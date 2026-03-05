FerencvárosVízilabda Bajnokok LigájaNyéki Balázs

Videón, ahogy leüvöltötte a világsztárok fejét a Ferencváros sokkolt edzője

Nem tett lakatot a szájára a hazai medencében hatalmas és kínos vereségbe beleszaladó Ferencváros vízilabdacsapatának vezetőedzője. Nyéki Balázs már a 13-9-re elveszített mérkőzés közben kifakadt, miután a világsztárokkal és magyar válogatott pólósokkal teletűzdelt csapata hatalmas hátrányba került a Bajnokok Ligája rekordgyőztese, az olasz Pro Recco ellen a Komjádiban. Az év edzőjének megválasztott szakember keresetlen szavakkal, ingerülten próbálta felrázni a játékosait, a meccs után pedig önkritikusan értékelt.

P.Fülöp Gábor
2026. 03. 05.
Nyéki Balázs Budapest, 2026. március 4. Nyéki Balázs, az FTC vezetőedzője (b2) a vízilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első fordulójában játszott FTC-Telekom Waterpolo - Pro Recco mérkőzésen a Komjádi Uszodában 2026. március 4-én. FTC-Telekom Waterpo
Nyéki Balázst nem zavarta a kamera, kimondta, amit gondolt Fotó: Purger Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Mint beszámoltunk róla, a Ferencváros saját közönsége előtt súlyos vereséget szenvedett, 13-9-re alulmaradt a Pro Recco együttesével szemben a férfivízilabda Bajnokok Ligája negyeddöntős csoportkörének nyitányán. A címvédő magyar csapat már az első negyedben 5-0-s hátrányba került, gyakorlatilag már akkor elvesztette a mérkőzést. Nyéki Balázs mindent bevetett, hogy felrázza a csapatát.

Nyéki Balázs
Nyéki Balázst váratlanul érte a Ferencváros gyatra kezdése Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség

A becsületünkért játszunk! Ilyen nincs a világon

 – kezdte egy időkérését a Ferencváros vezetőedzője. Nyéki Balázs ezután káromkodások közepette, emelt hangon kérte számon a játékosain az elmaradt blokkokat, a gyenge lövéseket, a hozzáállást. Mindezt magyarul üvöltötte, hiszen a Bajnokok Ligája-győztes együttese tele van magyar válogatott játékosokkal, de olyan külföldi világsztárokkal is, mint Dusan Mandics vagy Kanakakisz Argyropulosz. A szerb és a görög klasszis is érezhette, nem dicsér a feldúlt állapotban lévő tréner.

Nyéki Balázs vállalja a felelősséget

A Ferencváros az elmúlt két naptári évben nem kapott ki rendes játékidőben, 2024-ben és 2025-ben is megnyerte a legrangosabb európai kupasorozatot. Ahhoz tehát nincs hozzászokva, hogy ellenfele 5-0-ra vagy – mint az ominózus időkérésnél – 10-4-re vezessen. A mérkőzés után már visszafogottabb volt az év edzőjének megválasztott szakember, aki nem bújt ki a felelősség alól.

– Sokkoló, amit mi nyújtottunk. A Reccóról tudjuk, hogy egy extra csapat, ahogy mi is, de nyilván nagyon mély szint alá mentünk ma le, minden tekintetben. Ha több gólt lőttünk volna, többet is kapunk, mert a Recco a végére már lelassított. 

Nem voltunk ma egy súlycsoportban, ez szomorú. Az én felelősségem, ezt meg kell oldani. Ez nagyon gyenge volt, mindenben.

 Érzésre tragikusan működtek a dolgok, és a kulcspillanatoknál, amiket megbeszéltük, hogy mivel tudjuk őket kizökkenteni, fegyelmezetlenek is voltunk, mert nem vártuk meg ezeket a pillanatokat – mondta önkritikusan Nyéki Balázs az M4 Sportnak.

A nagy pofont kapó Ferencváros edzője elismerte, a csoportelsőség távol került, s szerinte meg  kell majd küzdeni – a szintén BL-négyes döntőt érő – második helyért a zágrábi és a hannoveri együttessel. 

 

