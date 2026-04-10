Zelenszkijék nem bízzák a véletlenre: ukrán politikai tanácsadók dolgoznak Magyarországon

Olekszij Holobuckij ukrán vlogger és korábbi kampánystratéga is elismerte, hogy ukrán politikai tanácsadók dolgoznak Magyarországon.

2026. 04. 10. 12:53
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: Ukrán elnöki sajtószolgálat Forrás: AFP
Megdöbbentő kijelentést tett egy ukrán közéleti szereplő: Olekszij Holobuckij arról beszélt, hogy ukrán politikai tanácsadók is jelen vannak Magyarországon. 

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és Tseber Roland  (Forrás: Facebook)

A vlogger – aki korábban kampánystratégaként is tevékenykedett – úgy fogalmazott, információi szerint ukrán szakemberek dolgoznak Magyarországon.

Zelenszkij beavatkozna a magyar választásokba

Olyan információim vannak, hogy ukránok is dolgoznak ott (Magyarországon). Politikai tanácsadók, volt ukrán politikai tanácsadók, igen.

– mondta Holobuckij.

Valamilyen szerepet játszanak, hiszen a mi politikai tanácsadóink, legalább egy kicsit értik, hogy mik a választások, igaz?

– tette hozzá az ukrán vlogger.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP/Ukrán elnöki sajtóiroda)

