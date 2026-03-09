kazettás bombaIránIzraelrakéta

Iráni kazettás bombák csapódtak be Izrael középső részén + videó

Újabb kölcsönös rakéta- és dróntámadások voltak Izrael és Irán, valamint Izrael és az Irán-barát Hezbollah libanoni síita szervezet között éjszaka és hétfő reggel – jelentette az izraeli hadsereg hétfőn. A közösségi médiában terjedő felvételek szerint iráni kazettás bombák csapódtak be Izrael középső részén.

Magyar Nemzet
2026. 03. 09. 19:02
A második hete tartó konfliktusban az éjszaka Iránból indított rakéták egy részét Izraelben elfogták Forrás: AFP
A második hete tartó konfliktusban az éjszaka Iránból indított rakéták egy részét Izraelben elfogták, a légvédelem működése során keletkezett repeszek pedig Hadera térségében lehullottak. A jelentések szerint hat helyen kazettás bombák csapódtak be; a támadásban egy ember meghalt, kettő pedig súlyosan megsérült – írja a Times of Israel.

Hat helyen kazettás bombák csapódtak be
Hat helyen kazettás bombák csapódtak be (Fotó: AFP)

A felvételeken látható, hogy két iráni kazettás bomba csapódott be Közép-Izraelben a ma reggeli ballisztikus rakétatámadás során.

Összesen hat kazettás bomba csapódott be, egy halálos áldozatot követelve.

A háború kezdete óta Izraelben 148 ember sebesült meg rakétatámadások következtében, további 475 pedig a védett helyiségek felé tartva sérült meg. 

Valami készül a Közel-Keleten: Trump emberei elindulnak

Korábban arról is beszámoltunk, hogy Izraelbe utazik Steve Witkoff és Jared Kushner, az amerikai elnök két megbízottja. A hírek szerint Donald Trump csapata a tegnapi izraeli légicsapások kapcsán fog tárgyalásokat folytatni Tel-Avivban. Az Egyesült Államokat meglepte az iráni olajlétesítmények elleni támadás mértéke.

Borítókép: Tűz egy légitámadás után, illusztráció (Fotó: AFP)

Bayer Zsolt
idezojelekukrajna

Tűpontos, hibátlan, kötelező!

Bayer Zsolt avatarja

A mai kötelező olvasmányt Kohán Matyi írta. Tessék elkezdeni, mert kikérdezem!

