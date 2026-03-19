Brüsszel újabb támadást indított a nemzeti szuverenitás ellen

Mario Nawfal, Elon Musk világhírű influenszere X közösségi oldalán megosztott bejegyzésében azt kifogásolta, hogy az Európai Unió és a nagy techplatformok néhány héttel a magyar országgyűlési választások előtt szigorították az online tartalmak ellenőrzését. Az intézkedés a félretájékoztatás visszaszorítását célozza, de egyben lehetőséget adhat arra is, hogy Brüsszel beavatkozzon a választásokba, azáltal, hogy elhallgattatja a neki nem tetsző hangokat. Ahogy arról lapunk is beszámolt, komoly vádakat fogalmazott meg Mario Nawfal a Facebook működésével kapcsolatban, a választások előtt korlátozhatták Orbán Viktor közösségi médián megosztott tartalmait.

Brüsszel aktiválta a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályt (DSA)

A szakértők szerint ez komoly kérdéseket vet fel a demokratikus folyamatok és a nemzeti szuverenitás szempontjából, ráadásul az intézkedések közvetlenül a magyarországi választások előtt léptek életbe.

Brüsszel és az olyan nagy platformok, mint a Meta, alig néhány héttel a magyar választások előtt aktiválták a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályt (DSA). A rendszer tényellenőrökkel és civil szervezetekkel együttműködve korlátozza az általuk vitatottnak minősített tartalmakat.