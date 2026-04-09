95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk – A középosztályt találná telibe a Tiszának készült megszorítócsomag autós adószabálya

Nemcsak az átlagos méretű autók, hanem azok alkatrészeinek áfáját is 32 százalékra emelné a Tisza Pártnak készült megszorítócsomag, a következmények nem is maradnának el. Emelkedő fenntartási költségek, elöregedő autópark, kockázatosabb közlekedés és elbocsátások. A változtatás árát főként a középosztály fizetné meg. A tiszás lelepleződéseket bemutató cikksorozatunk mostani részében azt járjuk körbe, mekkora ütést vinne be a javaslat az autósoknak és az autóiparnak.

2026. 04. 09. 7:20
Magyar Péter és Kapitány István Fotó: Facebook
Bár Magyar Péter több nyilatkozatában is egyes termékek áfatartalmának csökkentését szorgalmazta, ennek éppen az ellenkezője szerepel a Tisza Pártnak írt megszorítócsomagban. A novemberben kiszivárgott hatszáz oldalas dokumentum gyakorlatilag luxustermékként kezeli az 1600 köbcentinél nagyobb hengerűrtartalmú járműveket és 32 százalékos áfakulcsot vezetne be az adásvételükre. Ezek a kocsik azonban egyáltalán nem tartoznak a fényűző kategóriába. A Tiszának írt javaslathalmaz valójában elsősorban a középosztályt célozza és találja el, ez az egyébként igen széles társadalmi csoport használ ugyanis közepes méretű autókat – például munkába járáshoz, bevásárláshoz vagy ahhoz, hogy a gyermekek eljussanak óvodába, iskolába, különórákra. Az pedig, aki ennél nagyobb járművel közlekedik, jó eséllyel átlépi a Tisza vagyonadójának 500 millió forintos alsó határát is, így a 6,5 százalékos sarcot is be kellene fizetnie.

A javítás is drágulna

De térjünk vissza a forgalmi adóhoz és a középosztályhoz! Különösen elgondolkodtató a Magyar Péteréknek szóló tervezet azon eleme, amely az érintett autók alkatrészeire is kiterjesztenék az áfaemelést. A hazai utakon közlekedő gépjárművek átlagéletkora 2025 júniusában meghaladta a 16 évet, ami azt jelenti, hogy a járműpark túlnyomó része már most is rendszeres és költséges karbantartást igényel. De mennyibe is kerülnének ezek a szokásos szervizmunkák a tiszás megszorítócsomag életbe lépése esetén? Egy egyszerű olajcsere vagy egy műszaki vizsga akár százezer forinttal is drágulhat az Origo számítása szerint. És ha a javítások ára számottevően emelkedik, az autósok egy része elhalaszthatja a szükséges beavatkozásokat, a karbantartási ciklusok megnyúlnak, a balesetveszélyes járművek száma pedig megnőhet. A közlekedésbiztonsági következmények aligha szerepeltek a tervezet hatásvizsgálatában – erre már a Világgazdaság mutatott rá a témában készült elemzésében.

Elbocsátások is követhetik az ész nélküli adóztatást

Van még egy szempont, amellyel érezhetően nem számoltak a tiszás csomag szerzői. Mégpedig az, hogy az orosz–ukrán háború okozta kereskedelmi sokkot követően épp tavaly év végére talált magára valamelyest a hazai autópiac, a folyamatot az áfaemelés minden bizonnyal visszavetné. Az újautó-eladások csökkenésének egyik következménye, hogy tovább öregedne a hazai autópark. Ennél lényegesebb viszont, hogy a kereskedők a bevételkiesések miatt akár munkavállalóktól is kénytelenek lennének megválni.

Mindezek a hatások nehezen egyeztethetők össze a Tisza Pártnak azzal az ígéretével, hogy Magyar Péterék a magyar családok érdekeit szolgálnák. Ezen a ponton időt szakítunk arra, hogy négy pontba szedve feloldjuk az ellentmondást, amely Magyar nyilvánosan elmondott szavai és bemutatott tervei, valamint a Tiszának készült kiszivárgott csomag tartalma között feszül. A megoldás nagyon egyszerű.

  1. A Tisza párt vezető politikusai különösen 2025 tavaszán és nyarán több helyen beszéltek arról, hogy írják már a kormányprogramot, terveiket ugyanakkor nem tárják a nyilvánosság elé. Hogy miért, azt Tarr Zoltán augusztusban, Etyeken így fogalmazta meg: „Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.” És „választást kell nyerni és utána mindent lehet.”
  2. Augusztus legvégén, majd november utolsó napjaiban kiszivárgott a sajtóhoz két belsős tiszás dokumentum. Az első irat háromkulcsos személyi jövedelemadó-rendszer bevezetését javasolta a Tisza vezetésének, 15, 22 és 33 százalékos kulcsokkal. Másodikként került nyilvánosságra a megszorítások hosszú sorát tartalmazó hatszáz oldalas csomag, amelynek fejezeteit ismertetjük napok óta.
  3. Magyarék tagadtak, fenyegették a sajtót és pereskedtek, de elhallgatni a kiszivárgott dokumentumokat nem tudták.
  4. Január végén azonban összeomlott a Tisza védekezése, előlépett ugyanis a párt egyik volt munkacsoport-vezetője. Csercsa Balázs egyrészt közölte, hogy a kiszivárgott hatszáz oldalas megszorítócsomag hiteles, és az az alapja a párt valós programjának. Másrészt beszélt arról, hogy a Tiszában írtak egy választási kamuprogramot is, ami népszerű ígéreteket tartalmaz. A kamuprogram a kampányban kell csak, ha nyernek, nem azt hajtják végre, hanem a másikat.

Azt már korábban részleteztük, hogy a hatszáz oldalas csomag miként emelné meg az szja-t, verné szét a nyugdíjrendszert és adná profitérdekelt magánbiztosítók kezébe a társadalombiztosítást, vagyis a magyarok egészségét. De a súlyos megszorítások kiötlői egy olyan meghökkentő sarcot is papírra vetettek, amely nemcsak a családokat, de az egyedülállókat és a magányos időseket is érinti. Cikksorozatunk következő részében a kutya- és macskaadóról lesz szó.

(Folytatjuk)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

