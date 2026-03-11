Szánthó MiklósBrüsszelAlapjogokért Központ

Brüsszel és Kijev totális támadást indított a magyarok ellen

A globalista-sorosista hálózat brüsszeli főhadiszállása most kijevi fedőszervén keresztül intéz totális támadást Budapest ellen – figyelmeztetett Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója Chilében, ahol részt vett az új, jobboldali elnök, José Antonio Kast beiktatásán. Szánthó a Központ által szervezett konferencián elmondta: a nyomásgyakorlás egyre nyíltabb, olajblokáddal zsarolják Magyarországot, miközben Zelenszkij halálosan megfenyegette Orbán Viktort. Ráadásul megtévesztő jelleggel hamiszászlós műveleteket terveznek, melyek kijelölt végrehajtója a Tisza, de Európában az apokalipszist most csak a magyar jobboldal tudja megállítani.

Magyar Nemzet
2026. 03. 11. 10:44
Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója (Fotó: Alapjogokért Központ)
Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója (Fotó: Alapjogokért Központ)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ  főigazgatója az új, jobboldali chilei elnök, José Antonio Kast beiktatásának alkalmából Santiagóba látogatott, ahol a központ által szervezett szakmai rendezvényen is felszólalt. Hangsúlyozta, hogy az áprilisi magyar választások tétje legalább akkora, mint a 2024-es amerikai választásoké volt. Mint mondta azért, mert a magyar patrióták voltak az elsők, akik megmutatták, hogy le lehet győzni a globális baloldalt, meg lehet állítani a migrációt, támogatni lehet a családokat és meg lehet védeni a nemzeti önazonosságot. Orbán Viktor volt az első ezen az úton, a magyar politikai tudás pedig azóta exportcikk lett. 

Brüsszel és Kijev totális támadást indított a magyarok ellen 
(Fotó: MTI)

A globalisták – most épp Brüsszelből és Ukrajnából karmesterkedve – ezért szimbolikus győzelmet, a legértékesebb trófeát akarják.

Szánthó Miklós arról is beszélt, hogy meglátása szerint a patrióta erők világszerte erősödnek. Úgy fogalmazott: hiába mozdul meg a nemzetközi „deep state”, Soros teljes NGO-hálózata, Brüsszel bürokráciája, sőt még Zelenszkij és a magyarországi baloldal is – amely szerinte mindent megtesz Ukrajna EU-tagságáért –, ezek az erők sem elég erősek ahhoz, hogy legyőzzék a patriótákat, akiknek hősei most egymás után lépnek színre: Orbán, Meloni, Milei, Trump és most Kast! Ezek olyan patrióta vezetők, akiknek mindig az a fontos, hogy a saját népük érdekeit szolgálják, ne játsszanak a progresszívek szabályai szerint, és soha ne feledjék a morális iránytűt: 

Isten, haza, család.

Hozzátette: ahogyan Chilében is „a józan ész győzött” José Antonio Kasttal, úgy Magyarországon is Orbán Viktorral számít a patrióták sikerére, és szerinte a patrióta erők győzelmi sorozata folytatódni fog. Szavai szerint a világ történelmi fordulóponthoz érkezett, és a következő időszakban dől el, hogy a „régi, cinikus, kiégett neoliberális–neomarxista elit”, vagy a jövőben hívő, keresztény vezetők alakítják az új korszakot. Ahogy arról lapunk is beszámolt, a Tisza a háborút pénzelő Brüsszel és a háborúból profitáló nagytőke kft.-je.

Borítókép: Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója (Fotó: Alapjogokért Központ)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkapitány

A szikár tények

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu