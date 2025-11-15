Valódi All Star-gárda foglalja el Budapest egyik koronaékszerét az adventi időszakban

Az eseményen Sikota Krisztina, a Várkapitányság Nonprofit Zrt. vezérigazgató-helyettese elmondta: immár hagyománnyá vált Budapest kulturális életében, hogy a Várkert Bazár programokat kínál az adventi időszakban. Idén is koncertekkel, családi programokkal, kézművesvásárokkal és szabadtéri kiállításokkal várnak minden érdeklődőt. – A gazdag programkínálat a zene minden műfaját lefedi: lesz jazz és popzene, népzene, komolyzene, illetve tánc és irodalom is. Igazi best of adventi program ül most körülöttem – fogalmazott a vezérigazgató-helyettes.

Advent a Budavári Palotanegyedben. Fotó: Csudai Sándor

Adventi hangolódás a Várkertben

A zenei programkínálatban szerepel többek között a Budapest Bár és Ferenczi György közös dupla koncertje december 7-én, ami a roma swing, a rock és a nosztalgikus dallamok találkozását ígéri olyan vendégekkel, mint Frenk, Kiss Tibor, Mező Misi és Kollár-Klemencz László. December 20-án Zóra, a Los Angelesben élő magyar–amerikai énekes-dalszerző adja egyetlen budapesti koncertjét, improvizatív zenei pillanatokkal és vendégművészekkel, köztük Miles Jay nagybőgőssel és Barabás Lőrinc trombitással. A klasszikus zene rajongóit a StEfrem Zenekar Fény a fényből című karácsonyi műsora várja december 21-én, Szirtes Edina Mókus vendégszereplésével.

Az év végi koncertek sorát az Ivan & The Parazol december 27-i rock’n’roll estje, a húszéves fennállását ünneplő Modern Art Orchestra jubileumi gálája – amin Harcsa Veronika és Törőcsik Franciska is közreműködik –, illetve az improzatív örömzenélést középpontba állító Random Trip december 30-i előszilveszteri bulija zárja.

A zene mellett a Budavári Palotanegyedben idén is nagyon sokrétű kulturális és családi programok között válogathatunk. A Sisi karácsonya tematikus sétákon Erzsébet királyné bajor és bécsi karácsonyainak hangulatába nyerhetnek betekintést: a résztvevők megismerhetik, milyen volt a gyertyafényes karácsonyfa, milyen ajándékokat kapott Sisi gyermekkorában, és még kedvenc süteményét, az eredeti recept alapján készült florentint is megkóstolhatják, illetve maguk is megtanulhatják elkészíteni.