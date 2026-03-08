Kísért a múlt: Schäfer nem ilyen évfordulóról álmodott, húsz percig tartott neki a meccs

Drámai véget ért Schäfer András és az Union Berlin legutóbbi bajnokija, a fővárosiak az utolsó pillanatokban kapott góllal maradtak alul 1-0-ra a Borussia Mönchengladbach otthonában, így továbbra sem nyugodhatnak meg az esetleges kiesést illetően, a mostani, 25. fordulót megelőzően csak hat pont volt az előny a már rájátszást jelentő helyen álló Werder Bremen előtt.

Schäfer András kiállítása nehéz helyzetbe hozta csapatát Fotó: Soeren Stache/DPA/AFP

Az Union Berlin éppen a fentebb említett riválist fogadta vasárnap délután, Schäfer pedig az előző két mérkőzéshez hasonlóan ezúttal is ott volt a hazaiak kezdőcsapatában. A házigazda a 18. percben megszerezte a vezetést, Ilyas Ansah esett el Niklas Stark szorításában a tizenhatoson belül, a játékvezető pedig büntetőt ítélt. A VAR szintén úgy ítélte meg, hogy a vendégek védője még fogta a támadót, amikor ő elesett, így helybenhagyták az ítéletet, Derrick Köhn pedig nem hibázta el a tizenegyest.

Schäfer András kellemetlen évfordulója

A fordulópontot két perccel később Schäfer megmozdulása jelentette, a 26 esztendős légiós éppen a játékvezető előtt taposta meg ellenfelét, Timo Gerach pedig nem habozott, kiállította a 41-szeres magyar válogatott futballistát.

Schäfer berlini időszaka során másodszor kapott piros lapot a Bundesligában: érdekesség, hogy az elsőt éppen napra pontosan két évvel korábban, a VfB Stuttgart otthonában 2-0-ra elbukott bajnokin kapta.

Emellett még egyszer, 2022. október 6-án, a Malmö ellen 1-0-ra megnyert Európa-liga-mérkőzésen állították ki az Union Berlin mezében.

A Werder Bremen már az első félidőben kihasználta a kiállítást, és 2-1-es előnyben vonulhatott pihenőre – a második gólt éppen a piros lapot kiharcoló Jens Stage szerezte. A szünet után még inkább kinyílt az olló, a vendégek végül 4-1-re nyertek, így az Union Berlin egyre inkább veszélybe kerül.