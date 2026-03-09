Iráni kazettás bombák csapódtak be Izrael középső részén + videó

A második hete tartó konfliktusban az éjszaka Iránból indított rakéták egy részét Izraelben elfogták, a légvédelem működése során keletkezett repeszek pedig Hadera térségében lehullottak. A jelentések szerint hat helyen kazettás bombák csapódtak be; a támadásban egy ember meghalt, kettő pedig súlyosan megsérült – írja a Times of Israel.
A felvételeken látható, hogy két iráni kazettás bomba csapódott be Közép-Izraelben a ma reggeli ballisztikus rakétatámadás során.
Összesen hat kazettás bomba csapódott be, egy halálos áldozatot követelve.
