Lavrov óva intett Amerika terveivel kapcsolatban

Az Egyesült Államok és Izrael nagyszabású katonai akciót indított Irán ellen. A közel-keleti feszültség egyre inkább globális következményekkel fenyeget, miközben Oroszország a diplomáciai párbeszéd mellett érvel. Lavrov szerint az Egyesült Államok törekvése, hogy más államokat is irányítson Venezuela mellett.

Magyar Nemzet
2026. 03. 03. 20:39
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter Forrás: AFP
Az USA és Izrael szombaton nagyszabású katonai akciót indított Irán ellen, amelynek során több százan vesztették életüket, miközben a rakéták civil infrastruktúrát is értek. Teherán válaszul rakétákkal és drónokkal támadja az izraeli területeket és az amerikai bázisokat az Öböl-menti térségben – írja a Ria Novosztyi. Ahogy arról lapunk is beszámolt, az iráni tárgyalók az idei egyeztetések első fordulójában azzal dicsekedtek, hogy elegendő magas dúsítású uránnal rendelkeznek 11 atombomba előállításához – állította Steve Witkoff amerikai különmegbízott.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter Amerika terveiről beszélt egy sajtótájékoztatón
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter Amerika terveiről beszélt egy sajtótájékoztatón. Fotó: AFP

Az Egyesült Államok törekvése, hogy más államokat irányítson, nem korlátozódik Venezuelára, Iránra és Kubára

– jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. Azzal folytatta, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter nemrég egy újságírói kérdésre válaszolva felvetette annak lehetőségét, hogy az Egyesült Államok ugyanúgy fogja irányítani Iránt, ahogyan bejelentették, hogy Venezuelát irányítani fogják. Most ugyanezt a modellt próbálják Kubára alkalmazni. És valószínűleg ez még nem a vége.

 

Lavrov szerint ideje elbeszélgetni Amerikával

Az orosz külügyminiszter szerint már régóta időszerű egy alapvető beszélgetés Washingtonnal arról, hogy hogyan látja a világot, és milyen szerepet szán benne a többi országnak. Lavrov szerint:

  • a nukleáris fegyverek elterjedése kikerülhet az ellenőrzés alól;
  • meg kell állítani a Közel-Keleten zajló harcokat, amelyek ártatlan civilek halálához vezetnek;
  • Oroszország nyitott a párbeszédre az USA-val és Izraellel, a válságot csak diplomáciai úton lehet rendezni;
  • Franciaország és Nagy-Britannia próbál távolságot tartani az Egyesült Államok világpolitikai lépéseitől.

 

Borítókép: Szergej Lavrov orosz külügyminiszter (Fotó: AFP)

