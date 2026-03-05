manchester unitedliverpoolarsenalpremier league

Ennek örülhet a Liverpool: leckét kapott a Manchester United csodaedzője

Kifejezetten kedvezően alakult a szerda esti játéknap a Liverpool számára a Premier League 29. fordulójában. Michael Carrick, a Manchester United menedzserként először szenvedett vereséget. Kikapott továbbá az Aston Villa is, így Arne Slot csapata a Wolves elleni kudarc dacára nem került lépéshátrányba a Bajnokok Ligája-indulásért folyó versenyben. Az Arsenal közben ismét nyert, a Manchester City pedig csak döntetlent játszott – így az aranyéremért folyó csatában is nőtt a különbség.

Magyar Nemzet
2026. 03. 05. 7:07
A Manchester United először kapott ki Michael Carrick irányításával Fotó: ANDY BUCHANAN Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A szerdai játéknap legnagyobb visszhangot kiváltó eredménye a Manchester United veresége volt a Premier League 29. fordulójában. A Newcastle 2-1-re nyert a St James’ Parkban, ráadásul emberhátrányban. 

Casemiro fejesgóljával egyenlített a Manchester United a Newcastle vendégeként a Premier League 29. fordulójában, végül mégis kikapott. Az eredmények a Liverpoolnak kedveznek
Casemiro fejesgóljával egyenlített a Manchester United a Newcastle vendégeként a Premier League 29. fordulójában, végül mégis kikapott. Az eredmények a Liverpoolnak kedveznek Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

A „szarkák” Anthony Gordon tizenegyesével szerezték meg a vezetést, amelyre ugyan Casemiro még válaszolt, ám a hajrában William Osula eldöntötte a találkozót. A győztes gólt a 90. percben szerezte a hazai csapat.

Vége a Carrick-máginak a Manchester Unitednél

A vereség különösen azért figyelemre méltó, mert Michael Carrick menedzserként eddig veretlen volt a Manchester United kispadján. Januári kinevezése óta hat győzelmet és egy döntetlent ért el, most azonban először maradt alul.

Carrick a mérkőzés után nem keresett kifogásokat:

Keserűen csalódottak vagyunk. Fáj ez a vereség. Jó formában érkeztünk ide, ezért különösen csalódást keltő, ahogyan alakult az este.

A korábbi középpályás hangsúlyozta, hogy csapata tanulni akar a történtekből.

– Tanulnunk kell ebből. Muszáj levonni a tanulságokat és megérteni, hogyan történhetett ez. Ugyanakkor nem veszíthetjük szem elől a nagy képet sem. Olyan helyzetben vagyunk, amely még nagyon izgalmas lehet – fogalmazott sejtelmesen, nyilván a Premier League hajrájára célozva

A Manchester United továbbra is a Bajnokok Ligája-helyekért küzd, de a botlás megmutatta: Carrick csapata sem sebezhetetlen.

Mit jelentenek az eredmények a Liverpool szempontjából?

Az eredmények a Wolverhampton ellen még kedden 2-1-es vereséget szenvedő Liverpool számára különösen kedvezőek. A rivális Manchester United és az Aston Villa is vereséget szenvedett, ami az élmezőnyben zajló harcot is átrendezheti.

A jelenlegi állás szerint ráadásul jó esély van arra, hogy a Premier League öt csapatot indítson a következő idény Bajnokok Ligájában, köszönhetően az angol klubok idei erős nemzetközi szereplésének.

Ez azt jelenti, hogy az Arsenal és a Manchester City mögött még három helyért zajlik a verseny – Manchester United, a Liverpool, az Aston Villa és a Chelsea között. Ebben a csatában minden pontnak óriási jelentősége van.

Az Arsenal nyert, de sok kritikát kap

A bajnoki címért folyó küzdelemben az Arsenal ismét előnyt szerzett. A londoniak 1-0-ra nyertek Brightonban Bukayo Saka korai góljával, így tovább növelték előnyüket a tabella élén.

A győzelem azonban nem aratott osztatlan sikert. A Brighton vezetőedzője, Fabian Hürzeler azzal vádolta az Arsenalt, hogy túlzottan védekező futballal és időhúzással próbálta megőrizni előnyét.

Mikel Arteta erre mindössze egy rövid, ironikus választ adott:

Micsoda meglepetés.

A kritikák ellenére az Arsenal elérte célját: begyűjtötte a három pontot, miközben legnagyobb üldözője, a Manchester City pontokat veszített.

A Manchester City is botlott

A Manchester City 2-2-es döntetlent játszott a Nottingham Foresttel, így hétpontos hátrányba került az Arsenal mögött. Igaz, Pep Guardiola csapata egy mérkőzéssel kevesebbet játszott.

A játéknap másik fontos mérkőzésén a Chelsea 4-1-re nyert az Aston Villa otthonában. A londoniaknál Joao Pedro mesterhármast szerzett, így csapata nagy lépést tett a Bajnokok Ligája-helyek felé.

Premier League, 29. forduló

Szerdán játszották:

  • Aston Villa–Chelsea 1-4
  • Brighton–Arsenal 0-1
  • Manchester City–Nottingham Forest 2-2
  • Newcastle United–Manchester United 2-1

Kedden játszották:

  • Bournemouth–Brentford 0-0
  • Everton–Burnley 2-0
  • Leeds United–Sunderland 0-1
  • Wolverhampton Wanderers–Liverpool 2-1

Csütörtök:

  • Tottenham Hotspur–Crystal Palace 21.00

Az élcsoport állása

  1. Arsenal – 67 pont
  2. Manchester City – 60
  3. Manchester United – 51
  4. Aston Villa – 51
  5. Chelsea – 48
  6. Liverpool – 48


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bailey Schwab
idezojelekegyesült államok

A Trump-doktrína és az iráni háború

Bailey Schwab avatarja

Az amerikai katonai erő alkalmazása a perzsa állam ellen missziókiterjesztéshez vezethet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.