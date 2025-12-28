Várkert BazárszilveszterRandom TripSenaSena Dagadu

Szilveszter a Várkert Bazárban: a zenészeknek annyi esélyük sem volt felkészülni rá, mint a tomboló közönségnek

Ha van biztos pont az év végi bulinaptárban, az a Random Trip előszilveszteri koncertje a Várkert Bazárban. Jó pár éve hagyomány, hogy december 30-án itt gyűlik össze az improvizációra nyitott közönség, és idén sincs ez másképp: Delov Jávor vezetésével ismét egy olyan este ígérkezik, ami egyszeri és megismételhetetlen – szó szerint.

Dani Áron
2025. 12. 28. 20:07
Fotó: Csudai Sándor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Random Trip lényege továbbra is az, amiért annyian megszerették a beszédes nevű formációt: nincs előre megírt forgatókönyv, csak egy erős alap, egymásra figyelő zenészek és az a bizonyos „most történik meg” érzés, ahol a műfajok lazán egymásba csúsznak, a dalok pedig átalakulnak. A Várkert Bazárban az adventi időszakot magunk mögött tudva már az új évre készülődnek a zenészek.

20251111 Budapest Advent a Budavári Palotanegyedben című sajtótájékoztató, ahol a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó programkínálatot mutatták be. Fotó: Csudai Sándor (CSS) MW képen: Szebényi Dániel billentyűs-énekes, Farkas Róbert a Budapest Bár vezetője, Ferenczi György szájharmonika-művész, Sikota Krisztina, a Várkapitányság turisztikai, kulturális és kommunikációs vezérigazgató-helyettese, Vitáris Iván, az Ivan & The Parazol frontembere, Fekete-Kovács Kornél trombitaművész, Sena Dagadu énekesnő, Bubnó Lőrinc a Szent Efrém Férfikar vezetője
Fotó: Csudai Sándor

Random Trip a Várkert Bazárban

– Nagyon érdekes belegondolni, hogy hogyan készül a Random Trip, ugyanis egy freestyle koncertről van szó, egy improvizatív estről, amire nem nagyon tudunk előkészülni. Egymás energiáiból táplálkozunk, és az szüli a koncertet – tudtuk meg az alkalmi formáció egyik gyakori visszatérőjétől, Senától az esemény sajtótájékoztatóján. A koncert egyik sajátossága tehát, hogy a zenészeknek éppen olyan meglepetés, mint a közönségnek, de az Irie Maffia énekesnője hozzátette, hogy szellemiségében viszont egyértelműen az év végét ünneplik majd, ami az elengedés, a lezárás és az újrakezdés szellemében telik.

Az idei előszilveszteri all-star felállás kifejezetten ütős:

  • Tarján Zsófi (Honeybeast) karakteres, popból induló, de bluesos és soulos irányok felé is nyitott énekhangja;
  • Vitáris Iván (Ivan & The Parazol) ösztönös rock’n’roll attitűdje;
  • Sena (Irie Maffia) ritmusközpontú, improvizációban különösen erős jelenléte; továbbá
  • Vavra Bence és Wolf Kati eltérő előadói világai mind olyan elemek, amelyek egymás mellé kerülve valódi feszültséget és mozgásteret hoznak létre a színpadon.

Külön apropó, hogy a Random Trip idén már a 15. évét tapossa, a külön erre az alkalomra összeálló zenészek pedig garantáltan tenni fognak róla, hogy a megfelelő hangulatban forduljunk rá a 2026-os évre. Erejüket a Várkert Bazárban egyesítik, december 30-án, este 20 órakor, kiszámíthatatlan de lüktető zenei élmény vár majd a közönségre. Előzenekarként pedig az Ineffable-t is köszönthetjük 19.30-kor.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmodern

Modern idők

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu