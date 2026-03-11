Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója az új, jobboldali chilei elnök, José Antonio Kast beiktatásának alkalmából Santiagóba látogatott, ahol a központ által szervezett szakmai rendezvényen is felszólalt. Hangsúlyozta, hogy az áprilisi magyar választások tétje legalább akkora, mint a 2024-es amerikai választásoké volt. Mint mondta azért, mert a magyar patrióták voltak az elsők, akik megmutatták, hogy le lehet győzni a globális baloldalt, meg lehet állítani a migrációt, támogatni lehet a családokat és meg lehet védeni a nemzeti önazonosságot. Orbán Viktor volt az első ezen az úton, a magyar politikai tudás pedig azóta exportcikk lett.
Brüsszel és Kijev totális támadást indított a magyarok ellen
A globalista-sorosista hálózat brüsszeli főhadiszállása most kijevi fedőszervén keresztül intéz totális támadást Budapest ellen – figyelmeztetett Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója Chilében, ahol részt vett az új, jobboldali elnök, José Antonio Kast beiktatásán. Szánthó a Központ által szervezett konferencián elmondta: a nyomásgyakorlás egyre nyíltabb, olajblokáddal zsarolják Magyarországot, miközben Zelenszkij halálosan megfenyegette Orbán Viktort. Ráadásul megtévesztő jelleggel hamiszászlós műveleteket terveznek, melyek kijelölt végrehajtója a Tisza, de Európában az apokalipszist most csak a magyar jobboldal tudja megállítani.
A globalisták – most épp Brüsszelből és Ukrajnából karmesterkedve – ezért szimbolikus győzelmet, a legértékesebb trófeát akarják.
Szánthó Miklós arról is beszélt, hogy meglátása szerint a patrióta erők világszerte erősödnek. Úgy fogalmazott: hiába mozdul meg a nemzetközi „deep state”, Soros teljes NGO-hálózata, Brüsszel bürokráciája, sőt még Zelenszkij és a magyarországi baloldal is – amely szerinte mindent megtesz Ukrajna EU-tagságáért –, ezek az erők sem elég erősek ahhoz, hogy legyőzzék a patriótákat, akiknek hősei most egymás után lépnek színre: Orbán, Meloni, Milei, Trump és most Kast! Ezek olyan patrióta vezetők, akiknek mindig az a fontos, hogy a saját népük érdekeit szolgálják, ne játsszanak a progresszívek szabályai szerint, és soha ne feledjék a morális iránytűt:
Isten, haza, család.
További Külföld híreink
Hozzátette: ahogyan Chilében is „a józan ész győzött” José Antonio Kasttal, úgy Magyarországon is Orbán Viktorral számít a patrióták sikerére, és szerinte a patrióta erők győzelmi sorozata folytatódni fog. Szavai szerint a világ történelmi fordulóponthoz érkezett, és a következő időszakban dől el, hogy a „régi, cinikus, kiégett neoliberális–neomarxista elit”, vagy a jövőben hívő, keresztény vezetők alakítják az új korszakot. Ahogy arról lapunk is beszámolt, a Tisza a háborút pénzelő Brüsszel és a háborúból profitáló nagytőke kft.-je.
Borítókép: Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója (Fotó: Alapjogokért Központ)
Elképesztő videók Ukrajnából: egyre durvább módszerekkel vadásznak a férfiakra
Borzalmas felvételek.
Irán három feltételt szabott az Egyesült Államoknak a tárgyalások újraindításához
A konfliktus diplomáciai megoldása egyelőre bizonytalannak tűnik.
Von der Leyen ráébredt, hogy nem kellett volna lemondani az atomenergiáról
Túl későn.
Fordulópont a láthatáron? Egyre több jel utalhat a háború végére
A genfi egyeztetések óta jelentős előrelépés történt.
