniós szervek befolyásolhatják egy országgyűlési választás kimenetelét. A lépés hatalmas visszhangot váltott ki, Elon Musk egyik embere is szót emelt ellene, mint írta: ez komoly kérdéseket vet fel a demokratikus folyamatok és a nemzeti szuverenitás szempontjából.

Magyar Nemzet
2026. 03. 19. 12:52
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij Forrás: AFP
Mario Nawfal, Elon Musk világhírű influenszere X közösségi oldalán megosztott bejegyzésében azt kifogásolta, hogy az Európai Unió és a nagy techplatformok néhány héttel a magyar országgyűlési választások előtt szigorították az online tartalmak ellenőrzését. Az intézkedés a félretájékoztatás visszaszorítását célozza, de egyben lehetőséget adhat arra is, hogy Brüsszel beavatkozzon a választásokba, azáltal, hogy elhallgattatja a neki nem tetsző hangokat. Ahogy arról lapunk is beszámolt, komoly vádakat fogalmazott meg Mario Nawfal a Facebook működésével kapcsolatban, a választások előtt korlátozhatták Orbán Viktor közösségi médián megosztott tartalmait.

Brüsszel aktiválta a Digitális Szolgáltatásokról szóló jogszabályt (DSA)
A szakértők szerint ez komoly kérdéseket vet fel a demokratikus folyamatok és a nemzeti szuverenitás szempontjából, ráadásul az intézkedések közvetlenül a magyarországi választások előtt léptek életbe.

Brüsszel és az olyan nagy platformok, mint a Meta, alig néhány héttel a magyar választások előtt aktiválták a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályt (DSA). A rendszer tényellenőrökkel és civil szervezetekkel együttműködve korlátozza az általuk vitatottnak minősített tartalmakat.

Miért fontos ez: a nem megválasztott uniós szervek befolyásolhatják egy országos választás kimenetelét

– hangsúlyozta Nawfal. 

Orbán Balázs közösségi oldalán figyelmeztetett, hogy Brüsszel beavatkozik a magyar választásba és Magyar Pétert támogatja

Kevesebb mint egy hónappal a választás előtt a bizottság és a nagy techplatformok – köztük a Facebookot üzemeltető Meta – aktiválták a DSA keretében működő »dezinformáció elleni« együttműködést. A rendszer »tényellenőrök« és brüsszeli finanszírozású NGO-k bevonásával szűri a kampány során megjelenő tartalmakat

– írta a miniszterelnök politikai igazgatója.

add-square Ukrán és brüsszeli beavatkozás a magyar választásba

Ukrajna nagy dobásra készül az uniós csatlakozás ügyében, ez mindent felülír

Ukrán és brüsszeli beavatkozás a magyar választásba 20 cikk chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
