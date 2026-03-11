nagy mártonüzemanyagármagyarnemzetgazdasági miniszter

Nagy Márton: Stabilak a hazai üzemanyagárak, és nemzetközi összehasonlításban is jól állunk

Friss nemzetközi összehasonlítást tett közzé Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, ami megerősíti: a védett magyar üzemanyagárak a régiós középmezőnyben helyezkednek el, miközben a nyugat-európai árszínvonalnál lényegesen kedvezőbbek. Az üzemanyagárak stabilitását garantáló intézkedéseknek köszönhetően nem várható hirtelen kilengés. A rendszer tisztaságát pedig folyamatos hatósági ellenőrzések biztosítják.

Schweickhardt Gyula
2026. 03. 11. 11:52
Gyál, 2020. január 1. Autós tankol a Mol gyáli töltõállomásán 2020. január 1-jén. A kormány döntése értelmében január 1-jétõl emelkedik a biológiai eredetû összetevõk bekeverendõ aránya az üzemanyagokban, az intézkedéssel Magyarország is csatlakozik a környezetbarát E10-es üzemanyagot használó államokhoz. A régi típusú autót használóknak célszerû ellenõrizni, hogy lehet-e kocsijukba az új üzemanyagból tankolni. MTI/Koszticsák Szilárd Fotó: Koszticsák Szilárd
A nemzetközi adatok bizonyítják, hogy a hazai üzemanyagárak stabilan tartják magukat az európai versenyben. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a közösségi oldalán osztotta meg azt a legújabb összesítést, amely szerint a 95-ös benzin literenkénti átlagára Magyarországon 595 forint, míg a gázolajé 615 forint. Ezek az árak a régióban egy kiegyensúlyozott pozíciót jelentenek, Nyugat-Európához képest pedig komoly árelőnyt biztosítanak a magyar autósoknak, a gazdálkodóknak és a fuvarozóknak egyaránt.

A magyar üzemanyagárak a nemzetközi összehasonlításban is kedvezően alakulnak. / Fotó: Teknős Miklós
A magyar üzemanyagárak a nemzetközi összehasonlításban is kedvezően alakulnak. Fotó: Teknős Miklós

Üzemanyagárak, európai kontextusban

A 95-ös oktánszámú benzin esetében a szomszédos országok közül Szlovéniában (563 forint), Lengyelországban (564 forint), Csehországban (572 forint), Horvátországban (576 forint) és Szlovákiában (583 forint) olcsóbban tankolhatunk. Ugyanakkor Szerbiában már 604, Romániában pedig 624 forintot kell fizetni egy literért. Különösen szembetűnő a különbség a nyugati államokhoz képest: Ausztriában 670, Németországban 802, Hollandiában pedig 939 forintba kerül egy liter benzin.

A védett magyar üzemanyagárak jelentősen alacsonyabbak a nyugat-európai országokénál, de a szomszédos országok többségéhez képest is. / Forrás: Facebook / Nagy Márton
A védett magyar üzemanyagárak jelentősen alacsonyabbak a nyugat-európai országokénál, de a szomszédos országok többségéhez képest is. Forrás: Facebook/Nagy Márton

A gázolaj piacán némileg más a kép. A hazai 615 forintos árnál Szlovéniában (587 forint), Szlovákiában (585 forint) és Horvátországban (595 forint) kedvezőbbek a feltételek. Csehországban (617 forint) azonban már szinte megegyezik a hazai árral, Lengyelországban (639 forint), Romániában (661 forint) és Szerbiában (666 forint) pedig már többet kell fizetni. A nyugat-európai árszínvonal itt is jóval magasabb: Ausztriában 750, Németországban 825, Hollandiában pedig 956 forint egy liter gázolaj átlagára.

A stabil árszint mögött a kormányzat következetes politikája áll, amely a magyar családok, a vállalkozások, a gazdák és a fuvarozók védelmét helyezi előtérbe. A védett áraknak köszönhetően a hazai szereplők kiszámíthatóbb környezetben tervezhetnek, elkerülve a nyugati piacokra jellemző extrém áringadozásokat. A rendszer tisztaságát és a piaci visszaélések megakadályozását a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a fogyasztóvédelem folyamatos ellenőrzései biztosítják.


 

