Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője közösségi média felületén tette közzé egy liberális német képviselőtársának kérdésére adott, elgondolkodtató válaszát a német autóipar helyzetének kialakulásának okairól.
Dömötör Csaba gyorsan felvilágosította a képviselőtársát, miután több tízezer német veszti el az állását
Egy német liberális képviselő kérdésére adott frappáns választ a Fidesz európai parlamenti képviselője. Dömötör Csaba rámutatott, hogy milyen fő problémák okozhatják a német autóipar lejtmenetét és ez milyen összefüggésben van az energiaárakkal.
A német liberális képviselő arról kérdezte Dömötör Csabát, hogy nem gondolja-e azt, hogy az európai autóipar, a Volkswagen jobb helyzetben lenne, ha ebben a parlamentben nem harcoltak volna – vagy legalábbis néhányan közülünk – a jövő technológiái, például az elektromos autók ellen.
A Fidesz európai parlamenti képviselője így vélekedett:
A Ház nagyon sok olyan döntést hozott, amelyek erőltetett módon kényszerítik az európai ipart bizonyos termelési módokra anélkül, hogy figyelembe vették volna, hogy ez milyen költségekkel jár
– mutatott rá Dömötör Csaba.
A képviselő így folytatta:
Kérdezze csak meg a német autóipar szereplőit, hogy ők vajon támogatják-e, hogy ezeket a szabályokat még szigorúbbá tegyék, és arról is kérdezze meg legyen szíves, hogy vajon mit gondolnak arról, hogy az energiaköltségeik megnövekedtek
– javasolta kollégájának.
Biztos vagyok benne, hogy ha megkérdezi a német autógyártókat, hogy mi okozza a leépítéseket, akkor az energiaárak megugrása biztosan az első helyen fog szerepelni
– húzta alá a politikus.
– Nem akarom megmondani, hogy a német vállalatok milyen döntéseket hozzanak, de önök is fogadják el, hogy szerintünk van más út is – zárta gondolatait Dömötör Csaba.
Borítókép: Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője (Fotó: MTI)
