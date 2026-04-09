Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk – A középosztályt találná telibe a Tiszának készült megszorítócsomag autós adószabálya

Bár Magyar Péter több nyilatkozatában is egyes termékek áfatartalmának csökkentését szorgalmazta, ennek éppen az ellenkezője szerepel a Tisza Pártnak írt megszorítócsomagban. A novemberben kiszivárgott hatszáz oldalas dokumentum gyakorlatilag luxustermékként kezeli az 1600 köbcentinél nagyobb hengerűrtartalmú járműveket és 32 százalékos áfakulcsot vezetne be az adásvételükre. Ezek a kocsik azonban egyáltalán nem tartoznak a fényűző kategóriába. A Tiszának írt javaslathalmaz valójában elsősorban a középosztályt célozza és találja el, ez az egyébként igen széles társadalmi csoport használ ugyanis közepes méretű autókat – például munkába járáshoz, bevásárláshoz vagy ahhoz, hogy a gyermekek eljussanak óvodába, iskolába, különórákra. Az pedig, aki ennél nagyobb járművel közlekedik, jó eséllyel átlépi a Tisza vagyonadójának 500 millió forintos alsó határát is, így a 6,5 százalékos sarcot is be kellene fizetnie.

A javítás is drágulna

De térjünk vissza a forgalmi adóhoz és a középosztályhoz! Különösen elgondolkodtató a Magyar Péteréknek szóló tervezet azon eleme, amely az érintett autók alkatrészeire is kiterjesztenék az áfaemelést. A hazai utakon közlekedő gépjárművek átlagéletkora 2025 júniusában meghaladta a 16 évet, ami azt jelenti, hogy a járműpark túlnyomó része már most is rendszeres és költséges karbantartást igényel. De mennyibe is kerülnének ezek a szokásos szervizmunkák a tiszás megszorítócsomag életbe lépése esetén? Egy egyszerű olajcsere vagy egy műszaki vizsga akár százezer forinttal is drágulhat az Origo számítása szerint. És ha a javítások ára számottevően emelkedik, az autósok egy része elhalaszthatja a szükséges beavatkozásokat, a karbantartási ciklusok megnyúlnak, a balesetveszélyes járművek száma pedig megnőhet. A közlekedésbiztonsági következmények aligha szerepeltek a tervezet hatásvizsgálatában – erre már a Világgazdaság mutatott rá a témában készült elemzésében.

Elbocsátások is követhetik az ész nélküli adóztatást

Van még egy szempont, amellyel érezhetően nem számoltak a tiszás csomag szerzői. Mégpedig az, hogy az orosz–ukrán háború okozta kereskedelmi sokkot követően épp tavaly év végére talált magára valamelyest a hazai autópiac, a folyamatot az áfaemelés minden bizonnyal visszavetné. Az újautó-eladások csökkenésének egyik következménye, hogy tovább öregedne a hazai autópark. Ennél lényegesebb viszont, hogy a kereskedők a bevételkiesések miatt akár munkavállalóktól is kénytelenek lennének megválni.