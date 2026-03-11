Schäfer AndrásUnion BerlinBundesliga

Megvan Schäfer András büntetése, klubja megmentette a nagyobb eltiltástól

Két mérkőzésre szóló eltiltást kapott a Werder Bremen ellen kiállított Schäfer András, aki így a Bayern Münchennel szembeni bajnokiról is lemarad. A német szöveség ellenőrző bizottsága eredetileg szigorúbb büntetést javasolt Schäfer Andrásnak, ám az Union Berlin sikeresen fellebbezett ez ellen.

Magyar Nemzet
2026. 03. 11. 12:44
A magyar középpályásnak szűk 20 perc jutott a Werder Bremen ellen Fotó: Ulrik Pedersen Forrás: NurPhoto/AFP
Schäfer Andrást a Werder Bremen ellen 4-1-re elveszített Bundesliga-mérkőzésen állították ki: az Union Berlin a 18. percben vezetést szerzett, egy perccel később viszont a magyar légiós durván odalépett Jens Stage-nek, amiért villant a piros lap.

Schäfer Andrást két mérkőzésre tiltották el
Schäfer Andrást két mérkőzésre tiltották el (Fotó: DPA/AFP/Soeren Stache)

A kiállítás heves vitákat váltott ki a mérkőzés után: Rani Khedira, a berliniek csapatkapitánya szerint nem boka felett találta el ellenfelét Schäfer, s így nem kellett volna kiállítani. Hasonló véleményen volt Steffen Baumgart vezetőedző, aki úgy vélte, a sárga lapos figyelmeztetés megfelelőbb büntetés lett volna.

Schäfer kiállítása:

Schäfer András megúszta a nagyobb eltiltást

Ez nem hatotta meg a német szövetséget, melynek sportbírósága két mérkőzésre szóló eltiltással sújtotta a magyar középpályást, aki így a Freiburg elleni idegenbeli bajnoki mellett a Bayern München otthonában sem lehet ott a pályán. Érdekesség, hogy az ellenőrző bizottság eredetileg súlyosabb büntetést javasolt, ám ez ellen az Union Berlin fellebbezett – írja a Kicker.

Schäfer – aki így legközelebb április ötödikén, a St. Pauli elleni hazai mérkőzésen léphet pályára klubja színeiben – 21 Bundesliga-meccsen és három Német Kupa-találkozón szerepelt eddig az idényben. Csapata jelenleg a 11. helyen áll a német élvonalban, ám nem lehet teljesen nyugodt: az előző két bajnokiját elveszítő gárda mindössze négy ponttal előzi meg a 16. pozícióban lévő St. Paulit, amelynek jelen állás szerint rájátszást kellene vívnia a bennmaradásért.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

