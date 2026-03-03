Irán Oroszországgal egyeztetett – itt van Moszkva véleménye

A felek megvitatták a régióban kialakult helyzetet, amely a Moszkvában kiadott közlemény szerint az Egyesült Államok és Izrael által Irán ellen indított, ki nem provokált fegyveres agresszió következtében alakult ki.
Hangsúlyozták, hogy
az ilyen cselekmények aláássák a nemzetközi jog alapvető normáit, és súlyos következményekkel járnak az egész Közel-Keletre nézve.
Ezt az álláspontot Oroszország állandó képviselője egyértelműen megerősítette az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésén.
Lavrov megerősítette, hogy Moszkva kiáll a feszültség csökkentése, az erőszak elutasítása és a konfliktus politikai-diplomáciai rendezése mellett, és Oroszország kész mindent megtenni ennek érdekében. Hangsúlyozta, hogy prioritást kell kapniuk a békés lakosság és a polgári infrastruktúra biztonságát megóvó intézkedések meghozatalának.
Borítókép: Szergej Lavrov orosz külügyminiszter (Fotó: AFP)
