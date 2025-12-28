Szilveszter a Várkert Bazárban: a zenészeknek annyi esélyük sem volt felkészülni rá, mint a tomboló közönségnek

A Random Trip lényege továbbra is az, amiért annyian megszerették a beszédes nevű formációt: nincs előre megírt forgatókönyv, csak egy erős alap, egymásra figyelő zenészek és az a bizonyos „most történik meg” érzés, ahol a műfajok lazán egymásba csúsznak, a dalok pedig átalakulnak. A Várkert Bazárban az adventi időszakot magunk mögött tudva már az új évre készülődnek a zenészek.

Fotó: Csudai Sándor

Random Trip a Várkert Bazárban

– Nagyon érdekes belegondolni, hogy hogyan készül a Random Trip, ugyanis egy freestyle koncertről van szó, egy improvizatív estről, amire nem nagyon tudunk előkészülni. Egymás energiáiból táplálkozunk, és az szüli a koncertet – tudtuk meg az alkalmi formáció egyik gyakori visszatérőjétől, Senától az esemény sajtótájékoztatóján. A koncert egyik sajátossága tehát, hogy a zenészeknek éppen olyan meglepetés, mint a közönségnek, de az Irie Maffia énekesnője hozzátette, hogy szellemiségében viszont egyértelműen az év végét ünneplik majd, ami az elengedés, a lezárás és az újrakezdés szellemében telik.

Az idei előszilveszteri all-star felállás kifejezetten ütős:

Tarján Zsófi (Honeybeast) karakteres, popból induló, de bluesos és soulos irányok felé is nyitott énekhangja;

(Honeybeast) karakteres, popból induló, de bluesos és soulos irányok felé is nyitott énekhangja; Vitáris Iván (Ivan & The Parazol) ösztönös rock’n’roll attitűdje;

(Ivan & The Parazol) ösztönös rock’n’roll attitűdje; Sena (Irie Maffia) ritmusközpontú, improvizációban különösen erős jelenléte; továbbá

(Irie Maffia) ritmusközpontú, improvizációban különösen erős jelenléte; továbbá Vavra Bence és Wolf Kati eltérő előadói világai mind olyan elemek, amelyek egymás mellé kerülve valódi feszültséget és mozgásteret hoznak létre a színpadon.

Külön apropó, hogy a Random Trip idén már a 15. évét tapossa, a külön erre az alkalomra összeálló zenészek pedig garantáltan tenni fognak róla, hogy a megfelelő hangulatban forduljunk rá a 2026-os évre. Erejüket a Várkert Bazárban egyesítik, december 30-án, este 20 órakor, kiszámíthatatlan de lüktető zenei élmény vár majd a közönségre. Előzenekarként pedig az Ineffable-t is köszönthetjük 19.30-kor.