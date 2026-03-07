Rendkívüli

A Holdról is látszik: háborúellenes gyűlés Debrecenben – kövesse nálunk élőben! + videó

Súlyos büntetést kapott a Mercedes, miután tarolt a Forma–1-es időmérőn

A 2026. évi Forma–1-es Ausztrál Nagydíj időmérő edzését Andrea Kimi Antonelli hiába zárta a második helyen, a Mercedes olasz pilótája utólag két vizsgálat miatt is aggódhatott. Végül ő nem, de csapata – az Alpine-hoz hasonlóan – büntetést kapott.

Magyar Nemzet
2026. 03. 07. 9:45
Az Ausztrál Nagydíj időmérője után Isack Hadjar, George Russell és Andrea Kimi Antonelli (b–j) is boldog volt Fotó: AFP/Martin Keep
Arvid Lindblad (Racing Bulls) érkezésével idén már nem Andrea Kimi Antonelli a Forma–1-es mezőny legfiatalabb tagja, de jó esély van arra, hogy Max Verstappen (Red Bull) után ő lesz a sportág történetének második tinédzsere, aki futamot nyer. A Mercedes ugyanis fölényben kezdett az idénynyitó szombati napján, az Ausztrál Nagydíj időmérő edzését George Russell és Antonelli nagy előnnyel zárta az első két helyen. A 19 éves olasz pilóta a harmadik szabadedzés végén ugyan összetörte az autóját, de a csapat szorgos munkájának köszönhetően így is elindulhatott a kvalifikáción, ahol meg is szerezte a második helyet. 

Andrea Kimi Antonelli autóját a Mercedes szerelői menetre kész állapotba hozták a Forma–1-es Ausztrál Nagydíj időmérő edzésére
Andrea Kimi Antonelli autóját a Mercedes szerelői menetkész állapotba hozták a Forma–1-es Ausztrál Nagydíj időmérő edzésére. Fotó: AFP/Paul Crock

Antonelli eseménydús napja az Ausztrál Nagydíj szombatján

Azonban a Q1 alatt lezárult javítás ellenére nem alakultak zökkenőmentesen Antonelli körei: többször is megcsúszott, olykor a pályát is elhagyta, ráadásul a harmadik etap elején a hűtőrendszer egyik alkatrésze is lerepült az autójáról. Ezt Lando Norris McLarenje bánta, a vb-címvédő ugyanis áthajtott a tárgyon, amely következtében megsérült az első szárny az autóján.

Antonelli megúszta, a Mercedes és az Alpine nem

A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) a kvalifikáció végén vizsgálatot indított a történtek miatt, a Mercedes ráadásul amiatt is bajba került, mert a Q1-ben a Verstappen balesete következtében létrejött piros zászlós fázis végén egy szerelő szabálytalan módon hozzáért Antonelli autójához, és hátratolta azt. Utóbbinak nem lett következménye, a hűtőalkatrész lerepülésének viszont igen: 7500 eurós pénzbírsággal sújtották a brackley-ieket.

Antonelli mellett Pierre Gaslyval (Alpine) szemben is hasonló okból indult vizsgálat, a francia versenyző autóját is veszélyesnek tűnő állapotban engedték ki a bokszutcából a Q1-ben, és noha itt nem került sor ilyen súlyos büntetésre, de az Alpine-nak is be kell fizetnie ötezer eurót.

A Forma–1-es Ausztrál Nagydíj jelen állás szerint változatlan rajtsorrenddel, magyar idő szerint vasárnap hajnali 5 órától zárul az 58 körös futammal.

 

