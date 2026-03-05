Forma-1Lando NorrisMax Verstappenausztrál nagydíjLewis Hamilton

Íme minden, amit tudni kell a Forma–1 új idénye előtt!

Eljött ez a pillanat is, péntek hajnalban az első melbourne-i szabadedzéssel megkezdődik a Forma–1 2026-os idénye. Abszolút újoncból csak egy van, viszont új csapatot és nagy visszatérőket is köszönthetünk, de eddig ismeretlen helyszínnel is megismerkedhetünk, egytől pedig búcsút veszünk. Íme minden, amit a megváltozott Forma–1-ről tudni kell.

A Ferrari a bahreini teszteken gyors volt, de vajon Ausztráliában is az lesz? Fotó: ALESSIO MORGESE Forrás: NurPhoto
Sok újdonságot tartogat a Forma–1 2026-os idénye. A legfőbb természetesen az autókat illeti, de ezekről az újításokról már korábbi cikkünkben szóltunk. Ezúttal a pilóták, a csapatok és a pályák vannak terítéken, mindegyik csoportban találkozunk egy-egy ismeretlennel.

Lando Norris is tudja, nehéz dolga lesz, ha meg akarja védeni a címét a Forma–1-ben
Lando Norris is tudja, nehéz dolga lesz, ha meg akarja védeni a címét a Forma–1-ben Fotó: GIUSEPPE CACACE / AFP

Egy újonc, két nagy visszatérő

A sportág rekordbajnoka, az első ferraris szezonjában bukdácsoló Lewis Hamilton és a 44 évével korrekorder, valamint kétszeres vb-győztes Fernando Alonso természetesen nem közéjük tartozik, ők a 20., illetve 23. idényüket kezdik meg a királykategóriában 

– előbbi továbbra is a Ferrarit, utóbbi az Aston Martint erősítve. A topcsapatok megtartották pilótapárosaikat, egy kivétellel: a Red Bull megvált Cunoda Jukitól, a japán helyére a tavaly a testvércsapatnál remeklő Isack Hadjar került, míg az így felszabadult ülést a mezőny egyetlen újonca, a 18 éves Arvid Lindblad kapta meg a Racing Bullsnál. Rajta kívül ketten vannak, akik tavaly nem szerepeltek a névsorban, viszont mindkettejüket jól ismerjük, hiszen Sergio Pérez és Valtteri Bottas tapasztalt rókákként, egy év kihagyás után térnek vissza, hogy egy vadonatúj csapatot, a Cadillecet, ha nem is az élre, de előre repítsék. A Sauberből Audi lett, ezen kívül minden maradt a régiben az immár tizenegy istállót számláló listán.

Csapatok, pilóták

  • McLaren: Lando Norris, Oscar Piastri
  • Mercedes: George Russell, Andrea Kimi Antonelli
  • Red Bull: Max Verstappen, Isack Hadjar
  • Ferrari: Charles Leclerc, Lewis Hamilton
  • Williams: Alexander Albon, Carlos Sainz
  • Racing Bulls: Liam Lawson, Arvid Lindblad
  • Aston Martin: Fernando Alonso, Lance Stroll
  • Haas: Esteban Ocon, Oliver Bearman
  • Audi: Nico Hülkenberg, Gabriel Bortoleto
  • Alpine: Pierre Gasly, Franco Colapinto
  • Cadillac: Valtteri Bottas, Sergio Pérez

A futamok számát tekintve rekorddöntésről nincs szó, csúcsbeállításról viszont igen: ismét huszonnégy nagydíjon csapnak össze a pilóták a McLarennel tavaly mindkét vb-címet elhódító Lando Norris trónjáért. Illetve ez a szám még csökkenhet a közel-keleti konfliktus miatt, a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) figyelemmel követi az eseményeket, és dönt majd az áprilisban esedékes Bahreini és Szaúdi Nagydíj sorsáról. Hat versenyhez sprint is társul 2026-ban, két futamra, Bakuban és Las Vegasban szombaton kerül sor, Zandvoort az augusztusi Holland Nagydíjjal végleg elköszön a Forma–1-től. A tavaly távozott Imola helyét egy debütáns, Madrid veszi át, így Spanyolország két alkalommal is vendégül látja a száguldó cirkuszt. Mogyoródot július végén lepi el a benzingőz, a szezon pedig december első hétvégéjén, Abu-dzabiban zárul.

Tavaly Norris tarolt Ausztráliában

De még csak az idénynyitó Ausztrál Nagydíj van soron, így térjünk vissza a jelenbe, vagyis inkább a múltba. A Forma–1 megreformálásával az erőviszonyok is felborul(hat)tak, 2025-ben viszont már az első versenyhétvége előrevetítette , mi várható az év végéig. Az első sorból rajtoló McLaren-duót, Norrist és Oscar Piastrit Max Verstappen kergette a Red Bull-lal, de végül – épp úgy, mint a végelszámoláskor – csak az előbbit tudta elkapni a nedves pályán lezajlott, három biztonsági autós fázissal tarkított futamon. 

Ezúttal viszont könnyen lehet, hogy nem ez a trió lesz a csúcson: az idény előtti tesztek alapján a szakértők Mercedes–Ferrari csatát jósoltak. Vasárnap hajnalban megtudjuk, igazuk lett-e.

Ausztrál Nagydíj, menetrend, péntek: 1. szabadedzés 2.25, 2. szabadedzés 5.55. Szombat: 3. szabadedzés 2.25, időmérő 6.00. Vasárnap: futam 5.00.

A 2026-os Forma–1-es versenynaptár

  • március 6–8. Ausztrál Nagydíj, Melbourne
  • március 13–15. Kínai Nagydíj, Sanghaj
  • március 27–29. Japán Nagydíj, Szuzuka
  • április 10–12. Bahreini Nagydíj, Szahír
  • április 17–19. Szaúdi Nagydíj, Dzsidda
  • május 1–3. Miami Nagydíj, Miami
  • május 22–24. Kanadai Nagydíj, Montréal
  • június 5–7. Monacói Nagydíj, Monaco
  • június 12–14. Barcelonai Nagydíj, Barcelona
  • június 26–28. Osztrák Nagydíj, Spielberg
  • július 3–5. Brit Nagydíj, Silverstone
  • július 17–19. Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps
  • július 24–26. Magyar Nagydíj, Mogyoród
  • augusztus 21–23. Holland Nagydíj, Zandvoort
  • szeptember 4–6. Olasz Nagydíj, Monza
  • szeptember 11–13. Spanyol Nagydíj, Madrid
  • szeptember 24–26. Azeri Nagydíj, Baku
  • október 9–11. Szingapúri Nagydíj, Szingapúr
  • október 23–25. Egyesült Államok Nagydíj, Austin
  • október 30.–november 1. Mexikói Nagydíj, Mexikóváros
  • november 6–8. Brazil Nagydíj, Sao Paulo
  • november 19–21. Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas
  • november 27–29. Katari Nagydíj, Loszail
  • december 4–6. Abu-Dzabi Nagydíj, Jas Marina

 

