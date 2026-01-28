Rendkívüli

A Tisza Pártból kiugrott szakértő kitálalt: tényleg adóemelésre és megszorításra készülnek, miközben a választási kampányban mást mondanak

Magyar PéterTisza PártTisza-adó

A kiszivárgott megszorítócsomag igenis valódi – kitálalt a Tisza gazdasági programjáról az egykori vezető

Kifelé kampányprogram, befelé konvergenciaprogram: Csercsa Balázs szerint a Tisza Párt kifelé kommunikált programja más, mint a valós szándékok. A párt egykori egyházügyi munkacsoportjának vezetője beszámolt a hatszáz oldalas dokumentum valódi szerepéről és az amiatt kialakult belső feszültségekről.

2026. 01. 28.
– Szembetűnő volt az a kapkodás, amely az elhíresült hatszáz oldalas dokumentum megjelenését követte – így jellemezte a Tisza Pártban eluralkodott légkört Csercsa Balázs, miután nyilvánosságra került Magyar Péterék megszorítócsomagja. A Tisza Párt egyházügyi munkacsoportjának egykori vezetője az Indexnek adott interjút, amelyben hangsúlyozta: a kifelé kommunikált program, valamint a valós szándékok közötti ellentmondásra a legjobb példa az, hogy mit mondtak a gazdasági kérdésekről.

Csercsa Balázs (Forrás: Facebook)

Felidézte: a Tisza Párton belül is folyamatosak voltak a találgatások, hogy mi a helyzet a megszorítócsomag kapcsán, azonban abban nagyjából mindenki egyetértett, hogy tartalmilag egyezik azokkal a gondolatokkal, amelyeket a párt gazdasági területétől már korábban is hallottak.

Ilyen volt például a többkulcsos adó, a vagyonadó vagy a cégek adójának megemelése. A konkrét dokumentum készítésében – mint minden más dokumentum esetében – sok neves közgazdász és szakértő vett részt, és mindenki a saját területéről tett hozzá gondolatokat

– emelte ki.

– A Fidesz a kiszivárgott dokumentumot kormányprogramnak címkézte, de nálunk mindenki tudta, hogy ez valójában konvergenciaprogram (ez még a dokumentum nevében is szerepel), amely mögött rendszerint az Európai Néppárttól érkező elvárások húzódnak és amely mentén meg akarnak majd állapodni Brüsszellel – mondta Csercsa Balázs.

Szerinte emellett a nyilvánosságnak is készül választási gazdasági program, kifelé csak azt kommunikálják. Köztudottnak nevezte azt is, hogy a párt hozzáállása az EU és az Európai Néppárt irányvonalához több elemben eltér attól, mint amit kifelé kommunikálnak. Ilyen egyébként a mezőgazdasági termények kérdése is, jöjjenek akár Ukrajnából vagy Dél-Amerikából – jegyezte meg.

 

Miről szól a Tisza Párt gazdasági programja?

  • A dokumentum a jelenlegi közteherviselési rendszer teljes átírását javasolja: jelentős adó- és járulékemelésekkel teremtene elő évente 1300 milliárd forint többletbevételt.
  • A progresszív szja-kulcsok bevezetése, a családi kedvezmények megvágása és a vagyonadó bevezetése széles társadalmi rétegek nettó jövedelmét csökkentené.
  • A vagyonokra, a tőkejövedelmekre, a vállalkozásokra és a fogyasztási cikkekre kivetett új terhek új adófilozófia alapjait jelölik ki, miközben a tb-rendszert is privatizálnák.
  • A program egészében olyan gazdaságpolitikai modellt rajzol fel, amely a szociális szempontokat a versenyképesség elé helyezi, jelentős kockázatokat vállalva a magyar gazdaság fenntarthatósága szempontjából.

Magyar Péterék gazdasági programjáról ezen cikkünkben olvashat részletesen.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: YouTube)

