„Ez megy a szemétbe” – Hamilton mostantól a Ferrarival sem áll szóba

Nagy csinnadratta övezte Lewis Hamilton Ferrarihoz való igazolását, amióta tavaly februárban megvolt a bejelentés, hiszen a Forma–1 – Michael Schumacherrel holtversenyben – legsikeresebb pilótája 2025-ben a legpatinásabb istálló sofőre lett. Tündérmese viszont nem lett a sztoriből, sőt! A 40 éves kiválóság egy tizedik hellyel és egy kizárással kezdte az évet, amely a folytatásban is a szenvedés jegyében zajlott.

Hamilton (háttal) nem tudta tartani a lépést Leclerc-rel (Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP)

Az már előfordult, hogy kikapott egy csapattársától, korábban Jenson Button, Nico Rosberg és George Russell is legyőzte már őt egy-egy idényben, de idén Charles Leclerc-rel egy pillanatig sem tudta tartani a lépést:

19-5-re kikapott tőle az időmérőkön,

18-3-ra kikapott tőle a futamokon (Kínában mindkettejüket kizárták, Hollandiában és Brazíliában mindketten kiestek),

Leclerc 242, Hamilton 156 pontot gyűjtött,

Leclerc hétszer állt dobogóra, Hamilton egyszer sem – ilyesmi először esett meg vele.

Hamilton az idény során többször elismerte, hogy gyötrődik. A Sao Pauló-i Nagydíjon való kiesése után arról beszélt, szeretne felébredni ebből a rémálomból, a Las Vegas-i Nagydíj után pedig újra keményen fogalmazott:

– Ez a legrosszabb idényem, és bármennyire próbálkozom, csak még rosszabb lesz. Alig várom, hogy véget érjen az év. Nem várom a következőt – mondta csalódottan.

Montoya visszavonultatná Hamiltont, Rosberg nem

Erre sokan felkapták a fejüket, hiszen úgy tudni, a hétszeres világbajnok szerződése a 2027-es idény végéig szól, azaz még legalább két év vár rá a Forma–1-ben. Ezen nyilatkozat után sokan megkérdőjelezték a jövőjét, az expilóta Juan Pablo Montoya szerint előfordulhat, hogy Hamiltonból nagykövetet csinál a Ferrari, és helyette Oliver Bearman ül a tűzpiros autóba.

A 40 éves pilótáról egykori csapattársa, Nico Rosberg azt javasolta neki, folytassa, de Hamilton az idényzáró Abu-dzabi Nagydíj után nem akart sem neki, sem más szakértőknek üzenni.

– Nem mondanék semmit. Egyikük sem tette azt, amit én tettem – mutatott be nekik a rekordbajnok, aki felfedte, van, amit már nagyon un az F1-ben:

Alig várom, hogy megszabaduljak ettől az egésztől. Minden héten fotózásokon és hasonló eseményeken kell részt vennem. Várom azt a napot, amikor már nem kell ezt csinálnom.

Hamilton elköszön

Hamilton azt nem árulta el, ez a nap mikor jöhet el, azt viszont igen, hogy egy időre elbúcsúzik.