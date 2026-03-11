Dömötör CsabaEurópai Parlamentkérdés

Dömötör Csaba gyorsan felvilágosította a képviselőtársát, miután több tízezer német veszti el az állását

Egy német liberális képviselő kérdésére adott frappáns választ a Fidesz európai parlamenti képviselője. Dömötör Csaba rámutatott, hogy milyen fő problémák okozhatják a német autóipar lejtmenetét és ez milyen összefüggésben van az energiaárakkal.

Magyar Nemzet
2026. 03. 11. 9:23
Dömötör Csaba a Fidesz európai parlamenti képviselője
Dömötör Csaba a Fidesz európai parlamenti képviselője Forrás: MTI Fotószerkesztőség
Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője közösségi média felületén tette közzé egy liberális német képviselőtársának kérdésére adott, elgondolkodtató válaszát a német autóipar helyzetének kialakulásának okairól.

Dömötör Csaba gyorsan felvilágosította német képviselőtársát
Dömötör Csaba gyorsan felvilágosította német képviselőtársát. Fotó: MTI

A német liberális képviselő arról kérdezte Dömötör Csabát, hogy nem gondolja-e azt, hogy az európai autóipar, a Volkswagen jobb helyzetben lenne, ha ebben a parlamentben nem harcoltak volna – vagy legalábbis néhányan közülünk – a jövő technológiái, például az elektromos autók ellen.

A Fidesz európai parlamenti képviselője így vélekedett:  

A Ház nagyon sok olyan döntést hozott, amelyek erőltetett módon kényszerítik az európai ipart bizonyos termelési módokra anélkül, hogy figyelembe vették volna, hogy ez milyen költségekkel jár

– mutatott rá Dömötör Csaba.

A képviselő így folytatta: 

Kérdezze csak meg a német autóipar szereplőit, hogy ők vajon támogatják-e, hogy ezeket a szabályokat még szigorúbbá tegyék, és arról is kérdezze meg legyen szíves, hogy vajon mit gondolnak arról, hogy az energiaköltségeik megnövekedtek

– javasolta kollégájának.

Biztos vagyok benne, hogy ha megkérdezi a német autógyártókat, hogy mi okozza a leépítéseket, akkor az energiaárak megugrása biztosan az első helyen fog szerepelni

– húzta alá a politikus.

– Nem akarom megmondani, hogy a német vállalatok milyen döntéseket hozzanak, de önök is fogadják el, hogy szerintünk van más út is – zárta gondolatait Dömötör Csaba.

 

Borítókép: Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője (Fotó: MTI)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

