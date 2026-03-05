Videón, ahogy leüvöltötte a világsztárok fejét a Ferencváros sokkolt edzője

Nyéki Balázs vállalja a felelősséget

A Ferencváros az elmúlt két naptári évben nem kapott ki rendes játékidőben, 2024-ben és 2025-ben is megnyerte a legrangosabb európai kupasorozatot. Ahhoz tehát nincs hozzászokva, hogy ellenfele 5-0-ra vagy – mint az ominózus időkérésnél – 10-4-re vezessen. A mérkőzés után már visszafogottabb volt az év edzőjének megválasztott szakember, aki nem bújt ki a felelősség alól.

– Sokkoló, amit mi nyújtottunk. A Reccóról tudjuk, hogy egy extra csapat, ahogy mi is, de nyilván nagyon mély szint alá mentünk ma le, minden tekintetben. Ha több gólt lőttünk volna, többet is kapunk, mert a Recco a végére már lelassított.

Nem voltunk ma egy súlycsoportban, ez szomorú. Az én felelősségem, ezt meg kell oldani. Ez nagyon gyenge volt, mindenben.

Érzésre tragikusan működtek a dolgok, és a kulcspillanatoknál, amiket megbeszéltük, hogy mivel tudjuk őket kizökkenteni, fegyelmezetlenek is voltunk, mert nem vártuk meg ezeket a pillanatokat – mondta önkritikusan Nyéki Balázs az M4 Sportnak.

A nagy pofont kapó Ferencváros edzője elismerte, a csoportelsőség távol került, s szerinte meg kell majd küzdeni – a szintén BL-négyes döntőt érő – második helyért a zágrábi és a hannoveri együttessel.