Íme minden, amit tudni kell a Forma–1 új idénye előtt!

Sok újdonságot tartogat a Forma–1 2026-os idénye. A legfőbb természetesen az autókat illeti, de ezekről az újításokról már korábbi cikkünkben szóltunk. Ezúttal a pilóták, a csapatok és a pályák vannak terítéken, mindegyik csoportban találkozunk egy-egy ismeretlennel.

Lando Norris is tudja, nehéz dolga lesz, ha meg akarja védeni a címét a Forma–1-ben Fotó: GIUSEPPE CACACE / AFP

Egy újonc, két nagy visszatérő

A sportág rekordbajnoka, az első ferraris szezonjában bukdácsoló Lewis Hamilton és a 44 évével korrekorder, valamint kétszeres vb-győztes Fernando Alonso természetesen nem közéjük tartozik, ők a 20., illetve 23. idényüket kezdik meg a királykategóriában

– előbbi továbbra is a Ferrarit, utóbbi az Aston Martint erősítve. A topcsapatok megtartották pilótapárosaikat, egy kivétellel: a Red Bull megvált Cunoda Jukitól, a japán helyére a tavaly a testvércsapatnál remeklő Isack Hadjar került, míg az így felszabadult ülést a mezőny egyetlen újonca, a 18 éves Arvid Lindblad kapta meg a Racing Bullsnál. Rajta kívül ketten vannak, akik tavaly nem szerepeltek a névsorban, viszont mindkettejüket jól ismerjük, hiszen Sergio Pérez és Valtteri Bottas tapasztalt rókákként, egy év kihagyás után térnek vissza, hogy egy vadonatúj csapatot, a Cadillecet, ha nem is az élre, de előre repítsék. A Sauberből Audi lett, ezen kívül minden maradt a régiben az immár tizenegy istállót számláló listán.

Csapatok, pilóták McLaren: Lando Norris, Oscar Piastri

Mercedes: George Russell, Andrea Kimi Antonelli

Red Bull: Max Verstappen, Isack Hadjar

Ferrari: Charles Leclerc, Lewis Hamilton

Williams: Alexander Albon, Carlos Sainz

Racing Bulls: Liam Lawson, Arvid Lindblad

Aston Martin: Fernando Alonso, Lance Stroll

Haas: Esteban Ocon, Oliver Bearman

Audi: Nico Hülkenberg, Gabriel Bortoleto

Alpine: Pierre Gasly, Franco Colapinto

Cadillac: Valtteri Bottas, Sergio Pérez

A futamok számát tekintve rekorddöntésről nincs szó, csúcsbeállításról viszont igen: ismét huszonnégy nagydíjon csapnak össze a pilóták a McLarennel tavaly mindkét vb-címet elhódító Lando Norris trónjáért. Illetve ez a szám még csökkenhet a közel-keleti konfliktus miatt, a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) figyelemmel követi az eseményeket, és dönt majd az áprilisban esedékes Bahreini és Szaúdi Nagydíj sorsáról. Hat versenyhez sprint is társul 2026-ban, két futamra, Bakuban és Las Vegasban szombaton kerül sor, Zandvoort az augusztusi Holland Nagydíjjal végleg elköszön a Forma–1-től. A tavaly távozott Imola helyét egy debütáns, Madrid veszi át, így Spanyolország két alkalommal is vendégül látja a száguldó cirkuszt. Mogyoródot július végén lepi el a benzingőz, a szezon pedig december első hétvégéjén, Abu-dzabiban zárul.