Lavrov óva intett Amerika terveivel kapcsolatban

Az USA és Izrael szombaton nagyszabású katonai akciót indított Irán ellen, amelynek során több százan vesztették életüket, miközben a rakéták civil infrastruktúrát is értek. Teherán válaszul rakétákkal és drónokkal támadja az izraeli területeket és az amerikai bázisokat az Öböl-menti térségben – írja a Ria Novosztyi. Ahogy arról lapunk is beszámolt, az iráni tárgyalók az idei egyeztetések első fordulójában azzal dicsekedtek, hogy elegendő magas dúsítású uránnal rendelkeznek 11 atombomba előállításához – állította Steve Witkoff amerikai különmegbízott.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter Amerika terveiről beszélt egy sajtótájékoztatón. Fotó: AFP