Petárda robbant egy 15 éves fiú kezében + videó

Még a szilveszteri időszak kezdete előtt súlyos sérülés történt egy tiltott tűzijáték miatt. Egy tizenöt éves fiú kezében felrobbant egy petárda, amely súlyos kézsérülést okozott. A mentők a helyszínen ellátták, majd kórházba szállították, jelenleg traumatológiai osztályon ápolják – írja az Origo.

A gyerek keze teljesen szétroncsolódott a tiltott tűzijáték miatt (Fotó: TV2 Tények)

Rendszeresen okoz balesetet a felelőtlen tűzijátékozás

Magyarországon a petárdák birtoklása és használata egész évben tilos, az engedélyezett tűzijátékokat kizárólag december 31-én, este nyolc óra után lehet fellőni. A hatóságok vizsgálják, hogyan jutott a tiltott eszközhöz a sérült.

Felelősségre vonás várhat arra, aki a petárdát a tinédzsernek adta vagy eladta, és a szülők is büntetésre számíthatnak.

Az elmúlt években több súlyos baleset történt tiltott pirotechnikai eszközök használata miatt. Győrben egy 27 éves férfi életveszélyesen megsérült, amikor petárda robbant a kezében. Üllőn januárban egy fiatal családapa halt meg, miután tiltott rakétát használt, amely felrobbant és fejen találta.