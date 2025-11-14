Kezdődik Európa legszebb karácsonyi vására + fotók
Budapest 152. születésnapja előestéjén, pénteken nyílik meg az adventi és karácsonyi vásár és a téli élménypark. Megkezdődnek a főváros hagyományos vásárai is, mint a Vörösmarty X-Mas és az Advent Bazilika.
Péntek délután hivatalosan is kezdetét veszi Budapest egyik leglátogatottabb téli eseménysorozata, az adventi és karácsonyi vásár és a téli élménypark – tájékoztatta a Magyar Nemzetet a szervező Budapest Vásárcsarnokai Kft.
A kapunyitó eseményen átadják Budapest feldíszített karácsonyfáját, a megnyitó látványos programokkal várja a látogatókat. Lesz művészeti alkotásokból készült fényvetítés, a jégpályán pedig korcsolyabemutatót tartanak.
A vásár és élménypark minden korosztálynak kínál programokat. A hagyományos kézművesportékák, a karácsonyi finomságok, valamint a családbarát szórakozási lehetőségek mellett a jégpálya idén is központi eleme lesz az ünnepi forgatagnak.
Budapest 152. születésnapja alkalmából különleges ajándékkal készülnek a szervezők:
november 15-én, szombaton és 16-án, vasárnap 10 és 18 óra között a budapesti lakosoknak ingyenes lesz a jégpálya használata.
A karácsonyi vásár és a téli élménypark egész decemberben várja a látogatókat.
Klasszikus karácsonyi vásár a Vörösmarty téren
A Budapest szívében megrendezésre kerülő adventi vásár méltán vonzza hazai és külföldi vendégek millióit minden évben. Idén sem kell nélkülöznünk a monumentális karácsonyfát, ami igazi klasszikus karácsonyi színvilágban várja a látogatókat.
A Budapest főutcájának tartott Váci utca karácsonyra mindig ünneplőbe öltözik, csodálatos fényeivel, építészeti különlegességeivel már önmagában is lenyűgöző, ám amikor megérkeznek a térre a kézműves és gasztronómiai kiállítók, akkor egyszerűen nem lehet betelni vele – írják a szervezők.
Mindenkit magával ragad a vásári forgatag, a karácsonyi hangulat, az ízek, illatok és fények fantasztikus összjátéka.
A tér egyik fő attrakciója a gyerekek nagy kedvence, a kisvasút, amit ingyenesen vehetnek igénybe a látogatók.
Európa legszebb karácsonyi vására is várja a látogatókat a Bazilikánál
Idén 15. születésnapját ünnepli az Advent Bazilika. A már négy alkalommal Európa legszebb karácsonyi vásárának megszavazott esemény 2025-ben november 14-én nyitja meg kapuit, és egészen 2026. január 1-jéig látogatható a budapesti Szent István téren.
Mindegy, hogy a családunkkal, barátainkkal vagy munkatársainkkal látogatunk ki a térre, az igazi, autentikus karácsonyi hangulat biztos, hogy magával ragad majd.
Nemcsak a vásár forgataga, de a csodálatos, kézzel készült alkotások, a fantasztikus gasztrokalandok, a művészi előadások, a karácsonyfa szépsége vagy a Bazilika homlokzatán megjelenő fény- és árnyék izgalmas, háromdimenziós játéka mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy újra beköltözzön szívünkbe az adventi időszak áldott várakozása és ismét visszarepüljünk gyerekkorunk karácsonyainak csodáihoz – fogalmaznak a szervezők.
