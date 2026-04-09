Államcsínyt tervezhetnek Magyarországon

A blog szerint Jeelof arról beszélt, hogy Ukrajna és az Európai Unió a Tisza Párttal együttműködve úgynevezett „Budapest-Majdan” forgatókönyvet tervezhet Orbán Viktor ellen. A bejegyzés szerint az állítások egy, általa megosztott videón alapulnak.

A Tűzfalcsoport írása szerint az említett forrás úgy véli: Ukrajna felkészülhet a Tisza Párt esetleges választási vereségére, és ennek kapcsán provokátorok toborzásáról is szó lehet. A blog azt állítja, hogy Ukrajna különböző részein „önkénteseket keresnek a demokrácia védelmére”, akiknek jelentős fizetést ígérnek: 100 000–200 000 hrivnyát (kb. 2000–4000 euró).

A bejegyzés szerint

a toborzás során előnyt jelenthet a magyarnyelv-tudás és a katonai háttér, és a jelentkezőknek rövid időn belüli külföldi munkát kínálhatnak.

A Tűzfalcsoport cikkében megosztotta Jeelof videóját is, amelyről a portál azt írja, hogy abban a tervezett demonstrációkkal és akciókkal kapcsolatban konkrét budapesti helyszínekre is utalnak. A leírás szerint a felvételen a Szabadság tér szerepel, ahol nagy létszámú demonstrációt említenek. Emellett olyan kijelentések is elhangzanak, amelyek a rendőrségi kordonnal való szembenállásra és a Parlament megközelítésére vonatkoznak.