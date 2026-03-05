Trump megdöbbentő részleteket közölt az iráni háborúról

Az elnök a washingtoni Fehér Házban az energiapolitkáról szervezett rendezvény elején úgy fogalmazott, hogy „nagyon jól állunk a háborús fronton". Megerősítette, hogy Irán rakétarendszereit komoly veszteségek érték, és hangsúlyozta, hogy mind a kilőhető rakéták, mind a rakétaindító állások jó részét megsemmisítette az amerikai haderő. Donald Trump a katona akció indokaira utalva kijelentette, hogy Irán évtizedeken keresztül jelentett fenyegetést az Egyesült Államok és Izrael számára.

Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára (Fotó: AFP)

47 éven keresztül gyilkolták meg állampolgárainkat és embereket szerte a világból

– hangoztatta.

A Fehér Ház szerdán bejelentette, hogy Donald Trump személyesen lesz jelen, amikor katonai tiszteletadás mellett az Egyesült Államokban fogadják a Kuvaitban iráni dróntámadás során életét vesztett hat amerikai katona holttestét, akikre hősként tekintenek hazájukban.

Karoline Leavitt, az elnöki hivatal szóvivője közölte, hogy az esemény a Delaware állambeli Dover légi támaszponton lesz, az időpontról a hadügyminisztérium egyelőre egyeztet.

A szóvivő arról is beszámolt, hogy szerdai jelzések szerint Spanyolország beleegyezett, hogy együttműködjön az Egyesült Államokkal az iráni műveleteket illetően.

Karoline Leavitt úgy vélte, hogy Madridban „meghallották" Donald Trump kedden megfogalmazott figyelmeztetését, amelyben minden kereskedelmi kapcsolat megszakítását helyezte kilátásba Spanyolországgal, amiért a dél-európai ország kormánya megtagadta, hogy amerikai erők igénybe vehessenek spanyol katonai bázisokat az iráni műveletek támogatása érdekében.

A Fehér Ház szóvivője emlékeztetett arra, hogy az amerikai haderő „Hatalmas harag" névre keresztelt Irán elleni műveletének (Epic Fury Operation) négy alapvető célkitűzése van, amelyek közül az első az iráni rezsim rakétaállományának elpusztítása, valamint az ország rakétaiparának lerombolása. Karoline Leavitt második célként Irán haditengerészetének megsemmisítését említette, amivel kapcsolatban megismételte az amerikai Központi Parancsnokság által közölt számokat, miszerint eddig több mint 20 hadihajót süllyesztettek el.

Jelenleg egyetlen iráni hajó sincs a Perzsa-öböl, a Hormuzi-szoros, és az Ománi-öböl vizein

– fogalmazott a szóvivő.

Az Egyesült Államok harmadik katonai célja, hogy Irán proxiszervezetei többé ne legyenek képesek destabilizálni a régiót, a szabad világot és támadni az amerikai érdekeltségeket, míg a negyedik célkitűzés, hogy Irán soha ne jusson nukleáris fegyver birtokába – mondta el Karoline Leavitt.

