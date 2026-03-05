Ennek örülhet a Liverpool: leckét kapott a Manchester United csodaedzője

A szerdai játéknap legnagyobb visszhangot kiváltó eredménye a Manchester United veresége volt a Premier League 29. fordulójában. A Newcastle 2-1-re nyert a St James’ Parkban, ráadásul emberhátrányban.

Casemiro fejesgóljával egyenlített a Manchester United a Newcastle vendégeként a Premier League 29. fordulójában, végül mégis kikapott. Az eredmények a Liverpoolnak kedveznek Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

A „szarkák” Anthony Gordon tizenegyesével szerezték meg a vezetést, amelyre ugyan Casemiro még válaszolt, ám a hajrában William Osula eldöntötte a találkozót. A győztes gólt a 90. percben szerezte a hazai csapat.

Vége a Carrick-máginak a Manchester Unitednél

A vereség különösen azért figyelemre méltó, mert Michael Carrick menedzserként eddig veretlen volt a Manchester United kispadján. Januári kinevezése óta hat győzelmet és egy döntetlent ért el, most azonban először maradt alul.

Carrick a mérkőzés után nem keresett kifogásokat:

Keserűen csalódottak vagyunk. Fáj ez a vereség. Jó formában érkeztünk ide, ezért különösen csalódást keltő, ahogyan alakult az este.

A korábbi középpályás hangsúlyozta, hogy csapata tanulni akar a történtekből.

– Tanulnunk kell ebből. Muszáj levonni a tanulságokat és megérteni, hogyan történhetett ez. Ugyanakkor nem veszíthetjük szem elől a nagy képet sem. Olyan helyzetben vagyunk, amely még nagyon izgalmas lehet – fogalmazott sejtelmesen, nyilván a Premier League hajrájára célozva

A Manchester United továbbra is a Bajnokok Ligája-helyekért küzd, de a botlás megmutatta: Carrick csapata sem sebezhetetlen.

Mit jelentenek az eredmények a Liverpool szempontjából?

Az eredmények a Wolverhampton ellen még kedden 2-1-es vereséget szenvedő Liverpool számára különösen kedvezőek. A rivális Manchester United és az Aston Villa is vereséget szenvedett, ami az élmezőnyben zajló harcot is átrendezheti.

A jelenlegi állás szerint ráadásul jó esély van arra, hogy a Premier League öt csapatot indítson a következő idény Bajnokok Ligájában, köszönhetően az angol klubok idei erős nemzetközi szereplésének.

Ez azt jelenti, hogy az Arsenal és a Manchester City mögött még három helyért zajlik a verseny – Manchester United, a Liverpool, az Aston Villa és a Chelsea között. Ebben a csatában minden pontnak óriási jelentősége van.

Az Arsenal nyert, de sok kritikát kap

A bajnoki címért folyó küzdelemben az Arsenal ismét előnyt szerzett. A londoniak 1-0-ra nyertek Brightonban Bukayo Saka korai góljával, így tovább növelték előnyüket a tabella élén.