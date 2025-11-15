Valódi All Star-gárda foglalja el Budapest egyik koronaékszerét az adventi időszakban

Rendkívüli

Megkezdődött az első háborúellenes gyűlés, kövesse nálunk élőben + videó

Ünnepélyes sajtótájékoztatón mutatták be a Várkert Bazár 2025-ös adventi programsorozatát. Az eseményen Sikota Krisztina, a Várkapitányság Nonprofit Zrt. vezérigazgató-helyettese és a fellépő művészek ismertették az idei, november 29. és december 31. között zajló rendezvénysorozatot, amely ismét a hagyomány, a kortárs művészet és a közösségi ünneplés jegyében valósul meg.

Dani Áron
2025. 11. 15. 11:14
Advent a Budavári Palotanegyedben című sajtótájékoztató, ahol a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó programkínálatot mutatták be. A fotón Bubnó Lőrinc és a Szent Efrém Férfikar fellépése. Fotó: Csudai Sándor
Advent a Budavári Palotanegyedben című sajtótájékoztató, ahol a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó programkínálatot mutatták be. A fotón Bubnó Lőrinc és a Szent Efrém Férfikar fellépése. Fotó: Csudai Sándor
Az eseményen Sikota Krisztina, a Várkapitányság Nonprofit Zrt. vezérigazgató-helyettese elmondta: immár hagyománnyá vált Budapest kulturális életében, hogy a Várkert Bazár programokat kínál az adventi időszakban. Idén is koncertekkel, családi programokkal, kézművesvásárokkal és szabadtéri kiállításokkal várnak minden érdeklődőt. – A gazdag programkínálat a zene minden műfaját lefedi: lesz jazz és popzene, népzene, komolyzene, illetve tánc és irodalom is. Igazi best of adventi program ül most körülöttem – fogalmazott a vezérigazgató-helyettes.

Advent a Budavári Palotanegyedben
Advent a Budavári Palotanegyedben. Fotó: Csudai Sándor

Adventi hangolódás a Várkertben

A zenei programkínálatban szerepel többek között a Budapest Bár és Ferenczi György közös dupla koncertje december 7-én, ami a roma swing, a rock és a nosztalgikus dallamok találkozását ígéri olyan vendégekkel, mint Frenk, Kiss Tibor, Mező Misi és Kollár-Klemencz László. December 20-án Zóra, a Los Angelesben élő magyar–amerikai énekes-dalszerző adja egyetlen budapesti koncertjét, improvizatív zenei pillanatokkal és vendégművészekkel, köztük Miles Jay nagybőgőssel és Barabás Lőrinc trombitással. A klasszikus zene rajongóit a StEfrem Zenekar Fény a fényből című karácsonyi műsora várja december 21-én, Szirtes Edina Mókus vendégszereplésével.

Az év végi koncertek sorát az Ivan & The Parazol december 27-i rock’n’roll estje, a húszéves fennállását ünneplő Modern Art Orchestra jubileumi gálája – amin Harcsa Veronika és Törőcsik Franciska is közreműködik –, illetve az improzatív örömzenélést középpontba állító Random Trip december 30-i előszilveszteri bulija zárja.

A zene mellett a Budavári Palotanegyedben idén is nagyon sokrétű kulturális és családi programok között válogathatunk. A Sisi karácsonya tematikus sétákon Erzsébet királyné bajor és bécsi karácsonyainak hangulatába nyerhetnek betekintést: a résztvevők megismerhetik, milyen volt a gyertyafényes karácsonyfa, milyen ajándékokat kapott Sisi gyermekkorában, és még kedvenc süteményét, az eredeti recept alapján készült florentint is megkóstolhatják, illetve maguk is megtanulhatják elkészíteni.

A Legyen ünnep a Földön! – Retro teleink világa című szabadtéri kiállítás a Várkert Bazár Gloriette-hez vezető rámpáján várja az érdeklődőket, itt a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum gyűjteményéből válogatott fotók és tárgyak segítségével idézik meg az 1960–80-as évek téli ünnepi kultúráját: a tárlat a családi karácsonyok, a régi játékok, díszek és reklámok hangulatát eleveníti fel, ami remek alkalmat adhat arra is, hogy a nagyszülők unokáikkal közösen nosztalgiázhassanak saját gyerekkorukról.

Ami a családi programokat illeti, minden adventi vasárnapon 10 és 15 óra között kézműves foglalkozások, díszkészítés és adventi koszorú-kötés várja a látogatókat, míg december 6-án a Mikulásváró családi nap igazi ünnepi kavalkádot ígér. 

A gyerekek személyesen is találkozhatnak a Mikulással, a Kolompos együttes zenés műsora pedig a hagyományos karácsonyi szokásokat idézi meg. A legkisebbeket a „Kippkopp a hóban” című bábelőadás várja – a kedves mese hőseinek kalandjai a téli erdőben elevenednek meg. Az ünnepi fényekben úszó Várkert Bazár november 27. és január 11. között különleges atmoszférával várja a látogatókat: a Halászó gyerekek terasza karácsonyi díszbe öltözik, a levegőt forralt bor és sült gesztenye illata tölti majd be, miközben a gyertyák fénye egyre ragyogóbbá teszi a várakozás időszakát.

 

