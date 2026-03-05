Videón, ahogy leüvöltötte a világsztárok fejét a Ferencváros sokkolt edzője

Mint beszámoltunk róla, a Ferencváros saját közönsége előtt súlyos vereséget szenvedett, 13-9-re alulmaradt a Pro Recco együttesével szemben a férfivízilabda Bajnokok Ligája negyeddöntős csoportkörének nyitányán. A címvédő magyar csapat már az első negyedben 5-0-s hátrányba került, gyakorlatilag már akkor elvesztette a mérkőzést. Nyéki Balázs mindent bevetett, hogy felrázza a csapatát.
A becsületünkért játszunk! Ilyen nincs a világon
– kezdte egy időkérését a Ferencváros vezetőedzője. Nyéki Balázs ezután káromkodások közepette, emelt hangon kérte számon a játékosain az elmaradt blokkokat, a gyenge lövéseket, a hozzáállást. Mindezt magyarul üvöltötte, hiszen a Bajnokok Ligája-győztes együttese tele van magyar válogatott játékosokkal, de olyan külföldi világsztárokkal is, mint Dusan Mandics vagy Kanakakisz Argyropulosz. A szerb és a görög klasszis is érezhette, nem dicsér a feldúlt állapotban lévő tréner.
Szóljon hozzá!
