Megvan Irán új vezetője, Trump reakciójára figyel a világ

Iránban az illetékes testület kiválasztotta az ország új legfőbb vezetőjét, aki utódja lesz a február 28-ai izraeli-amerikai légitámadások során megölt Ali Hamenei ajatollahnak – közölték vasárnap az iráni Szakértők Gyűlésének tagjai. A posztot innentől Hamenei fia, Modzstaba Hamenei tölti be.

Modzstaba Hamenei, az új iráni ajatollah

Fotó: - / KHAMENEI.IR

„A vezető kinevezésére vonatkozó szavazás megtörtént, és a vezetőt megválasztották” – nyilatkozta Ahmad Alamolhoda, a Szakértők Gyűlésének tagja, akit a Mehr félhivatalos iráni hírügynökség idézett.

Az iráni hatalom középpontjában álló legfőbb vezető – aki minden állami ügyben kimondja az utolsó szót – az Iszlám Köztársaság legfőbb politikai és vallási hatósága.

„A legalkalmasabb jelöltet választották meg, akit a Szakértői Gyűlés többsége jóváhagyott” – nyilatkozta Mohszen Hejdari, Huzesztán tartomány képviselője a közgyűlésben az ISNA hírügynökség jelentése szerint. „A »Nagy Sátán« szintén megemlítette a képviselők által megválasztott személy nevét” – tette hozzá a nyilatkozó, utalva az Egyesült Államokra és elnökére. Donald Trump csütörtökön kijelentette, hogy „be kell vonni” őt Ali Hamenei utódjának kiválasztásába, és jelezte, nem fogadja el, hogy Hamenei fia vegye át a hatalmat.