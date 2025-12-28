Rendkívüli

Elhunyt Brigitte Bardot, a francia filmművészet ikonja + galéria

petárdaszilvesztertűzijátéksérülésgyerekkórház

Petárda robbant egy 15 éves fiú kezében + videó

Egy 15 éves fiú súlyos kézsérülést szenvedett szilveszter előtt. A gyerek kezében egy tiltott tűzijáték robbant fel, jelenleg traumatológián ápolják.

Munkatársunktól
2025. 12. 28. 16:22
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Még a szilveszteri időszak kezdete előtt súlyos sérülés történt egy tiltott tűzijáték miatt. Egy tizenöt éves fiú kezében felrobbant egy petárda, amely súlyos kézsérülést okozott. A mentők a helyszínen ellátták, majd kórházba szállították, jelenleg traumatológiai osztályon ápolják – írja az Origo.

A gyerek keze teljesen szétroncsolódott a tiltott tűzijáték miatt
A gyerek keze teljesen szétroncsolódott a tiltott tűzijáték miatt (Fotó: TV2 Tények)

 

Rendszeresen okoz balesetet a felelőtlen tűzijátékozás

Magyarországon a petárdák birtoklása és használata egész évben tilos, az engedélyezett tűzijátékokat kizárólag december 31-én, este nyolc óra után lehet fellőni. A hatóságok vizsgálják, hogyan jutott a tiltott eszközhöz a sérült.

Felelősségre vonás várhat arra, aki a petárdát a tinédzsernek adta vagy eladta, és a szülők is büntetésre számíthatnak.

Az elmúlt években több súlyos baleset történt tiltott pirotechnikai eszközök használata miatt. Győrben egy 27 éves férfi életveszélyesen megsérült, amikor petárda robbant a kezében. Üllőn januárban egy fiatal családapa halt meg, miután tiltott rakétát használt, amely felrobbant és fejen találta.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/EPA/PAP/Art Service)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar irodalom

Egy kis irodalom

Bayer Zsolt avatarja

A mai világban, amikor nem lehet nyugodtan lenni a politika zajától, hasznos és jóleső lehet egy kis irodalom.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu