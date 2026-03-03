nemzeti ellenállás mozgalomukrajnabudapesti nagykövetség

Óriási tüntetést szerveznek péntekre az ukrán zsarolás ellen Ukrajna budapesti nagykövetsége elé + videó

A Nemzeti Ellenállás Mozgalom tüntetést szervez március 6-án, pénteken 16 órára Ukrajna budapesti nagykövetsége elé. A demonstráció célja az ukrán olajvezeték-leállítás miatti tiltakozás és a magyar energiabiztonság melletti kiállás.

Magyar Nemzet
2026. 03. 03. 20:20
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: NurPhoto via AFP) Tüntetés, ukrán nagykövetség
Fotó: NurPhoto via AFP
„Tiltakozzunk együtt az ukrán zsarolás ellen!” – ezzel a felhívással hirdetett demonstrációt Ukrajna budapesti nagykövetsége elé a Nemzeti Ellenállás Mozgalom péntek 16 órára. Mint ismert, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök leállította a Magyarországot olcsó olajjal ellátó Barátság kőolajvezetéket, és ezzel kritikus helyzetben veszélyezteti hazánk energiabiztonságát és gazdaságát. A Nemzeti Ellenállás Mozgalom álláspontja szerint 

mindez nyomásgyakorlás, amellyel Magyarországot a háború támogatásába próbálják belekényszeríteni, sőt a magyar belpolitikába is beavatkoznának.

Az ukrán elnök egy interjúban azt is kifogásolta, hogy a magyarok nem elég hálásak Ukrajnának. A szervezők ezt elfogadhatatlannak tartják, ezért meg kell nekik üzenni, hogy elég volt a zsarolásból.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konservatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekukrajna

Hála, genfi konvenció és egyéb gazemberségek

Bayer Zsolt avatarja

Kezdjük talán a hálával! Ugyanis ez annyira szürreális és felfoghatatlan, hogy Orwell és Ionescu egymás vállán zokog most a mennyekben.

