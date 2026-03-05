Rendkívüli

FerencvárosDibusz DénesBotka Endre

Katasztrófáról beszélt a mellőzött magyar válogatott labdarúgó

Botka Endre újra tétmérkőzést játszott a Ferencvárosban. A harmincszoros válogatott hátvéd augusztus közepe után kapott lehetőséget, Robbie Keane nem számolt vele. A Kazincbarcika ellen idegenben 5-0-ra megnyert Magyar Kupa-negyeddöntőben az utolsó félórában újra a pályán lehetett. Botka Endre katasztrofálisnak nevezte az elmúlt egy-másfél évét. A két Európa-bajnokságon szerepelt labdarúgó távol került a magyar válogatottól is.

P.Fülöp Gábor
2026. 03. 05. 8:31
Botka Endre Amszterdam, 2024. november 15. Gera Dániel, Dibusz Dénes és Botka Endre (b-j) a magyar labdarúgó-válogatott játékosainak stadionsétáján a Hollandia ellen a Nemzetek Ligája A divíziójának 3. csoportjában játszott mérkőzés előtti napon az amszte
Botka Endre (jobbra) egyelőre annak is örül, hogy tétmérkőzést játszhatott Fotó: Koszticsák Szilárd Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Két nagy visszatérője is volt a Ferencvárosnak a Kazincbarcika ellen idegenben 5-0-ra megnyert Magyar Kupa-negyeddöntőben. Az ujjsérüléssel műtött Dibusz Dénes ismét védhetett és viselhette a csapatkapitányi karszalagot, Botka Endre szereplését elhúzódó sérülés hátráltatta, de nem csak ezért kellett mégis közel 7 hónapot várnia, hogy játszhasson.

Botka Endre
Botka Endre padlóra került, legutóbb augusztus közepén játszott tétmérkőzésen (Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztőség)

Botka Endre nehézségei

A 31 éves védő 2025. augusztus 16-a után lépett ismét pályára tétmérkőzésen. Az első három NB I-es fordulóban még a kezdőcsapatba jelölte Robbie Keane vezetőedző, aki utána „elfelejtette”, mindössze ötször ültette a kispadra, de nem cserélte be. Szerdán végre ismét bevetette.

– Hamar gólt tudtunk szerezni, az első félidőben eldőlt a mérkőzés, így számítottam rá, hogy lesz szerepem ezen a mérkőzésen. Örültem, hogy újra játszani tudtam. Tényleg eléggé hosszú idő után. Ez már azért fontos volt – nyilatkozta a labdarúgó az M4 Sportnak.

Botka Endre kálváriája már 2024 őszén elkezdődött, amikor nem ment neki jól a játék az Anderlecht elleni vesztes Európa-liga-csoportmérkőzésen. 

Jellemző, hogy a nizzaiak ellen megalázó módon, egyetlen percre cserélte be Pascal Jansen. A holland edző távozása és Robbie Keane 2025-ös munkába állása sem hozott változást, így tavaly tavasszal kölcsönben Kecskeméten szerepelt. 

– Katasztrófával felérő volt nem csak ez a félév, hanem az utóbbi egy-másfél év. Inkább tragikus, mint sikerekkel teli – összegzett szűkszavúan Botka Endre, aki távol került a válogatottól is, holott két Európa-bajnokságon is játszott, egy éve is beválogatta Marco Rossi. A 31 éves, szélen és középen is bevethető védő szerződése a nyáron lejár, meglepő lenne, ha hosszabbítana a Ferencvárossal. 

Dibusz is újra csatasorban a Fradiban

Botka barátja és immár több mint 8 éve klubtársa, Dibusz Dénes is visszatért, ő védett a Kazincbarcika elleni Magyar Kupa-meccsen. Igaz, a magyar válogatott és a Ferencváros kapusát nem bizalmatlanság, hanem sérülés hátráltatta.

– Beszéltünk róla, hogy majd együtt visszatérünk, ami mindkettőnknek ad majd remélhetőleg egy lökést. Szeretnénk a csapat segítségére lenni. Magyar játékosok között mindig erősebb a kapcsolat. Jó néhány éve a Fradiban vagyunk, tehát sok mindent megéltünk együtt. Igyekeztem hátulról támogatni, segíteni a pályán a kommunikációban. Kicsit be is rekedtem – mondta kicsit viccelődve Dibusz Dénes, aki elárulta, hogy már több mint három hete edzett a csapattal, és örül, hogy kapott gól nélkül sikerült lehozni a visszatérő mérkőzését. 

A Braga elleni Európa-liga párharcra készülő Ferencváros a Magyar Kupában majd az NB I-ben éllovas ETO FC-vel találkozik az elődöntőben. A bajnokságban vasárnap Nyíregyházán lép pályára – akár Dibusszal és Botkával a soraiban.

