Megvan Irán új vezetője, Trump reakciójára figyel a világ

A Szakértők Gyűlése megválasztotta Irán új legfelsőbb vezetőjét. Modzstaba Hamenei, a megölt Ali Hamenei korábbi ajatollah fia feltehetőleg nem lesz elfogadható sem Izrael, sem pedig az Egyesült Államok számára, Donald Trump amerikai elnök pedig ezt már korábban jelezte is.

Magyar Nemzet
2026. 03. 09. 6:44
Fotó: REZA B Forrás: Middle East Images
Iránban az illetékes testület kiválasztotta az ország új legfőbb vezetőjét, aki utódja lesz a február 28-ai izraeli-amerikai légitámadások során megölt Ali Hamenei ajatollahnak – közölték vasárnap az iráni Szakértők Gyűlésének tagjai. A posztot innentől Hamenei fia, Modzstaba Hamenei tölti be.

Modzstaba Hamenei
Modzstaba Hamenei, az új iráni ajatollah 
Fotó: - / KHAMENEI.IR

„A vezető kinevezésére vonatkozó szavazás megtörtént, és a vezetőt megválasztották” – nyilatkozta Ahmad Alamolhoda, a Szakértők Gyűlésének tagja, akit a Mehr félhivatalos iráni hírügynökség idézett. 

Az iráni hatalom középpontjában álló legfőbb vezető – aki minden állami ügyben kimondja az utolsó szót – az Iszlám Köztársaság legfőbb politikai és vallási hatósága.

„A legalkalmasabb jelöltet választották meg, akit a Szakértői Gyűlés többsége jóváhagyott” – nyilatkozta Mohszen Hejdari, Huzesztán tartomány képviselője a közgyűlésben az ISNA hírügynökség jelentése szerint. „A »Nagy Sátán« szintén megemlítette a képviselők által megválasztott személy nevét” – tette hozzá a nyilatkozó, utalva az Egyesült Államokra és elnökére. Donald Trump csütörtökön kijelentette, hogy „be kell vonni” őt Ali Hamenei utódjának kiválasztásába, és jelezte, nem fogadja el, hogy Hamenei fia vegye át a hatalmat.

A Fehér Ház vasárnap nem reagált azonnal a Modzstaba Hamenei új legfelsőbb vezetővé választásával kapcsolatos megkeresésre.

Ali Hamenei február 28-án halt meg, amikor az Egyesült Államok és Izrael támadást indított Irán ellen. Az iráni vezetők kategorikusan elutasították azt az elképzelést, hogy az amerikai elnök bármilyen szerepet is játszhatna utódjának kijelölésében. Vasárnap az izraeli hadsereg perzsa nyelvű X közösségi fiókján azzal fenyegetőzött, hogy „célba veszi” a Szakértői Gyűlés tagjait.

Izrael „továbbra is szorosan figyelni fog minden utódra és minden olyan személyre, aki utód kinevezésére törekszik” – figyelmeztetett a hadsereg.

Borítókép: Modzstaba Hamenei, az új iráni ajatollah (Fotó: AFP)

