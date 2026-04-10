Zelenszkijék nem bízzák a véletlenre: ukrán politikai tanácsadók dolgoznak Magyarországon

Megdöbbentő kijelentést tett egy ukrán közéleti szereplő: Olekszij Holobuckij arról beszélt, hogy ukrán politikai tanácsadók is jelen vannak Magyarországon.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és Tseber Roland (Forrás: Facebook)

A vlogger – aki korábban kampánystratégaként is tevékenykedett – úgy fogalmazott, információi szerint ukrán szakemberek dolgoznak Magyarországon.

Zelenszkij beavatkozna a magyar választásokba

Olyan információim vannak, hogy ukránok is dolgoznak ott (Magyarországon). Politikai tanácsadók, volt ukrán politikai tanácsadók, igen.

– mondta Holobuckij.

Valamilyen szerepet játszanak, hiszen a mi politikai tanácsadóink, legalább egy kicsit értik, hogy mik a választások, igaz?

– tette hozzá az ukrán vlogger.