Kezdődik Európa legszebb karácsonyi vására + fotók

Péntek délután hivatalosan is kezdetét veszi Budapest egyik leglátogatottabb téli eseménysorozata, az adventi és karácsonyi vásár és a téli élménypark – tájékoztatta a Magyar Nemzetet a szervező Budapest Vásárcsarnokai Kft.

Jégtáncbemutató a Városháza parkban. Fotó: MTI/Lakatos Péter

A kapunyitó eseményen átadják Budapest feldíszített karácsonyfáját, a megnyitó látványos programokkal várja a látogatókat. Lesz művészeti alkotásokból készült fényvetítés, a jégpályán pedig korcsolyabemutatót tartanak.

A vásár és élménypark minden korosztálynak kínál programokat. A hagyományos kézművesportékák, a karácsonyi finomságok, valamint a családbarát szórakozási lehetőségek mellett a jégpálya idén is központi eleme lesz az ünnepi forgatagnak.