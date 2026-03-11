Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója az új, jobboldali chilei elnök, José Antonio Kast beiktatásának alkalmából Santiagóba látogatott, ahol a központ által szervezett szakmai rendezvényen is felszólalt. Hangsúlyozta, hogy az áprilisi magyar választások tétje legalább akkora, mint a 2024-es amerikai választásoké volt. Mint mondta azért, mert a magyar patrióták voltak az elsők, akik megmutatták, hogy le lehet győzni a globális baloldalt, meg lehet állítani a migrációt, támogatni lehet a családokat és meg lehet védeni a nemzeti önazonosságot. Orbán Viktor volt az első ezen az úton, a magyar politikai tudás pedig azóta exportcikk lett.

Brüsszel és Kijev totális támadást indított a magyarok ellen

(Fotó: MTI)