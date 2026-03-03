Óriási tüntetést szerveznek péntekre az ukrán zsarolás ellen Ukrajna budapesti nagykövetsége elé + videó

„Tiltakozzunk együtt az ukrán zsarolás ellen!” – ezzel a felhívással hirdetett demonstrációt Ukrajna budapesti nagykövetsége elé a Nemzeti Ellenállás Mozgalom péntek 16 órára. Mint ismert, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök leállította a Magyarországot olcsó olajjal ellátó Barátság kőolajvezetéket, és ezzel kritikus helyzetben veszélyezteti hazánk energiabiztonságát és gazdaságát. A Nemzeti Ellenállás Mozgalom álláspontja szerint

mindez nyomásgyakorlás, amellyel Magyarországot a háború támogatásába próbálják belekényszeríteni, sőt a magyar belpolitikába is beavatkoznának.

Az ukrán elnök egy interjúban azt is kifogásolta, hogy a magyarok nem elég hálásak Ukrajnának. A szervezők ezt elfogadhatatlannak tartják, ezért meg kell nekik üzenni, hogy elég volt a zsarolásból.