Iráni kazettás bombák csapódtak be Izrael középső részén + videó

A második hete tartó konfliktusban az éjszaka Iránból indított rakéták egy részét Izraelben elfogták, a légvédelem működése során keletkezett repeszek pedig Hadera térségében lehullottak. A jelentések szerint hat helyen kazettás bombák csapódtak be; a támadásban egy ember meghalt, kettő pedig súlyosan megsérült – írja a Times of Israel.

Hat helyen kazettás bombák csapódtak be (Fotó: AFP)

A felvételeken látható, hogy két iráni kazettás bomba csapódott be Közép-Izraelben a ma reggeli ballisztikus rakétatámadás során.