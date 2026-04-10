Zelenszkijék nem bízzák a véletlenre: ukrán politikai tanácsadók dolgoznak Magyarországon

Megdöbbentő kijelentést tett egy ukrán közéleti szereplő: Olekszij Holobuckij arról beszélt, hogy ukrán politikai tanácsadók is jelen vannak Magyarországon.
A vlogger – aki korábban kampánystratégaként is tevékenykedett – úgy fogalmazott, információi szerint ukrán szakemberek dolgoznak Magyarországon.
Zelenszkij beavatkozna a magyar választásokba
Olyan információim vannak, hogy ukránok is dolgoznak ott (Magyarországon). Politikai tanácsadók, volt ukrán politikai tanácsadók, igen.
– mondta Holobuckij.
Valamilyen szerepet játszanak, hiszen a mi politikai tanácsadóink, legalább egy kicsit értik, hogy mik a választások, igaz?
– tette hozzá az ukrán vlogger.
